أرضيات معاد تدويرها مقابل أرضيات خرسانية قابلة للاختراق: أيهما أفضل للممر

عند اختيار أفضل أحجار الرصف لممرك، من المفيد فهم الاختلافات الرئيسية بين الرصف الخرساني النفاذي والرصف المعاد تدويره المصنوع من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE). الرصف الخرساني النفاذي عبارة عن رصف متشابك يكون أكثر سمكًا قليلاً من الرصف الخرساني التقليدي. يمكن ملء الفجوات بين مفاصل الرصف المتشابكة بالكوارتز أو الرخام أو الجرانيت المسحوق، والمتوفر في العديد من خيارات الألوان.

تعتبر الرصفات النفاذية المعاد تدويرها أفضل للبيئة لأنها مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة المُعاد تدويره بعد الاستهلاك. يتطلب إنتاج HDPE المعاد تدويره طاقة أقل من أرضيات البلاستيك غير المعاد تدويرها. نظرًا لأنه يتم إعادة تدوير HDPE، فإن استخدامه يقلل من النفايات البلاستيكية في مدافن النفايات. قد توفر هذه الرصف فوائد بيئية أكبر لأنها مصنوعة بالكامل تقريبًا من مواد معاد تدويرها، إلا عند استخدام الألوان المخصصة.

تعتمد تكلفة ترقية الممر الخاص بك على المواد المستخدمة وتكاليف العمالة. فرق السعر بين الرصف المعاد تدويره والخرسانة النفاذية قريب إلى حد ما. تتكلف مواد الرصف الخرسانية من 4 إلى 12 دولارًا للقدم المربع، وتتكلف الأرضيات البلاستيكية المعاد تدويرها من 5 إلى 9 دولارات للقدم المربع. يمكن أن يتكلف الممر المكون من سيارتين ما بين 5500 دولار و17000 دولار، حسب حجمه.