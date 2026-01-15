أداة تنظيف شجرة الدولار الأساسية التي ستوفر لك المال باستخدام أداة سريعة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يريد العديد من الأشخاص الراحة التي توفرها أدوات التنظيف Swiffer، ولكن هناك بعض العيوب الخادعة التي يجب عليك مراعاتها قبل شراء Swiffer. إذا كان لديك بالفعل ممسحة Swiffer التي تستخدمها بانتظام، فمن المحتمل أنك تعرف مدى تكلفة شراء عبوات الممسحة بشكل متكرر. بشكل عام، يوصى باستخدام وسادات الممسحة ذات العلامة التجارية Swiffer مرة واحدة فقط قبل التخلص منها، على الرغم من أن بعض الأشخاص يستخدمونها عدة مرات. يعد هذا أمرًا سيئًا للبيئة وميزانيتك، حيث تبلغ تكلفة وسادات الممسحة الخاصة بـ Swiffer Power Mops حوالي 10 دولارات لحزمة مكونة من خمس قطع. ومع ذلك، لدى Dollar Tree بديل مدهش يمكن أن يوفر لك المال: وسادة ممسحة من الألياف الدقيقة قابلة لإعادة الاستخدام تكلف 1.50 دولارًا فقط.
إن وسادة الممسحة القياسية شديدة التحمل المصنوعة من الألياف الدقيقة من Dollar Tree Essentials هي في الأساس قطعة من قماش الألياف الدقيقة قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للغسل في الغسالة، لذلك لا يتعين عليك الاستمرار في إعادة شرائها. يمكن استخدام الوسادات جافة أو رطبة، وأبعادها 12.2 بوصة في 5.12 بوصة. بفضل الأبعاد والمواد التي تسمح لك بمحاذاة الوسادة ولصقها في مكانها، فإن وسادة الممسحة القابلة لإعادة الاستخدام هذه متوافقة مع Swiffer Power Mop أو WetJet.
قد تحتوي لوحة ممسحة Dollar Tree على ثمانية مراجعات فقط، ولكن جميعها باستثناء واحد صنفتها بخمس نجوم. يتحدث المراجعون عن توافق المنتج الجيد مع Swiffer WetJet وفعاليته الشاملة. الشخص الغريب هو شخص يشعر بخيبة أمل من طريقة ربط الفيلكرو المتوافقة مع بعض Swiffers ولكن ليس كلها. تعد تقييمات وسادات الممسحة الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام إيجابية أيضًا، ويجد الكثيرون أن الفوط التي تستخدم لمرة واحدة والقابلة لإعادة الاستخدام لها مستوى مماثل من الفعالية.
استخدام وسادات الممسحة القابلة لإعادة الاستخدام من Dollar Tree مع Swiffer
لاستخدام منصات الممسحة القابلة لإعادة الاستخدام Dollar Tree (أو منصات مماثلة قابلة لإعادة الاستخدام)، يمكنك إرفاقها بالجزء السفلي من الممسحة ثم استخدام الممسحة كما تفعل عادةً. عند الانتهاء من التنظيف، قم بإزالة الوسادة. قد ترغب في هز الفوطة في الخارج أو فوق سلة المهملات لإزالة الغبار أو الأوساخ أو الشعر. ثم قم برمي الوسادة في الغسالة. يجب عليك اتباع تعليمات الغسيل الخاصة بالفوطة الخاصة بك، ولكن بشكل عام، من الأفضل غسلها على دورة خفيفة باستخدام منظف خالٍ من العطور في الماء البارد وتجفيفها بمفردها بدرجة حرارة منخفضة وبدون أوراق تجفيف لحماية الألياف الدقيقة. بعد ذلك، تصبح الفوطة جاهزة للاستخدام مرة أخرى، على الرغم من أنك قد ترغب أيضًا في تعلم كيفية تطهير المناشف المصنوعة من الألياف الدقيقة بشكل صحيح بعد استخدامها للتنظيف للتأكد من نظافتها حقًا.
إذا سئمت من إنفاق المال كل بضعة أشهر على الفوط الصحية الجديدة، فإن الفوط القابلة لإعادة الاستخدام هي خيار جيد يمكن أن يستمر لسنوات مع الرعاية المناسبة، مما قد يؤدي إلى توفير مئات الدولارات بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توفير المزيد باستخدام حيل Swiffer المناسبة للميزانية والتي ستتمنى لو عرفتها قريبًا. بالنسبة لأولئك الذين لديهم أنواع أخرى من المماسح أو المماسح المماثلة، فإن وسادة Dollar Tree غير متوافقة، ولكن يمكنك العثور على منصات قابلة لإعادة الاستخدام مصممة للعمل مع أنواع أخرى من المماسح ذات منصات قابلة للإزالة، حتى تتمكن أيضًا من توفير المال. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة وسادة الممسحة القابلة لإعادة الاستخدام لـ Swiffer Sweeper Mop على أمازون، حوالي 15 دولارًا لحزمة مكونة من أربع قطع، وتحتوي هذه الوسادات على أشرطة تسمح لها بربط المزيد من المماسح. ومع ذلك، فإن الأشرطة تجعلها غير متوافقة مع Swiffer WetJet. تمامًا مثل وسادات Dollar Tree والعديد من الخيارات الأخرى القابلة لإعادة الاستخدام، يمكن غسل هذه الفوط في الغسالة.