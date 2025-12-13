أدى توقيع ديفين ويليامز مع ميتس إلى تغيير موسم دودجرز تمامًا في صدمة MLB

يجب أن يحصل ديفين ويليامز على جزء من مكافأة توقيع إدوين دياز.

كشف رئيس عمليات البيسبول في دودجرز أندرو فريدمان أن فريقه لم يفكر بجدية في التوقيع مع دياز إلا بعد أن أحضر فريق ميتس ويليامز.

وقال فريدمان لـ SportsNet LA يوم الجمعة بعد الترحيب بدياز في لوس أنجلوس: “لقد كان على رأس القائمة، ولكن في بداية الموسم لم نعتقد أن الأمر كان واقعيًا”.

“لقد قمنا بتسجيل الدخول في مكالمة الاهتمام الخاصة بنا، وتأكدنا من ذلك وقمنا بتسجيل الوصول، ولكن كان الأمر في الجزء الخلفي من أذهاننا كثيرًا مثل، “دعونا لا نضيع الكثير من الوقت في هذا.” يبدو احتمال مغادرته نيويورك منخفضًا حقًا، ولم يكن الأمر كذلك حتى وقع ديفين ويليامز مع ميتس، وأعتقد أنه بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق اتصل بالوكيل، وسجل الوصول، ولاحظ المزيد من الانفتاح.

“هذا هو الوقت الذي بدأنا فيه العمل عليه ولم يكن الأمر كذلك حتى ليلة الاثنين، وحتى صباح الثلاثاء حقًا، حيث شعرنا، “حسنًا، لقد حصلنا على فرصة حقيقية هنا”.”

يعد توقيع دياز مع دودجرز أحد أكثر التحركات المذهلة في موسم الإجازة حيث توقع معظم الناس أنه سيبقى في فلاشينغ بسبب نجاحه الفردي مع الفريق والجيوب العميقة للمالك ستيف كوهين.

الوكالة الحرة ليست أمرًا مسلمًا به أبدًا، وكان على فريق ميتس العمل في وكالة حرة مع فكرة أنهم قد يخسرون قاذف اللهب.

لقد استحوذوا على ويليامز لمدة ثلاث سنوات و51 مليون دولار في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، وهي خطوة منحتهم أفضل رجل في الإعداد إذا احتفظوا بدياز وبديل أقرب محتمل إذا غادر دياز.

لا يزال فريق ميتس يحاول الهبوط على دياز، لكنهم لم يذهبوا إلى المدى الذي قد يفعله دودجرز.

عرض فريق دودجرز ثلاث سنوات و69 مليون دولار، بينما عرض فريق ميتس 66 مليون دولار، على الرغم من أن ذلك تضمن بعض المساحة للمناورة.

ذكرت صحيفة The Post أن فريق Mets لم يساعد قضيتهم من خلال التخلص من المدرب جيريمي هيفنر في خطوة تركت دياز غير سعيد.

وقال ستيرنز للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال الاجتماعات الشتوية: “بمجرد إضافة جزء معين من فريقك، فإن ذلك سيغير حسابات التفاضل والتكامل في الطريقة التي تنظر بها إلى فريقك بشكل عام”.

“يسعدنا جدًا أن نكون قادرين على إضافة ديفين، ونعتقد أنه لاعب جيد حقًا، وواحد من أفضل اللاعبين في لعبة البيسبول، وأعتقد أننا سنرى ذلك.”

سيكون لدى فريق ميتس الآن ويليامز أقرب ما يكون إليه بعد عامه غير المتكافئ مع فريق يانكيز، ولم يستبعد ستيرنز أن يضيف الفريق قطعة أخرى راقية.

من العدل أن نتوقع أن تكون تلك القطع أقل بتكاليف أقل، مع ضعف السوق بعد أن وقع الشجعان على بادريس السابقين الأقرب روبرت سواريز وبلو جايز يوقعون على ميت تايلر روجرز السابق.

بينما يُترك فريق ميتس يبحث عن قطع إجمالية لتعويض هذه الخسارة، يشعر فريق دودجرز بسعادة غامرة بوجود دياز في الشوط التاسع في محاولة للفوز ببطولة العالم الثالثة على التوالي.

قال فريدمان: “إن تأثير الدومينو هذا يتراجع، من خلال إضافة شخص كهذا في الأعلى… فقط كيف يطيل ذلك حظيرة الثيران، نحن متحمسون حقًا بشأن الخيارات التي سنحصل عليها سواء من اليد اليمنى أو اليسرى، وفقط عمق الأذرع والموهبة التي سيتعين علينا أن نتنقل فيها نوعًا ما في موسم قوي حقًا ونأمل أن يكون لدينا مجموعة قوية حقًا في شهر أكتوبر.”