أدوات مهمة للعناية بالعشب يجب أن تكون في متناول اليد لصيانة الفناء والحديقة في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، تبدأ أوراق النباتات في التساقط، ويمكنك أخيرًا أخذ استراحة من العمل في الفناء – أليس كذلك؟ ليس بالضرورة. إذا كنت تعيش في مكان غالبًا ما تكون درجات الحرارة فيه أقل من درجة التجمد في الشتاء، فلا تزال بحاجة إلى متابعة أعمال الصيانة لمنع الضرر، والحفاظ على حديقتك صالحة للاستخدام، والاستعداد لفصل الربيع. تحدث Bryan Clayton، الرئيس التنفيذي لشركة GreenPal، حصريًا إلى House Digest، وأوضح أنه على الرغم من أن العشب يصبح خاملًا في الشتاء، إلا أنه لا تزال هناك مهام يتعين عليك القيام بها لضمان عودته مرة أخرى في الربيع. بصرف النظر عن العشب الخاص بك، يمكن أن يخلق الشتاء مواقف مثيرة للقلق بسرعة حيث تتساقط أغصان الأشجار بسبب الرياح العاتية ويتطور الجليد على الممرات، مما يخلق مخاطر انزلاق محتملة.

لذلك، قدم كلايتون نصائح حول الأدوات التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد للبقاء على اطلاع على صيانة الفناء والحديقة في فصل الشتاء، بما في ذلك المناشير والمنافيخ المحمولة، وأفضل الطرق لاستخدامها خلال هذا الوقت.