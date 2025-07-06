أدوية القلق الشعبية التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

إذا تم تشخيص إصابتك بالقلق ، فأنت بالتأكيد لست وحدك. وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية ، سيشهد ما يقرب من واحد من كل ثلاثة أشخاص اضطراب القلق في مرحلة ما من حياتهم. عادة ما يتم علاج القلق بالعلاج أو الأدوية أو مزيج من الاثنين. عادةً ما تكون أدوية القلق في الخط الأول مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أو مثبطات امتصاص السيروتونين-نوريلينفرين (SNRIs) لأنها تميل إلى التسبب في آثار جانبية أقل من الأدوية القديمة مثل البنزوديازيبينات.
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على الرغم من أن البنزوديازيبينات يمكن أن تخفف من القلق في غضون ساعات ، إلا أنه لا ينصح بالاستخدام على المدى الطويل لأنها يمكن أن تكون تشكيل العادة. إذا كنت بحاجة إلى مثال من وسائل الإعلام الحديثة ، فكر في ارتباط فيكتوريا راتليف مع لورازيبام في “The White Lotus”. علاوة على ذلك ، فإن استخدام البنزوديازيبينات على مدى فترة طويلة قد يثير خطر الخرف. وجد التحليل التلوي لعام 2017 في علم الدم العصبي الذي استعرض 10 دراسات أن استخدام البنزوديازيبين كان مرتبطًا بنسبة 78 ٪ من خطر الإصابة بالخرف. ومع ذلك ، تظهر الأبحاث الأكثر حداثة رابطًا أضعف.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
كيف تؤثر البنزوديازيبينات على الدماغ
البنزوديازيبينات هي أدوية مثل Xanax و Klonopin و Ativan. إنهم يعملون من خلال التأثير على مادة كيميائية في الدماغ تسمى GABA (حمض Gamma-Aminobutyric) ، مما يساعد على تهدئة الدماغ. هذه الأدوية تسترخي المناطق المشاركة في الذاكرة والتفكير والعواطف. يمكن أن يؤدي استخدام البنزوديازيبينات لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلى الارتباك ومشاكل الذاكرة والتفكير الأبطأ (لكل شبكة صحية Edgewood).
بحثت دراسة أجريت عام 2024 في طب BMC في كيفية تأثير البنزوديازيبينات على الدماغ باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون حاليًا البنزوديازيبينات لديهم أحجام دماغية أصغر في ثلاثة مجالات رئيسية: الحصين ، اللوزة ، والهمرات. تلعب مناطق الدماغ هذه أدوارًا مهمة في الذاكرة ، والمعالجة العاطفية ، ووظائف الحركية ، كما أنها ضعيفة في الخرف. أظهر مستخدمو البنزوديازيبين أيضًا انكماشًا أسرع (ضمور) من الحصين بعد ثلاث سنوات.
اتبع جزء آخر من الدراسة أكثر من 5400 شخص ، حوالي نصفهم استخدموا البنزوديازيبينات في مرحلة ما من 15 سنة سابقة. بعد حوالي 11 عامًا ، لم تكن هناك زيادة إجمالية في خطر الخرف للأشخاص الذين استخدموا البنزوديازيبينات مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدًا. ومع ذلك ، عندما نظر الباحثون عن كثب ، وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا جرعات تراكمية عالية من البنزوديازيبينات القلق لعلاج القلق لديهم خطر أعلى بنسبة 33 ٪ من النامية. تشمل أمثلة البنزوديازيبينات القلقان كلونوبين (كلونازيبام) ، الفاليوم (ديازيبام) ، أتيفان (لورازيبام) ، و Xanax (Alprazolam).
الإقلاع عن البنزوديازيبينات قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف
واحدة من علامات الخرف المبكرة هي القلق ، مما يجعل من الصعب على الباحثين اكتشاف السبب والنتيجة. وبعبارة أخرى ، قد يعاني من كبار السن الذين يعانون من الخرف غير المشخص عن القلق ويصفون البنزوديازيبين للمساعدة في إدارته. إذا كنت تتناول بالفعل Benzodiazepines ، فإن الإقلاع عن التدخين قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف. نظرت دراسة أجريت عام 2011 في المجلة الأمريكية للطب النفسي للمستحضرات الجنسية إلى الأشخاص الذين توقفوا عن تناول البنزوديازيبينات وخطرهم في الخرف. ووجدت الدراسة أن مستخدمي البنزوديازيبين الحاليين لديهم خطر أعلى بمقدار 2.7 مرة من الخرف ، لكن أولئك الذين توقفوا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر لديهم نفس خطر الأشخاص الذين لم يأخذوهم أبدًا.
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على الرغم من أن الأبحاث حول العلاقة بين البنزوديازيبينات والخرف لا تزال مختلطة ، توصي جمعية أمراض الشيخوخة الأمريكية (AGS) بأن يتجنب البالغين الأكبر سناً استخدام هذه الأدوية. تقوم AGS بتحديث قائمة الأدوية التي يمكن أن تكون غير لائقة لكبار السن كل ثلاث سنوات بناءً على أحدث الأبحاث الطبية. في تحديث عام 2023 المنشور في مجلة جمعية طب الشيخوخة الأمريكية ، تظهر البنزوديازيبينات في القائمة لأنها تزيد من خطر الضعف المعرفي ، والهذيان ، والسقوط ، والكسور ، وحوادث السيارات. البالغون الأكبر سنًا هم أيضًا أكثر حساسية لتأثيرات هذه الأدوية ويواجهون خطرًا أكبر من الاعتماد البدني.