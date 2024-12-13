أدوات مهمة للعناية بالعشب يجب أن تكون في متناول اليد لصيانة الفناء والحديقة في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، تبدأ أوراق النباتات في التساقط، ويمكنك أخيرًا أخذ استراحة من العمل في الفناء – أليس كذلك؟ ليس بالضرورة. إذا كنت تعيش في مكان غالبًا ما تكون درجات الحرارة فيه أقل من درجة التجمد في الشتاء، فلا تزال بحاجة إلى متابعة أعمال الصيانة لمنع الضرر، والحفاظ على حديقتك صالحة للاستخدام، والاستعداد لفصل الربيع. تحدث Bryan Clayton، الرئيس التنفيذي لشركة GreenPal، حصريًا إلى House Digest، وأوضح أنه على الرغم من أن العشب يصبح خاملًا في الشتاء، إلا أنه لا تزال هناك مهام يتعين عليك القيام بها لضمان عودته مرة أخرى في الربيع. بصرف النظر عن العشب الخاص بك، يمكن أن يخلق الشتاء مواقف مثيرة للقلق بسرعة حيث تتساقط أغصان الأشجار بسبب الرياح العاتية ويتطور الجليد على الممرات، مما يخلق مخاطر انزلاق محتملة.
لذلك، قدم كلايتون نصائح حول الأدوات التي يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد للبقاء على اطلاع على صيانة الفناء والحديقة في فصل الشتاء، بما في ذلك المناشير والمنافيخ المحمولة، وأفضل الطرق لاستخدامها خلال هذا الوقت.
أفضل الأدوات للثلج والجليد والحطام
يوصي كلايتون بإزالة الثلج على الفور حتى لا تتاح له فرصة التجمد وتحوله إلى كتلة صلبة يصعب إزالتها. يمكن للأداة التي يوصي باستخدامها أن تنقذك من الاضطرار إلى جرف الثلج. وقال كلايتون لصحيفة هاوس دايجست حصرياً: “صدق أو لا تصدق، يمكنك استخدام منفاخ (يدوي) لإزالة الثلج الرقيق قبل أن يتجمد”. بالنسبة للثلوج الكثيفة، يوصي بالاحتفاظ بمغرفة ثلج متينة في متناول اليد بمقبض من خشب البلوط. وأوضح أن “مقبض البلوط يمنحك القوة والموثوقية التي تحتاجها”.
أما بالنسبة للثلج، يوصي كلايتون باستخدام كلوريد الكالسيوم بدلاً من الملح الصخري. وقال: “جهز أربع إلى خمس أكياس للمعالجة المسبقة للممرات والممرات الخاصة بك من الجليد”. “تخطي الملح الصخري – فهو يدمر الخرسانة والإسفلت.” بالإضافة إلى ذلك، ينصح باستخدام مجرفة معدنية لتقطيع قطع أكبر من الجليد، وشعلة ساخنة لإذابة الجليد بسرعة في المناطق المزعجة. بالنسبة لحطام العواصف، سيكون المنفاخ المحمول مفيدًا، بالإضافة إلى منشار كهربائي موثوق وحاد ومتوسط الحجم لتقطيع الفروع المتساقطة. يوصي كلايتون أيضًا بإزالة الأوراق من المزاريب قبل تراكم الجليد. وقال “أوائل ديسمبر هو المكان المثالي لذلك”.
أفضل الأدوات لإعداد العشب
بالإضافة إلى التعامل مع الثلج والجليد، من المهم حماية حديقتك أثناء السكون الشتوي. قال كلايتون لـ House Digest حصريًا: “حافظ على الحد الأدنى من حركة السير لتجنب ضغط التربة أثناء سبتها”.
عندما يأتي شهر فبراير، حان الوقت لبدء التخطيط المسبق لإعادة الحياة إلى حديقتك. تعتبر الأحذية الهوائية أداة مثالية ومنخفضة الجهد. قال كلايتون: “أحب تهوية حديقتي في فبراير لتخفيف الضغط وإعداد التربة للبذر قبل الربيع”. “تعتبر الأحذية الهوائية طريقة سهلة للقيام بذلك أثناء المشي في الفناء.” بعد ذلك يمكنك رش بذور العشب لمنحها متسعًا من الوقت لتنبت مع ارتفاع درجة حرارة الطقس. وأخيرًا، لا تنس الاهتمام بأدواتك الأساسية عن طريق تنظيفها بعد كل استخدام، وحافظ على شحذ المنشار بشكل صحيح حتى يتم القطع بشكل نظيف. وأوضح كلايتون: “أحب فرك زيت بذر الكتان على المقابض الخشبية لإبقائها في حالة جيدة للموسم المقبل”.