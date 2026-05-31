أدى الانهيار الداخلي المتأخر لتانر سكوت إلى إغراق فريق دودجرز مع توقف سلسلة انتصاراته في ست مباريات

مرحبًا بك مرة أخرى في أفضل إصدار من Roki Sasaki.

وفي انتكاسة محبطة لفريق دودجرز، ظهرت النسخة الأسوأ من تانر سكوت.

مع دخول الشوط الثامن على ملعب دودجر مساء السبت في لوس أنجلوس، بدا أن فريق دودجرز المتحمس يتجه نحو الفوز السابع على التوالي وانتصار متسلسل على فيلادلفيا فيليز.

لقد حصلوا على 5 أدوار مذهلة من ساساكي، الذي أعاد اكتشاف سرعة 100 ميل في الساعة على الكرة السريعة لأول مرة هذا العام. لقد كانوا أيضًا يحمون تقدمًا في جولتين، وذلك بفضل بعض النتائج الكبيرة من المخففين Alex Vesia وKyle Hurt في الجولتين السابقتين.

وذلك عندما جاء سكوت محاولًا تمديد خط 12 ⅓ شوطًا خاليًا من الأهداف لا يشبه شيئًا من أسوأ الحملة المهنية التي تحملها الموسم الماضي.

بدلاً من ذلك، سرعان ما انهار اللاعب ذو اليد اليسرى المخضرم في الهزيمة 4-3، واستسلم لنفس مشاكل الضربتين التي ابتليت به خلال الكثير من صراعاته في عام 2025.

لقد حصل على رجل متقدم جاستن كروفورد في حفرة 0-2 ، قبل أن يرمي شريط تمرير منخفض تم ضربه لفرد واحد.

مع فوزين في الشوط الأول، كان متقدمًا على برايس هاربر في العد 1-2، لكنه ألقى كرة سريعة للأسفل والتي مزقها أفضل لاعب مرتين إلى اليمين لأغنية RBI المنفردة.

في الضربة التالية، حصل سكوت على ضربتين مرة أخرى ضد إدموندو سوسا، هذه المرة محاولًا تسلق السلم باستخدام كرة سريعة. ومع ذلك، بقي جهاز التدفئة الخاص به في “غرفة القيادة” في سوسا، كما اعترف المدير ديف روبرتس.

قام سوسا بتجاوزها إلى اليسار للحصول على الضوء الأخضر مرتين على أرضه.

وقال سكوت: “كنا نحاول الصعود واعتقدت أن بإمكاني الوصول إلى مستوى عالٍ بما فيه الكفاية، (لكن) تركته كثيرًا في المنطقة”. “مجرد عرض سيء.”

تمامًا مثل ذلك ، أهدر فريق Dodgers تقدمهم الذي احتفظوا به منذ ذبابة سانتياغو إسبينال في الشوط الرابع ، وامتدوا بأغنية RBI المنفردة من Mookie Betts في الشوط السابع.

والأسوأ من ذلك أنهم تركوا جوهرة ساساكي ذات الجولة الواحدة وثلاث الضربات السبعة تضيع هباءً، مما أدى إلى قطع سلسلة انتصارات استمرت طوال الموسم والتي بدا من المؤكد أنها ستستمر.

ماذا يعني

للمرة الأولى منذ بداية تمزق فريق دودجرز الأخير 13-3، تعثرت لعبة الثيران أخيرًا.

في الخسارتين السابقتين على هذا الامتداد، كان الهجوم الباهت هو السبب. في هذه الأثناء، كانت لعبة الثيران خالية من العيوب تقريبًا، حيث سجلت في وقت ما رقمًا قياسيًا للنادي بخط 38 شوطًا خاليًا من الأهداف.

لكن يوم السبت، سقطت الخسارة بشكل مباشر على سكوت، وهي المرة الأولى هذا الموسم التي يتقدم فيها على التل ويفشل في حمايته.

