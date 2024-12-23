أداة الحمام الأساسية التي ستساعدك على إصلاح الدرج العالق بسرعة

عندما يعمل الدرج بشكل جيد، فمن المحتمل أنك لا تفكر في مدى سلاسة فتحه وإغلاقه. ومع ذلك، فإن الدرج العالق هو تمرين في الشد والسحب والإحباط. المساعد غير المتوقع في هذه الحالة هو العنصر الأساسي الذي قد يكون لديك بالفعل في خزانة أدوية حمامك: الفازلين، والذي يباع عادة تحت اسم العلامة التجارية الفازلين. هناك مجموعة متنوعة من الطرق المفيدة لاستخدام الفازلين في جميع أنحاء المنزل. يمكن تطبيق القليل على حواف الدرج أو قيعانه أو جوانبه مما يجعله ينزلق بسهولة للداخل والخارج في لمح البصر.

بالطبع، مدى نجاح هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل، مثل السبب الذي يجعل الدرج عالقًا في المقام الأول. أول شيء يجب عليك فعله لإصلاح الدرج العالق هو إزالة الدرج من غلافه – مكانه في قطعة الأثاث الخاصة بك – والتحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء مادي يعترض طريقه. إذا كان هناك، قم بإزالة تلك العقبة، وسيعمل الدرج بشكل جيد. من الممكن أيضًا أن تكون بعض الأتربة والأوساخ المنزلية قد تراكمت خلف أو تحت درجك لدرجة أنها تعيق عمله؛ إذا كان هذا هو الحال، فإن الحل هو تجاوز تنظيم وتنظيم أدراج الخزانة وتنظيف خلفها بالفعل. إذا كان لديك درج خشبي ملتصق لأنه منتفخ بسبب الرطوبة والرطوبة، فإن الحل الصعب هو إزالة بعض الخشب حتى يعمل بشكل جيد مرة أخرى، ولكنك أيضًا تخاطر بالصنفرة أكثر من اللازم.