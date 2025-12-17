أداء كارول أوكونور عام 1971 لجميع أفراد العائلة الذين يتذكرونك أمر مفجع الآن

تلك كانت الأيام، أليس كذلك؟ هذا هو بالضبط ما تقوله الأغنية الافتتاحية لأكثر المسلسلات التليفزيونية الكلاسيكية المحبوبة في السبعينيات، “All in the Family”، مباشرة في كلماتها. غناها الممثلان كارول أوكونور (آرتشي بنكر) وجان ستابلتون (إديث بنكر)، لا يمكن أن تكون الأغنية أكثر دقة وسخرية من الحنين إلى اللون الوردي الزائف. لكن عنوان الأغنية الرئيسية، “تلك كانت الأيام”، يبدو أيضًا صحيحًا تمامًا وصادقًا بشأن العرض نفسه. إنها تبدو صحيحة تمامًا مثل الأغنية الختامية للعرض، والتي قد لا يعرف الناس بوجودها. وعند النظر في الموت المفاجئ والمروع للنجم المشارك في فيلم “All in the Family”، والمخرج المشهور، والرجل المنتفخ بشكل عام، روب راينر، الذي لعب دور مايكل ستيفيتش، فإن هذه الأغنية الختامية تضرب على وتر حساس حقًا.

الأغنية الختامية لـ “All in the Family”، “Remembering You”، تضرب المنزل حقًا، إلى حد كبير، لأنها غناها كارول أوكونور نفسه. أو على الأقل، غناها أوكونور مرة واحدة، في عام 1971، في عرض حي في “Sonny & Cher Comedy Hour”. لم يغني أوكونور الأغنية فحسب؛ كما كتب كلماتها وأعطاها عنوان “أتذكرك”. الموضوع ، الذي يشبه قطعة البيانو الحزينة والكئيبة ولكن لا تزال مؤذية ، كتبه الملحن روجر كيلاواي، الذي يرافق أوكونور على الهواء مباشرة خلال أداء عام 1971 المعني.

في ضوء وفاة راينر في ديسمبر 2025، تبدو الكلمات التي كتبها أوكونور على أنها ذات بصيرة غريبة، ومؤلمة للقلب، وحتى غريبة بعض الشيء. وهو يغني: “لدي شعور بأن كل شيء قد انتهى الآن / لقد انتهينا الآن / وغدًا سأكون وحيدًا / أتذكرك.”