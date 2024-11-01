أرفف التخزين من ايكيا ستصنع العجائب لمرآبك المزدحم

إذا كان هناك مكان واحد في المنزل يمكن أن يتحول إلى فوضى في لحظة، فهو المرآب. جميع المعدات الزائدة، بدءًا من الأدوات إلى المعدات الرياضية، تنتهي عادةً في هذا الفضاء. من السهل أيضًا تأجيل تنظيف المرآب عندما تكون هناك مناطق أخرى بارزة في المنزل تدعو للقلق. ولكن من الضروري تنظيم هذه المساحة وتنظيفها، حيث أن المرآب الفوضوي يمكن أن يشكل خطراً على السلامة ويجعل إكمال المهام أكثر صعوبة. في معظم الحالات، يعود ترتيب الأشياء إلى تخزين أفضل. هناك العديد من مشاريع DIY منخفضة التكلفة التي ستزيد من مساحة التخزين في المرآب، ولكن إذا كنت على استعداد لإنفاق بضعة دولارات، فيمكنك توفير الكثير من الوقت واكتساب المزيد من التنوع من خلال رحلة سريعة إلى ايكيا. في حين أن ايكيا قد تكون ملاذًا للأثاث المرن وبأسعار معقولة في المنزل، فإن بائع التجزئة هذا يقدم أيضًا جواهر وظيفية قوية مثل وحدة الرفوف HEJNE لإدارة أي احتياجات متعلقة بالمرآب.

وحدة الرفوف HEJNE عبارة عن نظام تخزين بسيط ومباشر مصنوع من خشب الصنوبر الصلب. متوفر بأحجام 90 بوصة (230 دولارًا) و30 بوصة (65 دولارًا)، ويمكن العثور عليه في أي مرآب تقريبًا لتقليل الفوضى. يبلغ مقاس كل رف حوالي 30 × 20 بوصة ويمكنه حمل ما يصل إلى 110 رطل. نظرًا لكونها مصنوعة من خشب الصنوبر، يمكن للإطار والأرفف أن تتحمل الطلاء والبقع والمواد المانعة للتسرب لمنحها المظهر الذي تريده وتجعلها مقاومة للانسكابات أو الرطوبة أو غيرها من مخاطر المرآب اليومية للحصول على أداء دائم. قم بإجراء بعض الترقيات وسترى لماذا يعد هذا أحد أفضل منتجات ايكيا لمساعدتك في تنظيم المرآب الخاص بك.