أداة الحمام الأساسية التي ستساعدك على إصلاح الدرج العالق بسرعة

عندما يعمل الدرج بشكل جيد، فمن المحتمل أنك لا تفكر في مدى سلاسة فتحه وإغلاقه. ومع ذلك، فإن الدرج العالق هو تمرين في الشد والسحب والإحباط. المساعد غير المتوقع في هذه الحالة هو العنصر الأساسي الذي قد يكون لديك بالفعل في خزانة أدوية حمامك: الفازلين، والذي يباع عادة تحت اسم العلامة التجارية الفازلين. هناك مجموعة متنوعة من الطرق المفيدة لاستخدام الفازلين في جميع أنحاء المنزل. يمكن تطبيق القليل على حواف الدرج أو قيعانه أو جوانبه مما يجعله ينزلق بسهولة للداخل والخارج في لمح البصر.
بالطبع، مدى نجاح هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل، مثل السبب الذي يجعل الدرج عالقًا في المقام الأول. أول شيء يجب عليك فعله لإصلاح الدرج العالق هو إزالة الدرج من غلافه – مكانه في قطعة الأثاث الخاصة بك – والتحقق لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء مادي يعترض طريقه. إذا كان هناك، قم بإزالة تلك العقبة، وسيعمل الدرج بشكل جيد. من الممكن أيضًا أن تكون بعض الأتربة والأوساخ المنزلية قد تراكمت خلف أو تحت درجك لدرجة أنها تعيق عمله؛ إذا كان هذا هو الحال، فإن الحل هو تجاوز تنظيم وتنظيم أدراج الخزانة وتنظيف خلفها بالفعل. إذا كان لديك درج خشبي ملتصق لأنه منتفخ بسبب الرطوبة والرطوبة، فإن الحل الصعب هو إزالة بعض الخشب حتى يعمل بشكل جيد مرة أخرى، ولكنك أيضًا تخاطر بالصنفرة أكثر من اللازم.
ضعي الفازلين على شرائح الدرج
ومع ذلك، فإن السبب الشائع للأدراج العالقة هو مشكلات الانزلاق – سواء كان ذلك هو انزلاق الدرج نفسه على طول جوانب وقيعان علبته، أو مع شرائح الدرج الفعلية. في بعض الأحيان، يكون الدرج الخاص بك قد خرج عن المحاذاة في المسارات الخاصة بشرائحه. الحل لهذه المشكلة هو إما سحب الدرج بالكامل للخارج ثم إعادته عدة مرات حتى تتم إعادة ضبطه بشكل طبيعي، أو إزالة الدرج وإعادة ضبطه بشكل صحيح في المسارات. بخلاف ذلك، هذا هو المكان الذي يأتي فيه الفازلين.
يساعد الفازلين على انزلاق الدرج بشكل أفضل من خلال العمل كمواد تشحيم. إذا كان الدرج الخاص بك يحتوي على أجهزة منزلقة، فستحتاج أولاً إلى إخراج الدرج من منزله والتفكير في استخدام القليل من الكحول المحمر لتنظيف الشرائح، والاعتناء بأي شيء يعوق مساراتها، قبل تجفيفها بقطعة قماش ناعمة. . ثم، ضعي طبقة رقيقة من الفازلين على جميع أجزاء الشرائح، وخاصة أي مفاصل أو محامل كروية. أعد تثبيت الدرج وقم بتحريكه للداخل والخارج عدة مرات، وذلك لتوزيع الفازلين بالتساوي على جميع أجزاء الشرائح وللتأكد من أن الدرج يعمل الآن بشكل صحيح. إذا كان لا يزال لا يعمل بشكل جيد، حاولي وضع المزيد من الفازلين. فقط تأكد من عدم تطبيق كمية كبيرة جدًا، لتجنب تراكم الكتل غير الجذابة. يعمل هذا جيدًا بشكل خاص على الشرائح المعدنية؛ فقط انتبهي إلى أنه من المحتمل أن تضطري إلى إعادة وضع الفازلين وفقًا لجدول زمني شبه منتظم، مثل ستة أشهر إلى سنة.
خيارات التشحيم الأخرى للأدراج العالقة وبعض التحذيرات
يمكنك أيضًا وضع الفازلين في كل مكان يلامس فيه الدرج إطار الخزانة أو خزانة الملابس أو أي قطعة أثاث أخرى، مثل قاع الدرج وجوانبه. يمكن أن يكون هذا مفيدًا للأثاث الذي تم تصنيعه بدون أي أجهزة منزلقة للأدراج. ضعي طبقة رقيقة من الفازلين، ولتجنب الشظايا المحتملة من الأثاث الخشبي، فكر في استخدام أداة وضع غير إصبعك. إذا كنت بحاجة إلى المزيد بعد اختبار ما إذا كان الدرج ينزلق بسهولة، فقم بوضعه مرة أخرى، مع التأكد من معالجة أي أخاديد يجب أن ينزلق الدرج فيها.
بينما يمكنك أيضًا استخدام مواد تشحيم أخرى، مثل شمع العسل أو الشمع من الشمعة أو حتى قطعة من الصابون العادي، على أدراجك أو شرائح الدرج، فإن الفازلين سوف يستمر لفترة أطول دون أن يجف. يمكن أن تعمل مواد التشحيم ذات الأساس الزيتي، مثل الزيوت المعدنية الغذائية التي يتم وضعها بعناية في طبقة رقيقة، بشكل جيد على الأثاث الخشبي، ولكنها أكثر عرضة لجذب الأوساخ من الفازلين. يجب عليك أيضًا ملاحظة أن الشركة المصنعة للشرائح Accuride تنص على تجنب مواد التشحيم التي تحتوي على كبريتيد الموليبدينوم أو الجرافيت على الشرائح القياسية الحاملة للكرة. قد ترغب في مراجعة الشركة المصنعة قبل استخدام مواد التشحيم على أشياء مثل أدوات المطبخ التي تستخدم شرائح خاصة، كما هو الحال عندما تواجه صعوبة في فتح درج فرن عالق.