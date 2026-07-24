أرضيات الطوب ليست مخصصة للباحات فقط: المكان المناسب للميزانية لاستخدامها

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أرضيات الطوب جميلة. لديهم هذا المظهر القديم الذي يمكن أن يضيف سحرًا فوريًا إلى المساحة الخارجية. ولكن بين تكاليف المواد والعمالة، يمكن أن تكلف عملية تجديد الفناء بالكامل باستخدام الرصف الآلاف بسهولة. للحصول على بديل أكثر ملائمة للميزانية، لماذا لا تركز على منطقة أصغر بدلاً من ذلك: عتبة بابك.

تكمن الفكرة في تغطية عتبة منزلك (المنطقة الواقعة أمام بابك الأمامي) باستخدام الرصف. غالبًا ما تكون عتبات الأبواب مصنوعة من الخرسانة، وهو أمر ليس ساحرًا تمامًا. الحجر شائع أيضًا، لكنه مكلف للغاية. بدلًا من ذلك، تعتبر أرضيات الطوب خيارًا جيدًا لتغيير مظهر هذه المنطقة بتكلفة أقل.

وتتمثل فائدة أرضيات الطوب أيضًا في أنها متينة للغاية. إن أرضيات الطوب المصنوعة من الطين والصخر الزيتي غير مسامية ومن المعروف أنها تتحمل الحرارة والظروف الجوية الباردة. علاوة على ذلك، تقول جمعية صناعة الطوب أن أرضيات الطوب الطيني “لن يبهت لونها أبدًا”. بمعنى أن عتبة باب الرصف الخاص بك يجب أن تبدو بنفس السنوات من الآن كما كانت في اليوم الذي قمت بتثبيته فيه.

أما بالنسبة للإصلاحات، فيمكنك إصلاح رصف واحد في كل مرة. على المدى الطويل، يمكن أن يمنعك هذا من الحاجة إلى إصلاحات كبيرة باهظة الثمن في المستقبل، حيث لن تضطر إلى الاستمرار في تأجيلها بسبب التكلفة. (تعرف على متوسط ​​العمر الافتراضي لأرضيات الطوب.)