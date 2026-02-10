أدت مشاكل ليكرز المرتدة إلى تحديد نغمة الخسارة أمام الرعد

لوس أنجليس – حذّر جي جي ريديك، مدرب ليكرز، فريقه من مخاطر قلب الكرة أمام حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أوكلاهوما سيتي ثاندر.

بعد معاناته مع أمن الكرة خلال نصف مباراة ليلة الاثنين في Crypto.com Arena، قام فريق Lakers بتنظيف الأمور.

لكن ما عانى منه ليكرز طوال الوقت هو تأمين الريباوند الدفاعي ضد فريق ثاندر الذي يزدهر بالاستفادة من أي هوامش مقدمة لهم، مما أدى إلى سقوط ليكرز أمام ثاندر 119-110 في الليلة الأولى من مجموعتهم المتتالية على أرضهم.

بعد كفاحه في الاعتناء بالكرة، وتحويل الكرة 10 مرات ليحصل على 20 نقطة لأوكلاهوما سيتي مما ساعد ثاندر على التقدم بفارق 14 نقطة في الربع الثاني، لم يقم ليكرز سوى بتدوير الكرة خمس مرات فقط في الشوط الثاني ليحصل على ثلاث نقاط لأوكلاهوما سيتي.

لكن ليكرز لم يتغلب على ثاندر ووسع هامشه على الزجاج الهجومي، وسجل أوكلاهوما سيتي 24 نقطة فرصة ثانية.

وقاد ليبرون جيمس فريق ليكرز بتسجيل 22 نقطة ومرر 10 تمريرات حاسمة وست متابعات، وهي المباراة الثالثة على التوالي له بتمريرات حاسمة مزدوجة.

وسجل ماركوس سمارت 19 نقطة، فيما سجل أوستن ريفز 16 نقطة وسبع تمريرات حاسمة من مقاعد البدلاء.

ماذا يعني

وتراجع ليكرز إلى 32-20 في الخسارة، ليبقى في المركز الخامس في ترتيب القسم الغربي بعد حصوله على فرصة للتقدم إلى المركز الرابع.

كما انتهت سلسلة انتصاراتهم في ثلاث مباريات.

ولم يفز فريق ليكرز بأكثر من ثلاث مباريات متتالية منذ أواخر نوفمبر.

نقطة تحول

عندما انتزع كاسون والاس الكرة المرتدة الهجومية عند علامة 5:04 في الربع الرابع مما أدى إلى ركلة ركنية لجالين ويليامز ليتقدم الرعد 102-99 قبل ما يزيد قليلاً عن خمس دقائق على نهاية المباراة.

حتى تلك اللحظة من المباراة، كان فريق ليكرز وثاندر يتطلعان إلى الانفصال بعد أن قام كلا الفريقين بالركض لخلق تقدم كبير.

لكن ميزة الرعد على الزجاج في تلك اللحظة لخصت الاتجاه الليلي المتمثل في فوز أوكلاهوما سيتي على الهوامش.

ولم يكن لدى ليكرز أي هدف آخر لبقية المباراة، متخلفًا بثلاث نقاط على الأقل في الدقائق الخمس الأخيرة.

أفضل لاعب: إشعياء جو

أثناء المباراة التي كان فيها كلا الفريقين يفتقدان المرشحين لجائزة أفضل لاعب، كانت النتيجة ستحدد الدور الذي سيتقدم فيه اللاعبون.

فعل جو ذلك لصالح ثاندر في وقت مبكر من خلال تسديده ثلاثي النقاط وقطع السلة، مما ساعد ثاندر على التقدم 31-30 بعد الربع الأول ثم تقدم 67-58 قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل تسع نقاط، جميعها رميات ثلاثية، في الربع الأول وسبع في الربع الثاني. أنهى المباراة برصيد 19 نقطة من 6 من 13 تسديد.

احصائيات المباراة: 10

هذا هو عدد نقاط الفرصة الثانية التي سجلها الرعد أكثر من ليكرز، حيث حصل على ميزة 24-14 في المباراة.

استحوذ أوكلاهوما سيتي على خمس متابعات هجومية أكثر من ليكرز، وكان أكثر نجاحًا في استغلال فرص التسجيل الإضافية هذه.

التالي

سيختتم فريق ليكرز مجموعته المتتالية عندما يستضيف توتنهام مساء الثلاثاء.

ويحقق توتنهام، صاحب المركز الثاني في ترتيب الغرب، سلسلة انتصارات في أربع مباريات متتالية وفاز بتسعة من آخر 12 مباراة.