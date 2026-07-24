أرضيات الطوب ليست مخصصة للباحات فقط: المكان المناسب للميزانية لاستخدامها

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أرضيات الطوب جميلة. لديهم هذا المظهر القديم الذي يمكن أن يضيف سحرًا فوريًا إلى المساحة الخارجية. ولكن بين تكاليف المواد والعمالة، يمكن أن تكلف عملية تجديد الفناء بالكامل باستخدام الرصف الآلاف بسهولة. للحصول على بديل أكثر ملائمة للميزانية، لماذا لا تركز على منطقة أصغر بدلاً من ذلك: عتبة بابك.
تكمن الفكرة في تغطية عتبة منزلك (المنطقة الواقعة أمام بابك الأمامي) باستخدام الرصف. غالبًا ما تكون عتبات الأبواب مصنوعة من الخرسانة، وهو أمر ليس ساحرًا تمامًا. الحجر شائع أيضًا، لكنه مكلف للغاية. بدلًا من ذلك، تعتبر أرضيات الطوب خيارًا جيدًا لتغيير مظهر هذه المنطقة بتكلفة أقل.
وتتمثل فائدة أرضيات الطوب أيضًا في أنها متينة للغاية. إن أرضيات الطوب المصنوعة من الطين والصخر الزيتي غير مسامية ومن المعروف أنها تتحمل الحرارة والظروف الجوية الباردة. علاوة على ذلك، تقول جمعية صناعة الطوب أن أرضيات الطوب الطيني “لن يبهت لونها أبدًا”. بمعنى أن عتبة باب الرصف الخاص بك يجب أن تبدو بنفس السنوات من الآن كما كانت في اليوم الذي قمت بتثبيته فيه.
أما بالنسبة للإصلاحات، فيمكنك إصلاح رصف واحد في كل مرة. على المدى الطويل، يمكن أن يمنعك هذا من الحاجة إلى إصلاحات كبيرة باهظة الثمن في المستقبل، حيث لن تضطر إلى الاستمرار في تأجيلها بسبب التكلفة. (تعرف على متوسط العمر الافتراضي لأرضيات الطوب.)
استخدام رصف الطوب لتجديد عتبة الباب
سيكون حجم منطقة عتبة منزلك عاملاً رئيسياً في تحديد تكلفة هذا التغيير الخارجي. تتكلف أرضيات الطوب في المتوسط ما بين 3 إلى 12 دولارًا للقدم المربع. في حين أن الرصف المصنوع يدويًا سيكلفك أكثر، إلا أن نصف الطوب، وهو أرق، يمكن أن يكلف أقل قليلاً. على سبيل المثال، يبلغ ارتفاع رصف الطوب هذا من The Home Depot 1 ¼ بوصة، ويكلف 86 سنتًا. بالنسبة لمشروع مثل هذا، قد يكون نصف الطوب هو الأفضل أيضًا.
لاحظ أن أرضيات الطوب صديقة للبيئة، ويمكنك إكمال هذا المشروع بنفسك من خلال دراسة البرامج التعليمية ووضع خطة. ومع ذلك، نظرًا لأن هذا المشروع لن يكون عبارة عن مشروع من الطوب الجاف، مثل وضع مسار من الطوب، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة إذا لم تستخدم الملاط من قبل. في هذه الحالة، قد يكون من الأفضل الاستعانة بمحترف. إذا قمت بذلك، فإن تكلفة المشروع مع العمالة ستكون في حدود 17 دولارًا إلى 32 دولارًا للقدم المربع؛ سيعتمد هذا أيضًا إلى حد كبير على المكان الذي تعيش فيه.
ومع ذلك، سيظل مناسبًا للميزانية نظرًا لأن المساحة أمام بابك الأمامي أصغر بكثير من الفناء الكامل. على سبيل المثال، تبلغ مساحة المنحدر المتوسط عرضًا من 4 إلى 5 أقدام وعمق 3 أقدام على الأقل؛ سيكون ذلك حوالي 12 إلى 18 قدمًا مربعًا. قارن هذا بالفناء المتوسط الذي يتراوح عادةً بين 200 إلى 300 قدم مربع. (انظر كيف يمكن لأرضيات الطوب أن تمنح الشرفة الأمامية الخاصة بك مظهرًا أنيقًا للعالم القديم.)