أداة التنظيف القديمة التي لم يعد أحد يستخدمها (و13 طريقة لإعادة استخدامها)

ما عليك سوى قول عبارة “رجعي” أو “عتيق” هذه الأيام، وستثير جميع أنواع الأفكار الرومانسية والحنين حول الطريقة التي اعتاد الناس أن يعيشوا بها. على الرغم من أن رؤانا المثالية لفترات مثل الخمسينيات أو الأيام الرائدة الأولى قد لا تكون دائمًا صحيحة للواقع، إلا أنها تظل ساحرة ومريحة في مخيلتنا. تتمتع العديد من الأدوات المنزلية القديمة التي استخدمها الناس في الماضي بجاذبية مجموعة متنوعة من أنماط الديكور المنزلي، بما في ذلك عناصر غرفة الغسيل في المدرسة القديمة التي لم يعد يستخدمها أحد. إحدى هذه الأدوات هي لوح الغسيل، وهي أداة تنظيف قديمة يمكن إعادة استخدامها بعدد كبير من الطرق بشكل مدهش.

بدءًا من عروض عناصر الغسيل المنسية منذ فترة طويلة وديكورات العطلات وحتى شمعدانات الحائط ولوحات الرسائل الرقمية، وجدنا 17 طريقة مبتكرة لإعادة استخدام لوح الغسيل العتيق. إذا كنت تتساءل عما يجب فعله بلوحة الغسيل القديمة التي التقطتها من متجر التحف أو متجر التوفير، فهذه الأفكار يمكن أن تلهمك. يتيح لك كل منها صنع لوح غسيل قديم بأسلوبك الشخصي لجعله عنصرًا زخرفيًا فريدًا من نوعه يفوح بسحر الأمس. هناك أيضًا DIY الذي يحول حوض الغسيل القديم إلى طاولة نهائية ريفية لمزيد من سحر غرفة الغسيل المستوحاة من الطراز القديم في منزلك.