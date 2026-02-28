أداة التنظيف القديمة التي لم يعد أحد يستخدمها (و13 طريقة لإعادة استخدامها)

ما عليك سوى قول عبارة “رجعي” أو “عتيق” هذه الأيام، وستثير جميع أنواع الأفكار الرومانسية والحنين حول الطريقة التي اعتاد الناس أن يعيشوا بها. على الرغم من أن رؤانا المثالية لفترات مثل الخمسينيات أو الأيام الرائدة الأولى قد لا تكون دائمًا صحيحة للواقع، إلا أنها تظل ساحرة ومريحة في مخيلتنا. تتمتع العديد من الأدوات المنزلية القديمة التي استخدمها الناس في الماضي بجاذبية مجموعة متنوعة من أنماط الديكور المنزلي، بما في ذلك عناصر غرفة الغسيل في المدرسة القديمة التي لم يعد يستخدمها أحد. إحدى هذه الأدوات هي لوح الغسيل، وهي أداة تنظيف قديمة يمكن إعادة استخدامها بعدد كبير من الطرق بشكل مدهش.
بدءًا من عروض عناصر الغسيل المنسية منذ فترة طويلة وديكورات العطلات وحتى شمعدانات الحائط ولوحات الرسائل الرقمية، وجدنا 17 طريقة مبتكرة لإعادة استخدام لوح الغسيل العتيق. إذا كنت تتساءل عما يجب فعله بلوحة الغسيل القديمة التي التقطتها من متجر التحف أو متجر التوفير، فهذه الأفكار يمكن أن تلهمك. يتيح لك كل منها صنع لوح غسيل قديم بأسلوبك الشخصي لجعله عنصرًا زخرفيًا فريدًا من نوعه يفوح بسحر الأمس. هناك أيضًا DIY الذي يحول حوض الغسيل القديم إلى طاولة نهائية ريفية لمزيد من سحر غرفة الغسيل المستوحاة من الطراز القديم في منزلك.
إنشاء عرض جماعي
الحل الأكثر وضوحًا لإعادة استخدام لوح الغسيل القديم هو تحويله إلى قطعة مميزة. حتى لو كان لديك لوحة غسيل واحدة فقط، فلديك بداية مجموعة، ويبدو أنها تضاعف سحرها عند عرضها في مجموعة. بالطبع، هذه الفكرة تعمل بشكل أفضل في غرفة الغسيل، ولكن إذا كنت تبحث عن أفكار للطين من شأنها أن تساعدك على تحويل المساحة الخاصة بك، فهذا مكان جيد آخر لعرضها حيث سيكون لها رؤية أكبر قليلاً.
استخدمه كباب خزانة
قم بإعادة تدوير لوح غسيل عتيق لإضافة سحر ريفي إلى تخزين الحمام عن طريق تحويله إلى خزانة صغيرة. كل ما عليك فعله هو ربط لوح الغسيل بمجموعة من الرفوف ذات الحجم المماثل (التي يتم شراؤها من المتجر أو المصنوعة يدويًا) باستخدام المفصلات. ثم أضف مقبضًا وستكون في العمل. تعمل بشكل جيد عند تعليقها على الحائط في غرفة الغسيل إذا كنت تريد مساحة لتخزين الأشياء الصغيرة. أو، إذا قمت بصنع واحدة مصغرة باستخدام لوح غسيل صغير، يمكنك حتى استخدامها على سطح المطبخ الخاص بك.
تحويله إلى الشمعدان الجدار
تعد مجموعات المصابيح التي تصنعها بنفسك طريقة رائعة لتحويل أي شيء عتيق تقريبًا إلى قطعة مميزة مفيدة. من خلال إضافة الضوء، فإنه يجذب الانتباه والغرض إلى لوحة الغسيل القديمة. أحد أسباب نجاح هذه الفكرة هو أن لوح الغسيل المعدني عبارة عن ناشر للضوء الطبيعي الذي يضفي لمسة جمالية واهتمامًا بصريًا على مساحتك. تعتبر هذه الفكرة خيارًا واضحًا لغرفة الغسيل، ولكنها مناسبة أيضًا للشرفات أو المطابخ الريفية الخارجية أو محطات غسيل الأيدي الخارجية.