قال روبرتس: “(عندما) تحصل على نفوذ العد، يجب أن تكون قادرًا على التخلص منه”. “والليلة لم نتمكن من فعل ذلك.”

من هو المثير

ساساكي، وخاصة مع الكرة السريعة.

منذ بداية الليل، وجد الظاهرة اليمنى حياة متجددة على خياطته الأربعة. في أول ضربة له ضد كايل شواربر، وصل إلى 99 ميلاً في الساعة مرتين، ثم تجاوز 100 ميل في الساعة للمرة الأولى منذ أن كان يخرج من ساحة اللعب في تصفيات العام الماضي.

سيستمر ساساكي في إضاءة مسدس الرادار لبقية اللعبة، بمتوسط ​​​​أفضل موسم 98.5 ميلاً في الساعة باستخدام سخانه.

لقد سمح له بمهاجمة تشكيلة فيليز المرصعة بالنجوم بطريقة نادرًا ما كان قادرًا على القيام بها باعتباره لاعبًا أساسيًا في الدوري الكبير، حيث ارتد من الشوط الثاني على أرضه من أليك بوم من خلال اعتزال الضاربين الـ 13 التاليين الذين واجههم على التوالي.

انتهت ليلة ساساكي فقط بعد فرديين متتاليين في الشوط السادس، مما أجبر يد المدير ديف روبرتس مع اثنين من الضاربين الأعسر على سطح السفينة. لكن Alex Vesia أفلت من هذا المأزق، وحافظ على ما كانت البداية الثالثة لساساكي فقط هذا العام.

في مبارياته الثلاث الأخيرة بشكل عام، سجل ساساكي الآن 2.08 عصرًا في 17 جولة، بينما ضرب 19 ضاربًا ومشي ثلاثًا فقط.

لأول مرة هذا الموسم، كان لديه حرارة تبلغ 100 ميل في الساعة لتتماشى معها، مما يمثل الخطوة الأكثر تشجيعًا حتى الآن في عملية نموه المستمرة في البطولات الكبرى.

من ليس كذلك

بينما كان سكوت هو الجاني الرئيسي، فإن هجوم دودجرز لم يساعد الأمور أيضًا.

على الرغم من حصوله على تسع ضربات – بما في ذلك ثلاث ضربات من بيتس – إلا أن النادي فشل في الاستفادة من العديد من الفرص وذهب فقط 2 مقابل 11 مع العدائين في مركز التهديف.

كان معدل كايل تاكر 0 مقابل 4 يلوح في الأفق بشكل خاص، خاصة بعد أن تدرب على الضرب قبل المباراة في الملعب لأول مرة هذا الموسم على أمل العثور على إحساس أفضل بتأرجحه.

بدلاً من ذلك، ترك اثنين من المتسابقين على متنه عن طريق التأريض لإنهاء الشوط الأول، ثم فشل في إعادة بيتس إلى المنزل بعد ثنائية واحدة في الشوط الثالث. لقد سجل أيضًا المباراة النهائية من المركز السابع ، وانتقل إلى القاعدة الثانية مرة أخرى مباشرة بعد أن دفع بيتس تقدم دودجرز إلى 3-1.

مع ذلك، عاد متوسط ​​ضربات موسم تاكر إلى 0.236، وسط تراجع بنسبة 1 مقابل 16 منذ بداية هذا المنزل.

وقال روبرتس عن اللاعب الذي تبلغ قيمته 240 مليون دولار: “إنه عمل مستمر”. “أعتقد أنه يشعر بالإحباط بسبب تأرجحه (وكان) يتعرض للضرب في بعض الملاعب اليوم، ولم يضربها بقوة.”

التالي

سيحاول فريق Dodgers إنقاذ هذه السلسلة في مباراة مطاطية بعد ظهر يوم الأحد، عندما يواجه يوشينوبو ياماموتو (4-4، 3.09 عصرًا) ضد أندرو بينتر صاحب اليد اليمنى (1-5، 5.40 عصرًا).