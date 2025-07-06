أدوية القلق الشعبية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

إذا تم تشخيص إصابتك بالقلق ، فأنت بالتأكيد لست وحدك. وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية ، سيشهد ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص اضطراب القلق في مرحلة ما من حياتهم. عادة ما يتم علاج القلق بالعلاج أو الأدوية أو مزيج من الاثنين. عادةً ما تكون أدوية القلق في الخط الأول مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو مثبطات امتصاص السيروتونين-نوريلينفرين (SNRIs) لأنها تميل إلى التسبب في آثار جانبية أقل من الأدوية القديمة مثل البنزوديازيبينات.

(اقرأ عن الآثار الضارة لأخذ البنزوديازيبين أتيفان.)

على الرغم من أن البنزوديازيبينات يمكن أن تخفف من القلق في غضون ساعات ، إلا أنه لا ينصح بالاستخدام على المدى الطويل لأنها يمكن أن تكون تشكيل العادة. إذا كنت بحاجة إلى مثال من وسائل الإعلام الحديثة ، فكر في ارتباط فيكتوريا راتليف مع لورازيبام في “The White Lotus”. علاوة على ذلك ، فإن استخدام البنزوديازيبينات على مدى فترة طويلة قد يثير خطر الخرف. وجد التحليل التلوي لعام 2017 في علم الدم العصبي الذي استعرض 10 دراسات أن استخدام البنزوديازيبين كان مرتبطًا بنسبة 78 ٪ من خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك ، تظهر الأبحاث الأكثر حداثة رابطًا أضعف.

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.