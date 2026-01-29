أدت إصابة جاي فييري أثناء التصوير إلى تقسيم عضلاته الرباعية إلى نصفين – ونظرته للمستقبل تتعلق بالعلامة التجارية

في أواخر نوفمبر 2025، تصدر جاي فييري عناوين الأخبار عندما كشف عن سبب وجوده على كرسي متحرك، موضحًا أنه تعرض لسقوط خطير أثناء التصوير أدى إلى انقسام عضلاته الرباعية إلى نصفين. “عادة ما تمزق تلك العضلة في الوتر أو يتمزق الوتر من العظم، ولكن هذا كان في منتصف العضلة الرباعية بأكملها وانفجرت،” قال فييري خلال مقابلة حصرية مع شبكة فوكس نيوز ديجيتال. ومضى فييري ليكشف أنه، إلى جانب انضمامه إلى صفوف الممثلين الذين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء التصوير، حصل أيضًا على مجموعة من العكازات وكرسي متحرك، مع أوامر صارمة بالبقاء بعيدًا عن ساقه لمدة ثمانية أسابيع على الأقل.

ومع ذلك، وفيًا لعلامته التجارية، حافظ فييري على نظرة إيجابية وسط حادث مكان العمل المروع. خلال مقابلة لاحقة مع انترتينمنت ويكلي، اعترف بأنه اكتسب بعض “الجوانب الفضية” من الإصابة، بما في ذلك تنمية امتنان أعمق لصحته والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: “إنك تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتدرك أننا نعتبر الكثير من الأشياء أمرا مفروغا منه”. “في المرة القادمة التي ترى فيها شخصًا يستخدم عكازين، ربما قم بإخلاء طريق صغير له. افتح الباب له.”