أرسل أسطورة ناسكار جريج بيفل بطاقة عيد ميلاد مفجعة قبل مقتل عائلته في حادث تحطم طائرة

بدأ أصدقاء وأقارب أسطورة ناسكار جريج بيفل في تلقي بطاقات عيد الميلاد الخاصة بعائلته والتي تم إرسالها بالبريد قبل وقت قصير من مقتله وزوجته وأطفاله في حادث تحطم طائرة مروع، وفقًا لمنشور مؤلم.

ولقي بيفل وزوجته وطفليهما وثلاثة من أصدقائه حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الخاصة في ولاية كارولينا الشمالية يوم الخميس الماضي.

وبعد أيام، بدأت بطاقات العطلات الخاصة بعائلة بيفل تصل إلى صناديق بريد أحبائهم.

“لقد تلقيت هذا بالبريد اليوم. كتب رون هربرت، وهو صديق قديم لعظماء ناسكار، على إنستغرام: “كلماتي لا تستطيع أن تقول ما يكفي عن العائلة”.

شارك هربرت لقطة من البطاقة، والتي أظهرت بيفل مبتهجًا بجانب زوجته كريستينا وابنتهما إيما البالغة من العمر 14 عامًا وابنهما رايدر البالغ من العمر 5 سنوات.

كانوا جميعًا يرتدون ملابس متطابقة – جينز وقميصًا أبيض – أثناء الوقوف أمام إكليل عيد الميلاد الأبيض.

تقول الرسالة الموجودة أسفل الصورة: “نأمل أن تكون قادرًا على التباطؤ والاستمتاع بالسحر والفرح الذي يقدمه هذا الموسم. نأمل أن تحظى بعام جديد رائع! أرسل الحب، جريج وكريستينا وإيما ورايدر.”

أخذ الكثيرون على التعليقات حدادًا وتقديم الراحة لأحباء بيفل.

“يبدو الأمر كما لو كانوا يعلمون أن الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة سيحتاجون إلى عناق دافئ أخير منهم. الحب وكل الدعم في العالم لجميع أولئك الذين يقضون العطلات بدون تلك الوجوه الجميلة!” كتب أحد المستخدمين.

وأضاف آخر: “رسالة نعتز بها. نصلي من أجل كل فرد من أفراد الأسرة والأصدقاء الذين فقدوا الكثير. شكرًا لك على المشاركة”.

قُتل جميع أفراد الأسرة الأربعة عندما انفجرت طائرتهم الخاصة، وهي طائرة من طراز سيسنا C550، أثناء محاولتهم الهبوط في مطار ستاتسفيل الإقليمي.

وظلت الطائرة في الهواء لمدة سبع دقائق قصيرة قبل أن تشتعل فيها النيران على مسافة قريبة من المدرج.

وذكرت مجلة بيبول أن كريستينا أرسلت رسالة نصية إلى والدتها كاثي جروسو تقول فيها “نحن في ورطة” قبل الحادث مباشرة.

تم التعرف على الضحايا الآخرين وهم دينيس داتون، ونجل داتون، جاك، وصديق بيفل، كريج وادزورث.

وكان السبعة متوجهين إلى فلوريدا في رحلة عيد ميلاد، بحسب أفراد الأسرة. كان بيفل سيبلغ من العمر 56 عامًا يوم الثلاثاء.

ولا يزال المجلس الوطني لسلامة النقل يحقق في الحادث.