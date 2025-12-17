أداء كارول أوكونور عام 1971 لجميع أفراد العائلة الذين يتذكرونك أمر مفجع الآن

تلك كانت الأيام، أليس كذلك؟ هذا هو بالضبط ما تقوله الأغنية الافتتاحية لأكثر المسلسلات التليفزيونية الكلاسيكية المحبوبة في السبعينيات، “All in the Family”، مباشرة في كلماتها. غناها الممثلان كارول أوكونور (آرتشي بنكر) وجان ستابلتون (إديث بنكر)، لا يمكن أن تكون الأغنية أكثر دقة وسخرية من الحنين إلى اللون الوردي الزائف. لكن عنوان الأغنية الرئيسية، “تلك كانت الأيام”، يبدو أيضًا صحيحًا تمامًا وصادقًا بشأن العرض نفسه. إنها تبدو صحيحة تمامًا مثل الأغنية الختامية للعرض، والتي قد لا يعرف الناس بوجودها. وعند النظر في الموت المفاجئ والمروع للنجم المشارك في فيلم “All in the Family”، والمخرج المشهور، والرجل المنتفخ بشكل عام، روب راينر، الذي لعب دور مايكل ستيفيتش، فإن هذه الأغنية الختامية تضرب على وتر حساس حقًا.
الأغنية الختامية لـ “All in the Family”، “Remembering You”، تضرب المنزل حقًا، إلى حد كبير، لأنها غناها كارول أوكونور نفسه. أو على الأقل، غناها أوكونور مرة واحدة، في عام 1971، في عرض حي في “Sonny & Cher Comedy Hour”. لم يغني أوكونور الأغنية فحسب؛ كما كتب كلماتها وأعطاها عنوان “أتذكرك”. الموضوع ، الذي يشبه قطعة البيانو الحزينة والكئيبة ولكن لا تزال مؤذية ، كتبه الملحن روجر كيلاواي، الذي يرافق أوكونور على الهواء مباشرة خلال أداء عام 1971 المعني.
في ضوء وفاة راينر في ديسمبر 2025، تبدو الكلمات التي كتبها أوكونور على أنها ذات بصيرة غريبة، ومؤلمة للقلب، وحتى غريبة بعض الشيء. وهو يغني: “لدي شعور بأن كل شيء قد انتهى الآن / لقد انتهينا الآن / وغدًا سأكون وحيدًا / أتذكرك.”
تذكرك
في أدائه “أتذكرك” عام 1971، يبدو كارول أوكونور مختلفًا تمامًا عن شخصيته التي ترتدي قميصًا أسمر اللون، آرتشي بنكر. إنه يرتدي بدلة رسمية ويتحدث بوضوح أكثر بكثير مما توقعه أي شخص إذا كنت تعرفه فقط باسم Bunker. إنه ليس مغنيًا، ومن المستحيل عدم رؤية بصيص من آرتشي بنكر في عينيه وسلوكه عندما يغني. ولكن إذا كان هناك أي شيء، فهذا يضيف إلى صحة مشاعر وكلماتها في أغنية “Remembering You”، خاصة وأن O’Connor هو من كتب الكلمات. مع العلم أنه هو والنجم المشارك جان ستابلتون، والآن روب راينر سيموتان على التوالي (2001، 2013، و2025، على التوالي)، يحول الأغنية إلى نوع من المرثية لطاقم “All In the Family” بأكمله.
وهذا صحيح بشكل خاص لأن شخصيات أوكونور وراينر تمثل جوهر الموضوع المركزي الكامل لـ “All in the Family”. كان أوكونور بنكر تقليديًا محافظًا ولم يشارك في أي من أعمال الهيبيز-ديبي، أو الأشياء “المعادية لأمريكا” التي فعلها راينر في فيلم “ميثهيد”، كما وصفه بنكر. وانتهى الأمر بميتهيد – مايكل ستيفيتش – ليصبح صهر بنكر الحي وزوجًا لابنته غلوريا بنكر ستيفيتش (سالي ستروثرز). هذا يجعل أداء O’Connor عام 1971 “Remembering You” غريبًا بقدر ما هو مؤثر، حيث ترى O’Connor يغني خارج الشخصية إلى راينر الميت الآن.
ومع ذلك، نحن محظوظون لأن لدينا سجلًا للأداء يلخص المعنى الذي يحمله “All in the Family” بالنسبة لنسبة مشاهديه. يمكن غناء كلمات أقل بهذه البساطة، ولكن بدقة، من الكلمات التي اختارها أوكونور لختام أغنية “All In the Family”. يمكن لعدد أقل من الكلمات أيضًا أن يعبر بصدق عن المشاعر التي تركتها بعد وفاة راينر.