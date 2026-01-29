أدت إصابة جاي فييري أثناء التصوير إلى تقسيم عضلاته الرباعية إلى نصفين – ونظرته للمستقبل تتعلق بالعلامة التجارية

في أواخر نوفمبر 2025، تصدر جاي فييري عناوين الأخبار عندما كشف عن سبب وجوده على كرسي متحرك، موضحًا أنه تعرض لسقوط خطير أثناء التصوير أدى إلى انقسام عضلاته الرباعية إلى نصفين. “عادة ما تمزق تلك العضلة في الوتر أو يتمزق الوتر من العظم، ولكن هذا كان في منتصف العضلة الرباعية بأكملها وانفجرت،” قال فييري خلال مقابلة حصرية مع شبكة فوكس نيوز ديجيتال. ومضى فييري ليكشف أنه، إلى جانب انضمامه إلى صفوف الممثلين الذين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء التصوير، حصل أيضًا على مجموعة من العكازات وكرسي متحرك، مع أوامر صارمة بالبقاء بعيدًا عن ساقه لمدة ثمانية أسابيع على الأقل.
ومع ذلك، وفيًا لعلامته التجارية، حافظ فييري على نظرة إيجابية وسط حادث مكان العمل المروع. خلال مقابلة لاحقة مع انترتينمنت ويكلي، اعترف بأنه اكتسب بعض “الجوانب الفضية” من الإصابة، بما في ذلك تنمية امتنان أعمق لصحته والدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: “إنك تنظر إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وتدرك أننا نعتبر الكثير من الأشياء أمرا مفروغا منه”. “في المرة القادمة التي ترى فيها شخصًا يستخدم عكازين، ربما قم بإخلاء طريق صغير له. افتح الباب له.”
تساعد النظرة الإيجابية لـ Guy Fieri في شفاءه
في 13 يناير، قدم جاي فييري للمعجبين تحديثًا طبيًا أثناء ظهوره في برنامج Entertainment Tonight. قال عن طريقه الشخصي نحو التعافي: “كان عليّ فقط أن أتجاوز الأمر”. وأعلن قائلاً: “لقد انتهى الوقت، وبدأ اختبار PT. لدي أعظم زوجة، وكانت مفيدة للغاية”. “الآن، الأمر يتعلق فقط بالعودة إلى الأمر وإجراء اختبار PT والحصول على موافقة الطبيب على أنه يمكنني العودة إلى ممارسة الرياضة.”
لحسن الحظ، مع نظرة فييري الإيجابية، وموقفه الذي يمكنه القيام به، وروحه الممتنة، فمن المحتمل أن يكون في حالة تحسن في أي وقت من الأوقات. ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط. وفقا لعالم النفس الدكتور كالي إستس، يمكن أن يؤثر مزاجك على جميع مناطق الجسم، بما في ذلك القلب، وضغط الدم، وحتى أنماط نومك. وحذرت خلال مقابلة حصرية مع هيلث دايجست في يناير 2023، من أن “التعاسة على المدى الطويل يمكن أن تعيث فسادًا، في حين أن السعادة يمكن أن تشفي جسدك تقريبًا”.