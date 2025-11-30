أداة المطبخ الأساسية التي تزيل بقع الأقلام والحبر بسهولة من الغسيل

عندما يتعلق الأمر بغسل الملابس، هناك بعض البقع التي يصعب إزالتها من الغسيل أكثر من غيرها. نظرًا لكون أقلام التلوين ذات أساس زيتي والحبر عبارة عن صبغة، قد يكون من الصعب إزالة هذه البقع بشكل خاص، خاصة إذا حدثت أثناء الغسيل نفسه. يعد ترك قلم تلوين أو قلم في الجيب عن طريق الخطأ أمرًا شائعًا بشكل مدهش ويمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع محبطة وغير متوقعة ترغب في إزالتها. لحسن الحظ، يوجد حل بسيط في مطبخك للتخلص من مثل هذه البقع الصعبة. كل ما عليك فعله هو تناول بعض صودا الخبز وجعلها جزءًا من روتين الغسيل الخاص بك.
للحصول على حمولة كاملة من الغسيل المتأثر ببقع حبر القلم أو أقلام التلوين، حاول إضافة كوب واحد من صودا الخبز مع غسيلك. سيعمل مزيج منظف الغسيل وصودا الخبز معًا على استهداف البقع الصعبة. ومع ذلك، ستحتاج إلى إضافة صودا الخبز مباشرةً إلى أسطوانة الغسالة، لأنها يمكن أن تسبب انسدادًا إذا تم وضعها في موزع المنظف. يمكنك وضع المسحوق أولًا قبل الغسيل، أو يمكنك إضافته بعد وضع كل الغسيل في الحلة. بمجرد إضافتها إلى كمية الغسيل، ستساعد صودا الخبز على تكسير زيوت قلم التلوين، بينما تعمل أيضًا كمادة كاشطة لطيفة لفرك أي بقع حبر على الملابس. ومع ذلك، إذا لم تنجح إضافة كوب من صودا الخبز إلى غسيلك، فقد تحتاج إلى تجربة معالجة البقع بدلاً من ذلك.
كيفية التعامل مع بقع الحبر والتلوين الصغيرة باستخدام صودا الخبز
إذا كنتِ تحاولين إزالة البقع العنيدة من قطع الغسيل الفردية، فإن صودا الخبز هي الحل. بدلاً من إلقاء حمولة كاملة من الغسيل في الغسالة مع كوب من صودا الخبز، يمكنك معالجة البقعة بمعجون مصنوع من جزء واحد من الماء ومقدارين من صودا الخبز. ستحتاج إلى التحقق للتأكد من أن المعجون لن يسحب اللون من ملابسك، لذا فإن إجراء اختبار في مكان صغير غير واضح سيُعلمك ما إذا كان المزيج آمنًا للاستخدام في هذه الحالة. اعتمادًا على حجم البقعة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من الماء حتى تحصلي على عجينة سميكة ويمكن توزيعها بسهولة على القماش.
بعد الانتهاء من تجميع معجون صودا الخبز، افركيه بلطف على البقعة باستخدام فرشاة أسنان أو فرشاة أخرى أصغر حجمًا. ستحتاج إلى ترك المعجون على البقعة لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتمكن من تفكيك زيوت قلم التلوين والأصباغ من حبر القلم. إذا كانت المادة تحافظ على اللون جيدًا، يمكنك ترك المعجون لفترة أطول إذا لزم الأمر؛ ستحتاج فقط إلى التأكد من بقاء المعجون رطبًا. بمجرد أن يتاح للمعجون الوقت لسحب البقعة، يمكنك شطفه وغسل القطعة مرة أخرى.