أداة تخزين الغسيل القديمة التي لم تعد تراها بعد الآن (هل تحتاج إلى العودة؟)

هناك الكثير من ميزات الحمامات العتيقة غير المعروفة والتي تستحق عودة كبيرة، ولكن بعضها قد يكون أكثر غموضًا أو عفا عليه الزمن أكثر من البعض الآخر. خذ على سبيل المثال صدفة SafTdri البحرية. قدمت صدفة SafTdri، المحمية بحقوق الطبع والنشر في عام 1949، طريقة أنيقة لتعليق وتجفيف الجوارب والقفازات والملابس الداخلية وغيرها من الملحقات. القطعة الزخرفية مصنوعة من البلاستيك وعلى شكل صدفة بحرية، ويبلغ عرضها 8 بوصات. من المفترض أن يتم تعليقها على الحائط، وعندما لا تكون قيد الاستخدام، تبدو وكأنها ميزة زخرفية. ومع ذلك، عندما تقلب الصدفة، فإنها تصبح رف تجفيف للجوارب والجوارب والقفازات. تأتي الأصداف البحرية أيضًا بمجموعة متنوعة من ألوان الباستيل، بعضها يشمل الأزرق والوردي والأصفر والشفاف. اليوم، يمكنك الحصول على بعض هذه الألوان من أماكن مثل موقع eBay.
في حين أن صدف SafTdri كان يُباع في الأصل بمبلغ 2.95 دولارًا أمريكيًا، إلا أنه لا يزال في المتناول نسبيًا في السوق المستعملة، حيث يبلغ متوسط سعر الصدفة على موقع eBay حوالي 20 إلى 25 دولارًا أمريكيًا. يمكن للمهتمين بإضافة سحر عتيق إلى حماماتهم أو الذين قد يحبون فكرة التجفيف المعلق لأحبائهم وإكسسواراتهم الاستمتاع بهذا العنصر الانتقائي. ورغم أن الاختراع ذكي وغريب، إلا أنه قد لا يكون ضرورة للناس في العصر الحديث. اليوم، لم يعد تصميم القفازات الحريرية الطويلة أو ارتداء الجوارب بشكل متكرر أمرًا رائجًا، مما يجعل هذا العنصر العملي والزخرفي قديمًا بعض الشيء. ومع ذلك، هناك عدة طرق يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الزخرفة القديمة، وقد تستحق العودة.
كيف يمكن لمجفف الجوارب العتيق أن يعمل في الحمامات اليوم؟
إذا كان لديك بالفعل حمام أو غرفة غسيل مستوحاة من الطراز القديم، فيمكن أن يمثل هذا العنصر إضافة ديكورية وعملية رائعة. اليوم، قد يكون وجود مكان لتعليق الجوارب أو الجوارب أو القطعة الرسمية العرضية مفيدًا. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عناصر ديكور عتيقة قد لا تنتهي موضتها أبدًا، فقد تستمتع بالقطعة كديكور. كما تضمن صدف SafTdri أيضًا “No-Mar SafTmount”. سمح هذا للمستخدمين بتعليق العنصر دون الحفر أو التثبيت على الحائط. بالإضافة إلى ذلك، تم ذكر أن الحامل يلتصق بمجموعة واسعة من المواد، مما يعني أنه يمكنك تثبيته في حمامك، أو غرفة الغسيل، أو في أي مكان ترغب في الحصول على رف تجفيف ملحق به. وإذا كان الحامل مفقودًا من صدفتك العتيقة، فلا يزال هناك ثقب للمسمار أو المسمار إذا كنت ترغب في تثبيته بهذه الطريقة.
علاوة على ذلك، لا يجب أن تكون صدفة SafTdri البحرية مخصصة لعشاق الطراز القديم فقط. يمكن سحب أداة الحمام القديمة هذه حتى في منزل جديد، وربما تستخدم كديكور بدلاً من وظيفتها. إحدى الطرق للقيام بذلك هي تعليق الصدفة على الحائط، وقلبها في موضعها الزخرفي، ثم إضافة إطار حولها لإنشاء قطعة فنية ثلاثية الأبعاد. بالنسبة للحمامات ذات الطراز الساحلي أو تلك ذات اللمسات المستوحاة من الشاطئ، يمكن أن يبدو هذا أنيقًا للغاية. فقط تأكد من عدم المبالغة في استخدام الأصداف البحرية، والتي يمكن أن تنحرف بسرعة إلى منطقة مبتذلة – ما لم تكن بالطبع من محبي القليل من الفن الهابط.