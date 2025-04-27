أداة Hilti الجديدة التي تفتح عالمًا من فرص التثبيت المنزلية

يعد سائق الحفر القياسي رائعًا لصنع ثقوب لتعليق الرفوف على دريوال. إذا كان الجدار البناء ، فستحتاج إلى تدريبات مطرقة. هناك التدريبات ذات التصنيف الأعلى ستتعامل مع أي مشروع منزلي تقريبًا ، ولكن حتى الأقوى لها حد لقطر الفتحة التي يمكنهم صنعها.
إذا كنت تريد ثقوبًا كبيرة حقًا في الطوب أو الخرسانة أو غيرها من المواد الصلبة ، فأنت بحاجة إلى شيء أكثر تخصصًا. على سبيل المثال ، إذا كنت ستواصل غسالة ومجفف لإكمال غرفة الغسيل الخاصة بك وترغب في تنفيسها عبر جدار خارجي ، فستحتاج إلى شيء يمكن أن يثقب ثقبًا على الأقل بوصات واحدة على جدار قد يكون سمكه 6 بوصات أو أكثر. لذلك تحتاج إلى تدريبات أساسية. يعد Hilti DD 150-U-22 الجديد مجرد أداة ، ويفتح عالمًا من فرص التثبيت المنزلية لعشاق DIY الجادون.
تستخدم التدريبات الأساسية عمومًا بتات الحفر التي تميل إلى الماس الصناعي. هذا يمنحهم القدرة على قطع أشياء مثل الإسفلت والبناء والخرسانة والخشب. يمكن لأصحاب المنازل الذين لديهم واحدة من هذه الأدوات القوية تشغيل أنابيب للسباكة والتدفئة وتكييف الهواء والمواقد وحتى مياه الصرف الصحي من خلال الحواجز الصعبة عندما يحتاجون إلى استئجار مقاول. كونه من اللاسلكي ، من السهل أن تأخذ Hilti أينما احتجت إليها ، وحوالي 18 رطلاً مع بطارية مزودة ، ليس من الصعب للغاية إدارتها.
مواصفات مثيرة للإعجاب ، بسعر
يمكن أن يصنع الحفر الأساسي Hilti DD 150-U-22 ثقوبًا في الخرسانة التي يصل قطرها إلى 6 بوصات وفي البناء حتى 10 بوصات. تسمح التروس الإلكترونية بتعيين RPM وعزم الدوران الأمثل عند قطع مواد مختلفة ، مع عرض رقمي للتحكم الواضح والبسيط. يعد التحكم النشط في عزم الدوران (ATC) ميزة أمان مهمة تمنع التدريبات الأساسية من جولة الدوران عليك إذا كانت مربى البتات. حتى أنه يحتوي على وظيفة متذبذبة تهز قلبًا خاليًا من الشيء عند الانتهاء من الحفر.
إنها ليست رخيصة ، ولكنها ليست نوعًا ما الذي ستجده في قائمة أدوات الطاقة التي يجب شراءها لأصحاب المنازل لأول مرة. إنها قطعة متخصصة من المعدات ، وتتكلف حوالي ألفي دولارات. هذا لا يشمل بتات الحفر التي ، اعتمادًا على الحجم ، ستضيف 70 دولارًا أو أكثر لكل منها. حسنًا ، إنه الكثير من المال ، لكن ماذا عن البدائل؟
يمكن أن يكون المقاولون باهظ الثمن. إذا كنت ترغب في توظيف أداة مكافئة ، فستدفع حوالي 150 دولارًا في اليوم ، أو 600 دولار في الأسبوع. هذا قريبا يضيف ما يصل. بالإضافة إلى ذلك ، إذا اخترت الاستثمار في تدريبات Hilti Core ولكنك لم ترغب في الاحتفاظ بها ، فيبدو أن هناك سوق إعادة بيع صحي. غالبًا ما تتجاوز الأدوات في حالة جيدة 900 دولار على موقع eBay. لذلك ليس من الصعب معرفة كيف يمكن أن تفتح Hilti Core Drill عالمًا من فرص التثبيت المنزلية وأن تكون استثمارًا ذكيًا.