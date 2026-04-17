أداة تخزين الغسيل القديمة التي لم تعد تراها بعد الآن (هل تحتاج إلى العودة؟)

هناك الكثير من ميزات الحمامات العتيقة غير المعروفة والتي تستحق عودة كبيرة، ولكن بعضها قد يكون أكثر غموضًا أو عفا عليه الزمن أكثر من البعض الآخر. خذ على سبيل المثال صدفة SafTdri البحرية. قدمت صدفة SafTdri، المحمية بحقوق الطبع والنشر في عام 1949، طريقة أنيقة لتعليق وتجفيف الجوارب والقفازات والملابس الداخلية وغيرها من الملحقات. القطعة الزخرفية مصنوعة من البلاستيك وعلى شكل صدفة بحرية، ويبلغ عرضها 8 بوصات. من المفترض أن يتم تعليقها على الحائط، وعندما لا تكون قيد الاستخدام، تبدو وكأنها ميزة زخرفية. ومع ذلك، عندما تقلب الصدفة، فإنها تصبح رف تجفيف للجوارب والجوارب والقفازات. تأتي الأصداف البحرية أيضًا بمجموعة متنوعة من ألوان الباستيل، بعضها يشمل الأزرق والوردي والأصفر والشفاف. اليوم، يمكنك الحصول على بعض هذه الألوان من أماكن مثل موقع eBay.

في حين أن صدف SafTdri كان يُباع في الأصل بمبلغ 2.95 دولارًا أمريكيًا، إلا أنه لا يزال في المتناول نسبيًا في السوق المستعملة، حيث يبلغ متوسط ​​سعر الصدفة على موقع eBay حوالي 20 إلى 25 دولارًا أمريكيًا. يمكن للمهتمين بإضافة سحر عتيق إلى حماماتهم أو الذين قد يحبون فكرة التجفيف المعلق لأحبائهم وإكسسواراتهم الاستمتاع بهذا العنصر الانتقائي. ورغم أن الاختراع ذكي وغريب، إلا أنه قد لا يكون ضرورة للناس في العصر الحديث. اليوم، لم يعد تصميم القفازات الحريرية الطويلة أو ارتداء الجوارب بشكل متكرر أمرًا رائجًا، مما يجعل هذا العنصر العملي والزخرفي قديمًا بعض الشيء. ومع ذلك، هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الزخرفة القديمة، وقد تستحق العودة.