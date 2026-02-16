أداة شحن الموانئ شديدة التحمل والمصممة لتنظيف الفناء

إذا كان لديك أشجار في حديقتك، فستعرف أنها لا تعتني بنفسها فقط. وبصرف النظر عن أكوام الأوراق التي تحتاج إلى التعامل معها، في بعض الأحيان هناك أغصان قديمة ميتة تتساقط، وفي أحيان أخرى هناك تلك التي تتضرر بسبب العواصف. إذا كنت تريد الحفاظ على صحة أشجارك وساحتك آمنة للأشخاص الذين يستخدمونها، فمن المفيد معرفة كيفية تقليمها بشكل صحيح دون الاتصال بمحترف، ولكن بعد ذلك هناك مسألة التنظيف. قد تكون بعض الحطام مفيدة للحطب أو الإشعال، ولكن الكثير منها لن يكون كذلك. إذا كنت لا ترغب في التقاط الحطام يدويًا، فهناك أدوات متاحة يمكن أن تساعدك في هذه المهمة. إحدى هذه الأدوات هي Predator 6.5 Horsepower Chipper Shredder من Harbour Freight.

تحتوي هذه الأداة على قادوس عريض مصمم لتسهيل تكديس الأوراق والأغصان، بالإضافة إلى تغذية منفصلة للفروع التي يصل قطرها إلى 3 بوصات. يقوم المحرك القوي الذي يعمل بالغاز سعة 212 سم مكعب بتشغيل أربع مطارق مزدوجة الحركة تعمل على تمزيق المادة قبل تفريغها إلى الجانب. بالإضافة إلى ذلك، تسهل الإطارات الهوائية مقاس 12 بوصة التحرك، وهناك فرامل عجلة للحفاظ على ثباتها أثناء العمل، كما يعمل مستشعر ضغط الزيت المنخفض على حماية المحرك. بسعر 599.99 دولارًا أمريكيًا، يعد سعر آلة التقطيع Predator تنافسيًا نسبيًا. ومع ذلك، قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد إضافتها إلى الأدوات التي تحتاجها لتنظيف حديقتك في الخريف، دعنا نتحقق مما يقوله المالكون عن هذه الآلة الثقيلة.