طلاء و/أو ديكوباج و/أو تزيينها
عندما يتعلق الأمر بتزيين خزانة ملابس قديمة لديكور المنزل، فلديك الكثير من الخيارات. يمكنك اختيار الطراز الفيكتوري أو استخدام تصميمات الطيور من ورق الأرز في فن الديكوباج. أو يمكنك طلاء الإطار الخشبي باستخدام اللون الأخضر اللطيف (فكر في SW 6194، بديل الطلاء الأخضر للمريمية الذي يفضله المصممون) ثم قم بإضافة تصميم ذو طابع نباتي. من الواضح أن هذا النوع من الديكور يعمل بشكل جيد في غرفة الغسيل أو غرفة الطين، ولكن بغض النظر عن الغرفة التي تختار وضعها فيها، فإن ألواح الغسيل القديمة تضفي طابعًا ريفيًا قديمًا يروق للكثيرين.
اصنع رفًا للحمام وحاملًا للمناشف
أضف بضعة أرفف وقضيبًا إلى خزانة الملابس القديمة وستحصل على فكرة رائعة لرف الحمام. ستعمل هذه الفكرة أيضًا بشكل جيد في غرفة الغسيل الخاصة بك لوضع الأساسيات ومنشفة اليد بجوار حوض الغسيل. يمكن تصنيع الأرفف الصغيرة من الأسلاك، أو إعادة تدويرها من اكتشافات متاجر التوفير الأخرى، أو مصنوعة من قطعة من الزخرفة. يمكنك حتى تخطي وتد وإضافة رف آخر أو زارع صغير. بمجرد معرفة الآليات، يمكنك تزيينها لتتناسب مع أي غرفة تقرر وضعها فيها.
اصنعي حبل غسيل صغير
إليك فكرة قديمة لإعادة تدوير ألواح الغسيل يمكنك استخدامها في أي غرفة في المنزل، حتى في غرفة نوم الطفل. قم بربط خط بين أرجل الإطار واستخدم مشابك الغسيل المصغرة لتعليق الحروف الخشبية المطلية أو الأشكال الزخرفية الصغيرة أو الصور. هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام هذه الفكرة، بدءًا من تهجئة اسم الطفل وحتى استخدام كلمات قيمة مثل “الحب” أو “الأمل” أو “العائلة” لتسليط الضوء على ما هو مهم. أو، إذا كنت تريد استخدام هذه الفكرة لديكور العطلات، يمكنك صنع حبل غسيل يضم ملابس سانتا والسيدة كلوز.
تحويله إلى سرير زارع
يمكنك تحويل خزانة ملابس عتيقة إلى أصيص ساحر على شكل سرير. استخدم رأس لوح الغسيل للوح الرأس، وإذا قمت بقطع لوح الغسيل إلى نصفين، وقمت بتركيبه على سفح السرير، فسيكون لديك أصيص صغير رائع على شكل سرير. يمكن ملء هذا بكل شيء بدءًا من النباتات العصارية وحتى زهور البتونيا، ولكن إذا كنا نفكر بالفعل خارج الصندوق، فلنخطو خطوة أبعد ونستخدمه بطريقة غير متوقعة، مثل حمل البياضات أو المناشف أو مستلزمات غرفة الغسيل.
إعادة توظيفها كديكور للعطلات
إذا كنت مترددًا في تغطية السحر الريفي للوحة الغسيل القديمة بالطلاء، فيمكنك تركها بمفردها وإعادة توظيفها ببساطة باستخدام المساحات الخضراء الخاصة بالعطلات والأضواء التي تعمل بالبطارية. علقها على الحائط واستمتع بها طوال موسم عيد الميلاد. لجعل هذه الفكرة أكثر تنوعًا، استخدم مصابيح LED التي تغير الألوان وتستبدل المساحات الخضراء في المواسم المختلفة، مما يتيح لك استخدام نفس القطعة طوال العام. يمكنك استخدام فكرة تزيين العطلات القديمة هذه لأي غرفة في المنزل أو في الخارج على الشرفة.
