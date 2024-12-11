أدى اهتمام كلاي هولمز بأن يكون لاعبًا أساسيًا إلى التوقيع مع ميتس

دالاس – كان كلاي هولمز يريد منذ فترة طويلة فرصة للعودة إلى جذوره كلاعب مبتدئ. كان فريق ميتس على استعداد لتوفير هذه الفرصة.

يوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من التوقيع الرسمي لعقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 38 مليون دولار، قال ديفيد ستيرنز، رئيس عمليات البيسبول، إنه تحدث مع معسكر هولمز الشهر الماضي وتلقى عرض البدء.

وقال ستيرنز في الاجتماعات الشتوية: “قلت: نعم، أعتقد أن هذا ممكن وسنقوم بالكثير من العمل بشأن ذلك – وقد فعلنا ذلك”.

أدى ذلك إلى مناقشات بين هولمز ومدرب الترويج جيريمي هيفنر بالإضافة إلى تقييمات من الطاقم الطبي للفريق حول كيفية تقدم هذا التحول.

وقال ستيرنز: “لقد خرجنا جميعًا مؤمنين بأن هذا احتمال حقيقي ويمكننا أن نوصل هذا اللاعب إلى النقطة التي سيصبح فيها لاعبًا جيدًا جدًا في الدوري الرئيسي”. “(هولمز) كان متحمسًا جدًا للقيام بذلك.”

بدأ هولمز، البالغ من العمر 31 عامًا، آخر مرة خلال موسمه الصاعد عام 2018 مع فريق القراصنة.

ظهر الموسم الماضي في 67 مباراة لصالح فريق يانكيز ووصل إلى 3.14 عصرًا.

نجح هولمز في تصدي 13 كرة وتمت إزالته من دور الأقرب في أواخر الموسم.

وقال ستيرنز: “نعتقد أنه لاعب أساسي، وإذا لم ينجح الأمر لسبب ما، فإننا نعلم أنه منقذ فعال”. “لكنه يأتي إلى هنا لأنه يريد أن يبدأ.”

وقال ستيرنز إن خطة ميتس هي توظيف ستة لاعبين في معظم الأوقات في الموسم المقبل – الاستثناء سيكون في الحالات التي يكون فيها الفريق لديه عدة أيام إجازة في الأسبوع.

سيضمن مثل هذا الترتيب حصول Kodai Senga على راحة لمدة خمسة أيام على الأقل بعد كل بداية.

سينجا، الذي شارك في مباراة واحدة فقط خلال الموسم العادي الأخير بسبب الإصابات، عاد إلى موطنه في اليابان وهو “لاعب يتمتع بصحة جيدة ويتطور خلال فترة الإجازة”، وفقًا لستيرنز.

أعلن النادي أن مالك الفريق ستيف كوهين يبيع اثنتين من الشركات التابعة للدوري الصغير للمنظمة، لكن فريق ميتس سيظل منتسبًا لكليهما.

أبرمت شركة Diamond Baseball Holdings اتفاقية لشراء Syracuse Mets (Triple-A) وBrooklyn Cyclones (Single-A) من شركة Cohen Private Ventures.