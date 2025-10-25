أديسون بارجر يضرب البطولات الاربع الكبرى في جولة بلو جايز ذات التسعة أشواط في بطولة العالم

كانت لعبة World Series 1 قريبة.

ثم حدث الجزء السفلي من الشوط السادس.

افتتح فريق Blue Jays المباراة ضد فريق Dodgers بإطار من تسعة أشواط، حيث حقق أديسون بارجر، الضارب بالقرص، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وسدد الماسك أليخاندرو كيرك تسديدة من جولتين بعد فترة وجيزة.

كانت المباراة متعادلة 2-2 عندما بدأ الشوط الأول قبل أن يسمح لاعب لوس أنجلوس بليك سنيل للمتسابقين الثلاثة الأوائل بالوصول.

لم يفعل المخلص إيميت شيهان الكثير لوقف النزيف عندما فردي إرني كليمنت في جولة الضوء الأخضر قبل أن يرسم ناثان لوكس مشيًا محملاً بالقواعد وجمع أندريس جيمينيز أغنية فردية ليجعل النتيجة 5-2 – كل ذلك قبل تسجيل الخروج.

لقد دفعت شيهان جورج سبرينغر إلى القوة للخروج ، ولكن مع استمرار تحميل القواعد ، أرسل بلو جايز بارجر ليضرب اللاعب الأيسر ديفيس شنايدر. تصدى فريق دودجرز بالمخلص الأيسر أنتوني باندا، لكن هذا لا يهم.

سحق بارجر الملعب 2-1 على ارتفاع 413 قدمًا إلى الميدان الأيمن ليفتح الأمور. وفقًا لسارة لانج من MLB، كانت هذه أول بطولة كبرى في تاريخ بطولة العالم.

بعد ثلاث ضربات ، تبعه كيرك بتسديدة من جولتين.

كانت الأشواط التسعة هي أكبر عدد من الأشواط التي تم تسجيلها في بطولة العالم منذ أن سجل النمور 10 في إطار واحد في اللعبة 6 من بطولة العالم لعام 1968، وفقًا لـ ESPN.