استعادتها كلوحة رسائل رقمية حديثة
لقد صادفنا العديد من الطرق الفريدة لإعادة استخدام لوح الغسيل العتيق، وبعضها بالتأكيد غير متوقع أكثر من البعض الآخر. ومن الأمثلة على ذلك لوحة الرسائل الرقمية الحديثة هذه المصنوعة من لوح الغسيل القديم للجدة، كما صممها منشئ YouTube Mosttorer. تم ترميمه بالكامل، ويحتوي على أضواء وعيون ويبدو وكأنه روبوت – ولكن الأفضل من ذلك كله، أنه متصل ببراعة بنظام المنزل الذكي، لذا فهو يتحدث أيضًا. يمكنك استخدام الجزء المعدني من لوح الغسيل كلوح مغناطيسي لترك الملاحظات ونشر بطاقات العمل المهمة، أو إضافة بعض الخطافات لتوفير مكان مفيد لتخزين مفاتيحك.
اصنع إطارات صور بنفسك
يمكنك صنع إطارات صور DIY من أي شيء تقريبًا، وبدلاً من مجرد تعليق لوحة غسيل كلاسيكية بسيطة، تضيف هذه الفكرة قيمة من خلال إعطائك مساحة أكبر لتعليق صور عائلتك وأحبائك. تعد الصور بالأبيض والأسود أو الصور القديمة خيارًا مثاليًا لهذه الفكرة، ولكن يمكنك حقًا أخذ هذه الفكرة في أي اتجاه تريده. هذا مكان آخر يمكنك من خلاله إضافة حبل غسيل صغير لتعليق صور أو تذكارات أخرى أسفل الصورة الرئيسية على لوحة الغسيل.
أضف التوابل إلى خزائنك
إذا كنت شخصًا يحب الأجواء المزدحمة والانتقائية التي تتضمن الكثير من معروضات متاجر التوفير، فقد تعجبك هذه الفكرة: استخدم ألواح الغسيل العتيقة في خزائن غرفة الغسيل الخاصة بك. يمكنك استخدام هذه الفكرة لعرض مجموعتك بأكملها، أو مزج ومطابقة عناصر الأدوات المنزلية العتيقة للحصول على مظهر ريفي ومريح. احتفظ بها كما هي، أو قم بترقية كل واحدة منها لتتناسب مع أسلوبك الشخصي. من خلال إعادة التدوير المناسبة، يمكن أن تعمل هذه الفكرة أيضًا بشكل جيد مع محطات القهوة ومناطق تغذية الحيوانات الأليفة ومخازن المؤن في مطبخك.
اصنع ميزة مائية خارجية ريفية
تُعد ميزة المياه الريفية الخارجية، مع أو بدون أضواء ليلية، فكرة أخرى لإعادة تدوير لوح الغسيل العتيق. بعد الحفاظ على الخشب والمعدن برذاذ البولي يوريثين، استخدم مضخة صغيرة لجلب الماء إلى أعلى لوح الغسيل واتركه يتدفق إلى أسفل الجزء المعدني. عند إضافة بعض الأضواء إلى هذا التصميم، فإنه يخلق توهجًا ناعمًا وهادئًا ويضيف إلى سحر الفناء الخلفي الخاص بك. تعمل هذه الفكرة بشكل جيد للغاية إذا كان لديك حوض غسيل قديم لحوض المياه، ولكن يمكنك استخدام أي شيء لهذا الغرض.
استخدميه كمنظم للمجوهرات
لصنع منظم للمجوهرات من خزانة ملابس قديمة، كل ما عليك فعله هو إضافة بعض الخطافات وتعليقها على الحائط. سواء قمت بتزيينها أو تركها كما هي، يمكن لهذه الفكرة أن تضيف سحرًا ريفيًا إلى غرفة نومك أو غرفة التجميل أو منضدة حمامك. فكر في إضافة لوح في الأسفل بمقابض خشبية، أو استخدم بعض الأفكار الأخرى التي ذكرناها لجعل منظم المجوهرات الخاص بك أكثر فائدة، مثل إضافة وتد، أو المزيد من خطافات الأكواب، أو حبل غسيل صناعي لتعليق الأقراط أو غيرها من عناصر المجوهرات الصغيرة.