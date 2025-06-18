أربع لقطات طويلة للمراهنة على هايلاندز نهر TPC

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الشيء الوحيد الذي حصلت عليه جولة PGA على مدى السنوات القليلة الماضية هو قرار جدولة أحداث التوقيع للأسبوع مباشرة بعد بطولة كبرى.

لا يساعد ذلك فقط على الحفاظ على الزخم من أكبر الأحداث في العام ، ولكنه يضمن أيضًا حقولًا رائعة للبطولات مثل بطولة Travelers لهذا الأسبوع في TPC River Highlands في Cromwell ، Conn.

سكوتي شيفلر ، روري ماكلروي ، زاندر شوفيلي ، كولين موريكاوا ، والبطل الأمريكي المفتوح الذي يتجول حديثًا من المقرر أن يتنافسوا هذا الأسبوع.

Scheffler ، الذي أنهى T7 في Oakmont كأحد +275 المفضل قبل البطولة ، يجلس في هذا النطاق مرة أخرى للمسافرين.

فاز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بهذا الحدث العام الماضي في مباراة فاصلة ضد توم كيم.

Scheffler هو لاعب الجولف الوحيد مع احتمالات من رقمين في TPC River Highlands.

McIlroy (11/1) ، Schauffele (12/1) ، Morikawa (18/1) ، و Patrick Cantlay (25/1) يتجولون في الخمسة الأوائل على لوحة المراهنة.

حصل المسافرون على حصته العادلة من الفائزين بالوزن الثقيل مثل Scheffler و Schauffele و Dustin Johnson في السنوات الأخيرة ، ولكنه شهد أيضًا بعض اللقطات الطويلة الكبيرة مثل Chez Reavie و Harris English Lift the Trophy.

2025 بطولة المسافرين

براين هارمان (90/1 ، فانويل): من الصعب تجاهل تاريخ براين هارمان في المسافرين ، وخاصة في هذا السعر.

أنهى بطل 2023 المفتوح داخل المراكز العشرة الأولى في ستة من آخر سبع رحلات له إلى المرتفعات في نهر TPC وكان المركز الثاني 2023 خلف كيجان برادلي.

كانت بدايات هارمان الأخيرة متوسطة ، لكنه تمت إزالة شهرين من حجز الماجستير بفوزه في بطولة Valero Texas Open و T3 في RBC Heritage.

مات فيتزباتريك (90/1 ، BETMGM): إن بداية سوء هذا الموسم موجودة الآن في مرآة الرؤية الخلفية لمات فيتزباتريك. قام بطل 2022 US Open بتخفيضات متتالية ، ونشر أول 10 أفضل 10 تخفيضات في بطولة PGA الشهر الماضي.

نحن نعلم أن لديه السقف للفوز في هذه البطولة ، والآن بدأ شكله في الالتفاف.

ستكون هذه الأنواع من الأسعار ذاكرة بعيدة إذا استمر في الاتجاه الصحيح إلى المستقبل ، لذلك على أمل أن نستمر قبل أن يمسك السوق بظهور فيتزباتريك.

هاري هول (110/1 ، فاندويل): لم يلعب في الولايات المتحدة المفتوحة ، ويجب أن يكون هذا أمرًا جيدًا بالنسبة لهاري هول.

سيكون الإنجليز جديدًا ، في حين أن الكثير من اللاعبين فوقه على لوحة الأرجحية سوف يلعقون جروحهم بعد تعرضهم للتشجيع من قبل Oakmont الأسبوع الماضي.

وليس مجرد عامل الباقي هو الذي يجعل هول بونت جديرة بالاهتمام هذا الأسبوع.

لقد كان أيضًا في حالة قوية مع أربع أفضل 25 عامًا على التوالي في بعض الأحداث الصعبة مثل بطولة PGA وتحدي Charles Schwab.

كيفن يو (125/1 ، قيصر): حصل Kevin Yu ، وهو لاعب طفرة أو تمثال نصفي ، على المركز الرابع ، T50 ، MC ، والثالث في آخر أربع مباريات له ولديه أكبر عدد من العشرين من عمليات التخفيضات المفقودة هذا العام.

بمعنى آخر ، إذا وصلت Yu إلى عطلة نهاية الأسبوع ، فهناك فرصة جيدة أن يعطيك عرقًا رائعًا بسعر هائل.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.