أدوات المطبخ الأساسية الثمينة التي تعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي والتي يمكنك البحث عنها في متجر التوفير

إنه لأمر مدهش ما يمكنك العثور عليه في متجر التوفير. بدءًا من السترات المصنوعة يدويًا والتي لا يمكن إلا للجدة أن تحبها وحتى السلع القديمة ذات القيمة العالية، تعد هذه المتاجر كنزًا دفينًا في انتظار استكشافه. أحد العناصر الأساسية في المطبخ القديم التي يجب عليك إضافتها إلى قائمة أمنياتك المُدخرة هو طبق تقديم البيض الزجاجي الذي غالبًا ما يكون مرغوبًا فيه، والذي يشيع استخدامه في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ليست كل أطباق البيض الزجاجية العتيقة ذات قيمة، ولكن حتى الأصناف ذات الأسعار المعقولة تعود من جديد مع أصحاب المنازل، وغالبًا ما تستخدم بطرق غير تقليدية. هذا الديكور الزجاجي العتيق مليء بالكثير من السحر، ومن الممكن الحصول على قطعة قابلة للتحصيل في متجر للسلع المستعملة.

يمكن أن تساعدك معرفة كيفية التوفير والتعرف على الزجاج العتيق، مثل زجاج الاكتئاب أو زجاج الكرنفال، في الحصول على صواني تقديم البيض الأكثر رواجًا وقابلية للتحصيل. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد قراءة كيفية العناية بطبق البيض الزجاجي القديم الخاص بك ومصدره بشكل صحيح حتى تتمكن من العثور على شيء يناسب احتياجاتك. إذا كنت تريد استخدام صينية البيض للغرض المقصود، فقد تحتاج إلى إجراء اختبار الرصاص، لأن العناصر القديمة غالبًا ما تحتوي على مستويات غير آمنة من الرصاص وفقًا لمعايير اليوم. هناك شيء آخر يجب أن تبحث عنه أثناء تصفحك لمتاجر التوفير المحلية الخاصة بك وهو التسعير العام لهذه العناصر. إن معرفة أن طبق Hobnail القديم من شركة Indiana Glass Co. يمكن أن يصل سعره إلى ما يزيد عن 200 دولار عند بيعه من قبل هواة الجمع سيساعدك على التعرف على السرقة إذا وجدت واحدة بسعر 6 دولارات فقط عند التوفير.