أرضيات الخنادق المملة: فكرة الممر الزهري لإضافة اهتمام بصري إلى حديقتك

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إذا كنت تتطلع إلى تعزيز جاذبية منزلك، فقد تميل إلى التفكير في إعادة تصميم أسرة الزهور الخاصة بك، أو تجديد الشرفة الأمامية، أو حتى اختيار طبقة طلاء جديدة تمامًا لمنزلك. ومع ذلك، فإن أحد العناصر التي يمكن أن تسحب مظهر أي عقار ربما لم تفكر فيه هو الممر الممل الذي يحتوي على أسفلت بسيط أو متصدع أو أرضيات عادية. فلماذا لا تختار شيئًا يوفر المزيد من الحياة والاهتمام البصري الإضافي في نفس الوقت؟
يتكون الممر الشريطي من مسارين متوازيين مقسمين إلى المنتصف. عادةً ما يتم تغطية المسارين بالخرسانة أو الرصف، في حين أن الفاصل بينهما غير ممهد. يعمل هذا النمط بشكل أفضل مع الممرات الضيقة المصممة لتناسب سيارة واحدة في كل مرة. السبب وراء كون هذه طريقة سهلة ورائعة لإضفاء لمسة جمالية على الممر الخاص بك هو أن الشريط المركزي غير الممهد يمكن ملؤه بمجموعة من النباتات والزهور الحية المختلفة. وصدق أو لا تصدق، بينما يمكنك الاستعانة بمحترفين لإكمال هذا التجديد، فإنه يمكن أيضًا أن يكون مشروعًا يمكنك تنفيذه بنفسك. دعونا نلقي نظرة على بعض الخطوات الأساسية لتحويل الممر الحالي الخاص بك إلى ممر على شكل شريط ومناقشة الزهور والنباتات الأفضل للنمو في الشريط الجذاب الذي يمتد في المنتصف.
كيفية صنع ممر على شكل شريط بنفسك
إذا كنت تريد ممرًا شريطيًا سريع التثبيت يجمع بين المظهر البصري والمتانة، فإن الخيار الرائع هو وضع فراش الزهرة بين سطرين من الرصف. ستحتاج إلى آلة ثقب الصخور لتكسير الخرسانة الأصلية وضاغطة للضغط على الحصى بالإضافة إلى الحصى نفسه وبعض الغبار الحجري وحواف المناظر الطبيعية والرصف.
أولاً، ابدأ بتفكيك وإزالة الممر القديم باستخدام آلة ثقب الصخور. تأكد من ارتداء معدات الحماية المناسبة، مثل القفازات وواقيات الأذن! بعد ذلك، احفر خندقين بعرض يتراوح بين 2 إلى 2.5 قدم، وعمق قدم واحد، ومسافة بين 2 إلى 2.5 قدم، واملأهما بالحصى. استخدم الضاغط على الحصى. سيضمن ذلك قدرة الممر على تحمل المزيد من الوزن وتقليل احتمالية جرف الحصى. بعد أن يصبح الحصى مستويًا، قم بوضع رصف من اختيارك فوقه لتشكيل شريطين وملء الفجوات بينهما بالغبار الحجري. ستحتاج على الأرجح إلى بضعة ياردات مكعبة من غبار الحجر، اعتمادًا على طول الممر الخاص بك.
ستحتاج بعد ذلك إلى تثبيت بعض الحواف الطبيعية على جانبي كل مسار. على سبيل المثال، يمكن تثبيت حواف Master Mark الخالية من الحفر من أمازون في الأرض باستخدام أوتاد التثبيت المعدنية المستديرة هذه. سوف تساعد الحواف على تثبيت الرصف في مكانه، مما يمنعهم من الانتشار للخارج. بعد ذلك، يمكنك تحضير الشريط المركزي للزراعة عن طريق حفر خندق بعمق 4 بوصات بين المسارين، مع إخراج الصخور الكبيرة أثناء السير. ثم أضف السماد إلى القسم الأوسط. أخيرًا، يمكنك البدء في استكشاف الزهور التي يمكنك وضعها في ممر الشريط الجديد الخاص بك للحصول على اهتمام بصري مذهل.
اختيار الزهور لممر الشريط
عند اختيار الزهور لهذا المكان، فإن أحد الاعتبارات الأكثر أهمية هو الخلوص. يمكن للنباتات الطويلة أن تعلق في المركبات، لذا ابحث عن الزهور التي لا تنمو بشكل كبير ومع ذلك تحتوي على الكثير من الأزهار الجذابة. أحد الخيارات الشائعة، على سبيل المثال، هو الفلوكس الزاحف (Phlox subulata). مع أقصى ارتفاع يبلغ حوالي 6 بوصات، يعرض هذا النبات أزهارًا صغيرة ساحرة طوال فصل الربيع وأوائل الصيف. ينمو بشكل أفضل في مناطق الصلابة من 3 إلى 9.
إذا تعرض الممر الخاص بك لأشعة الشمس القاسية الطويلة طوال اليوم، فمن الجيد أيضًا التحقق من بعض النباتات المزهرة منخفضة الصيانة التي ستزدهر في الشمس ولن تذبل في الضوء الشديد. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن بعض الزعتر (Thymus praecox)، الذي ينمو جيدًا في ضوء الشمس الكامل في مناطق الصلابة من 5 إلى 8. يعد اختيار عشبة معطرة طريقة رائعة للتأكد من أن ممر الشريط الجديد الخاص بك ليس جذابًا بصريًا فحسب، بل رائحته رائعة أيضًا.
تعتبر النباتات مثل زاحف النجمة الزرقاء (Laurentia Fluviatilis) – التي تنمو جيدًا في مناطق الصلابة من 6 إلى 8 – خيارًا جيدًا أيضًا إذا كانت الأوساخ الموجودة بين مسارات إطارات الحصى ليست غنية بشكل خاص بالعناصر الغذائية لأنها شديدة التحمل حتى في التربة الفقيرة. نظرًا لأن زاحف النجمة الزرقاء يمكن أن يكون مزارعًا عدوانيًا، فإن زراعته في منتصف الممر يمكن أن يساعد في احتوائه. إذا كنت تريد مظهرًا متناسقًا ومتماسكًا، يمكنك أيضًا التفكير في إضافة بعض النباتات الحدودية لممرك لتبطين الحواف الخارجية. سيساعد هذا في خلق تدفق أفضل بين الممر والفناء خلفه، مما يجعل الممتلكات الخاصة بك بأكملها أكثر متعة وتركيزًا على الأزهار.