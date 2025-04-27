أداة Hilti الجديدة التي تفتح عالمًا من فرص التثبيت المنزلية

يعد سائق الحفر القياسي رائعًا لصنع ثقوب لتعليق الرفوف على دريوال. إذا كان الجدار البناء ، فستحتاج إلى تدريبات مطرقة. هناك التدريبات ذات التصنيف الأعلى ستتعامل مع أي مشروع منزلي تقريبًا ، ولكن حتى الأقوى لها حد لقطر الفتحة التي يمكنهم صنعها.

إذا كنت تريد ثقوبًا كبيرة حقًا في الطوب أو الخرسانة أو غيرها من المواد الصلبة ، فأنت بحاجة إلى شيء أكثر تخصصًا. على سبيل المثال ، إذا كنت ستواصل غسالة ومجفف لإكمال غرفة الغسيل الخاصة بك وترغب في تنفيسها عبر جدار خارجي ، فستحتاج إلى شيء يمكن أن يثقب ثقبًا على الأقل بوصات واحدة على جدار قد يكون سمكه 6 بوصات أو أكثر. لذلك تحتاج إلى تدريبات أساسية. يعد Hilti DD 150-U-22 الجديد مجرد أداة ، ويفتح عالمًا من فرص التثبيت المنزلية لعشاق DIY الجادون.

تستخدم التدريبات الأساسية عمومًا بتات الحفر التي تميل إلى الماس الصناعي. هذا يمنحهم القدرة على قطع أشياء مثل الإسفلت والبناء والخرسانة والخشب. يمكن لأصحاب المنازل الذين لديهم واحدة من هذه الأدوات القوية تشغيل أنابيب للسباكة والتدفئة وتكييف الهواء والمواقد وحتى مياه الصرف الصحي من خلال الحواجز الصعبة عندما يحتاجون إلى استئجار مقاول. كونه من اللاسلكي ، من السهل أن تأخذ Hilti أينما احتجت إليها ، وحوالي 18 رطلاً مع بطارية مزودة ، ليس من الصعب للغاية إدارتها.