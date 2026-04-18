أدوات المطبخ الأساسية الثمينة التي تعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والتي يمكنك البحث عنها في متجر التوفير

إنه لأمر مدهش ما يمكنك العثور عليه في متجر التوفير. بدءًا من السترات المصنوعة يدويًا والتي لا يمكن إلا للجدة أن تحبها وحتى السلع القديمة ذات القيمة العالية، تعد هذه المتاجر كنزًا دفينًا في انتظار استكشافه. أحد العناصر الأساسية في المطبخ القديم التي يجب عليك إضافتها إلى قائمة أمنياتك المُدخرة هو طبق تقديم البيض الزجاجي الذي غالبًا ما يكون مرغوبًا فيه، والذي يشيع استخدامه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ليست كل أطباق البيض الزجاجية العتيقة ذات قيمة، ولكن حتى الأصناف ذات الأسعار المعقولة تعود من جديد مع أصحاب المنازل، وغالبًا ما تستخدم بطرق غير تقليدية. هذا الديكور الزجاجي العتيق مليء بالكثير من السحر، ومن الممكن الحصول على قطعة قابلة للتحصيل في متجر للسلع المستعملة.
يمكن أن تساعدك معرفة كيفية التوفير والتعرف على الزجاج العتيق، مثل زجاج الاكتئاب أو زجاج الكرنفال، في الحصول على صواني تقديم البيض الأكثر رواجًا وقابلية للتحصيل. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد قراءة كيفية العناية بطبق البيض الزجاجي القديم الخاص بك ومصدره بشكل صحيح حتى تتمكن من العثور على شيء يناسب احتياجاتك. إذا كنت تريد استخدام صينية البيض للغرض المقصود، فقد تحتاج إلى إجراء اختبار الرصاص، لأن العناصر القديمة غالبًا ما تحتوي على مستويات غير آمنة من الرصاص وفقًا لمعايير اليوم. هناك شيء آخر يجب أن تبحث عنه أثناء تصفحك لمتاجر التوفير المحلية الخاصة بك وهو التسعير العام لهذه العناصر. إن معرفة أن طبق Hobnail القديم من شركة Indiana Glass Co. يمكن أن يصل سعره إلى ما يزيد عن 200 دولار عند بيعه من قبل هواة الجمع سيساعدك على التعرف على السرقة إذا وجدت واحدة بسعر 6 دولارات فقط عند التوفير.
ما الذي تبحث عنه عند توفير أطباق البيض الزجاجية
عند البحث عن صينية بيض زجاجية عتيقة قابلة للتحصيل، ستحتاج إلى فحص لون الزجاج ونمطه والشركة المصنعة. يمكن العثور على الشركة المصنعة عن طريق قلب الطبق رأسًا على عقب والبحث عن علامة الشركة المصنعة. تشمل الشركات المصنعة للأواني الزجاجية العتيقة البارزة في أوائل ومنتصف القرن شركة Indiana Glass Co. وFenton Art Glass Co. وWestmoreland وAnchor-Hocking، على سبيل المثال لا الحصر. تم إنتاج بعض صواني البيض الزجاجية العتيقة الأكثر قيمة من قبل شركة إنديانا جلاس، التي صنعت أواني زجاجية رائعة، لا سيما من العشرينيات إلى السبعينيات. تعتبر العديد من الأطباق خلال فترات ما بعد الحرب وما قبل الحرب، بين عقود العشرينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قابلة للتحصيل بشكل كبير. في مواقع إعادة البيع مثل eBay، يمكن أن يصل سعر صواني البيض الزجاجية إلى 200 دولار أو أكثر. ومع ذلك، من الممكن أن تجد بعض البائعين يعرضون هذه الأدراج بسعر أقل من 100 دولار. وهذا يجعلها علامة تجارية للأواني الزجاجية العتيقة تستحق الشراء من متجر التوفير.
السبب الآخر الذي يجعل بعض صواني البيض الزجاجية أكثر قيمة هو نوع الزجاج ولونه. يمكن أن يؤثر زجاج الاكتئاب أو زجاج الحليب أو زجاج الكرنفال أو أنماط Hobnail بشكل كبير على تكلفة صينية البيض العتيقة. يمكن أن تلعب الجودة أيضًا دورًا، لذا تأكد من فحص اكتشافك المحفوظ بحثًا عن أي عيوب أو أضرار. إذا اخترت توفير صينية بيض عتيقة، تذكر أن تغسلها يدويًا بدلاً من وضعها في غسالة الأطباق لضمان بقاء الأواني الزجاجية القديمة في أفضل حالة لاجتماعك أو حفلتك القادمة.