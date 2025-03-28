أدوات المائدة التي تعود إلى عقود تعود إلى عودة عصرية في المطابخ

تدخل شعبية أصناف الأطباق القديمة والأنماط والعلامات التجارية من الأزياء كل بضع سنوات ، مما يجعل بعض التصميمات في الطلب. Fabbageware ، وهي مجموعة متنوعة مميزة من أطباق الأطباق الخزفية التي تستلهم من العالم الطبيعي ، هي التي تهبط في المزيد والمزيد من المطابخ. هذا التعود منطقيًا مع ظهور الديكور الملون والطبقات في علم جماليات مثل الحد الأقصى والألفي الكبير ، الذي يكتشف الملمس وحيوية عتيقة. هذه الأطباق الفريدة ، التي تشبه أوراق الملفوف والخس في تصميمها ، هي وسيلة مثالية لتقديم القليل من السحر النباتي والخمر الذي يستحق الربيع في إعدادات الطاولة الخاصة بك.

يمكن العثور على تصميمات الملفوف في كل شيء بدءًا من مجموعات الشاي الحساسة إلى قطع أكبر ، مثل أطباق التقديم الهائلة وتورينات الحساء. ومع ذلك ، فإن ملفوفات الملفوف قد حققت خطواتها حقًا في مطابخها في الستينيات ، عندما صمم فنانون من السيراميك مثل Dodie Thayer قطعًا فريدة من نوعها وملونة للغاية من قبل المشاهير والدبلوماسيين. في حين أن الاتجاهات الأكثر حداثة فضلت التصميمات الأكثر بساطة وتبسيطًا ، فإن العديد من هذه القطع الأقدم يتمتعون بتقدير كبير من قبل هواة الجمع حتى اليوم.