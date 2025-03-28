أدوات المائدة التي تعود إلى عقود تعود إلى عودة عصرية في المطابخ

تدخل شعبية أصناف الأطباق القديمة والأنماط والعلامات التجارية من الأزياء كل بضع سنوات ، مما يجعل بعض التصميمات في الطلب. Fabbageware ، وهي مجموعة متنوعة مميزة من أطباق الأطباق الخزفية التي تستلهم من العالم الطبيعي ، هي التي تهبط في المزيد والمزيد من المطابخ. هذا التعود منطقيًا مع ظهور الديكور الملون والطبقات في علم جماليات مثل الحد الأقصى والألفي الكبير ، الذي يكتشف الملمس وحيوية عتيقة. هذه الأطباق الفريدة ، التي تشبه أوراق الملفوف والخس في تصميمها ، هي وسيلة مثالية لتقديم القليل من السحر النباتي والخمر الذي يستحق الربيع في إعدادات الطاولة الخاصة بك.
يمكن العثور على تصميمات الملفوف في كل شيء بدءًا من مجموعات الشاي الحساسة إلى قطع أكبر ، مثل أطباق التقديم الهائلة وتورينات الحساء. ومع ذلك ، فإن ملفوفات الملفوف قد حققت خطواتها حقًا في مطابخها في الستينيات ، عندما صمم فنانون من السيراميك مثل Dodie Thayer قطعًا فريدة من نوعها وملونة للغاية من قبل المشاهير والدبلوماسيين. في حين أن الاتجاهات الأكثر حداثة فضلت التصميمات الأكثر بساطة وتبسيطًا ، فإن العديد من هذه القطع الأقدم يتمتعون بتقدير كبير من قبل هواة الجمع حتى اليوم.
كيفية العثور على وتصميد ملفوفات الملفوف
أفضل مكان للعثور على برنامج Cabbageware عتيقًا هو عبر أماكن أخرى مثل متاجر التوفير ، وتجار التجزئة العتيقة ، ومبيعات العقارات ، وأسواق السلع المستعملة ، حيث يمكنك العثور على قطع فردية أو مجموعات كاملة من هذه الأطباق الفريدة. إذا كنت تحب المظهر ولكنك لم تجد أي شيء في البرية ، فقد يؤدي البحث السريع لمواقع المزادات عبر الإنترنت مثل eBay و 1st Dibs إلى نتائج رائعة. هناك أيضًا العديد من الشركات المصنعة التي تصنع الأطباق في هذا النمط اليوم ، بما في ذلك الخيارات المتوفرة من تجار التجزئة مثل ملفوفات Stoneware Target مع Bunny Dessert Bowl ، وطبق Bordallo Pinheiro Cabbage Oval من Williams-Sonoma. أمازون أيضًا بعض قطع الملفوف ، مثل مجموعة Coxz Cabbage Serving Bowl وأوعية الملفوف المرسومة باليد.
لإحضار سحر طاولتك الرجعية ، قم بخلط هذه القطع الفريدة مع أطباق الأطباق الزهرية الأخرى أو الجديدة ، بالإضافة إلى المناديل المقفلة والمغلقات. إنها تبدو جميلة بشكل خاص على جداول Cottagecore الملونة والغريبة ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا كقطعة بيان مستوحاة من الطبيعة في إعدادات أكثر حيادية. في حين أن معظم برامج الملفوف تأتي في ظلال مختلفة من اللون الأخضر ، يمكن العثور عليها أيضًا في ظلال الباستيل مثل الوردي والأصفر. مثل العديد من القطع الزجاجية القديمة ، يمكنك أيضًا قلب هذه الأطباق القديمة إلى مغذيات الطيور الرائعة وغيرها من مشاريع الانتقاء. يضع العديد من مالكي المنازل هذه اللوحات القديمة الرائعة على جدرانهم كديكور.