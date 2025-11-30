أداة المطبخ الأساسية التي تزيل بقع الأقلام والحبر بسهولة من الغسيل

عندما يتعلق الأمر بغسل الملابس، هناك بعض البقع التي يصعب إزالتها من الغسيل أكثر من غيرها. نظرًا لكون أقلام التلوين ذات أساس زيتي والحبر عبارة عن صبغة، قد يكون من الصعب إزالة هذه البقع بشكل خاص، خاصة إذا حدثت أثناء الغسيل نفسه. يعد ترك قلم تلوين أو قلم في الجيب عن طريق الخطأ أمرًا شائعًا بشكل مدهش ويمكن أن يؤدي إلى ظهور بقع محبطة وغير متوقعة ترغب في إزالتها. لحسن الحظ، يوجد حل بسيط في مطبخك للتخلص من مثل هذه البقع الصعبة. كل ما عليك فعله هو تناول بعض صودا الخبز وجعلها جزءًا من روتين الغسيل الخاص بك.

للحصول على حمولة كاملة من الغسيل المتأثر ببقع حبر القلم أو أقلام التلوين، حاول إضافة كوب واحد من صودا الخبز مع غسيلك. سيعمل مزيج منظف الغسيل وصودا الخبز معًا على استهداف البقع الصعبة. ومع ذلك، ستحتاج إلى إضافة صودا الخبز مباشرةً إلى أسطوانة الغسالة، لأنها يمكن أن تسبب انسدادًا إذا تم وضعها في موزع المنظف. يمكنك وضع المسحوق أولًا قبل الغسيل، أو يمكنك إضافته بعد وضع كل الغسيل في الحلة. بمجرد إضافتها إلى كمية الغسيل، ستساعد صودا الخبز على تكسير زيوت قلم التلوين، بينما تعمل أيضًا كمادة كاشطة لطيفة لفرك أي بقع حبر على الملابس. ومع ذلك، إذا لم تنجح إضافة كوب من صودا الخبز إلى غسيلك، فقد تحتاج إلى تجربة معالجة البقع بدلاً من ذلك.