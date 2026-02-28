أرفف الحائط لا يجب أن تكون مملة: اصنعها بنفسك باستخدام الفسيفساء الخضراء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا كنت ترغب في إضافة لمسة ملونة إلى منزلك، فكر في تغطية الرفوف الخشبية بالسيراميك الأخضر. يعمل هذا المشروع بشكل جيد بالنسبة للمطبخ أو الحمام لأن تلك المساحات تحتوي عادة على بعض الأسطح السيراميكية. يتطلب مشروع الرف العائم هذا القليل من المعرفة التقنية، لكنه ليس متقدمًا للغاية. إنه ينطوي ببساطة على بناء إطار خشبي وإرفاق حصائر الفسيفساء الخضراء. يقدم حساب TikTok المسمى @antoni_alles برنامجًا تعليميًا ممتازًا يوضح المواد التي ستحتاجها وكيفية إكمال هذا المشروع. يمكنك استخدام هذا الرف لعرض منتجاتك أو لدعم أشياء مثل مزهرية الزهور أو مجموعة كتب الطبخ. تعمل الفسيفساء الخضراء بشكل جيد على خلفية بيضاء اللون أو رمادية أو بيج.
تم تصميم هذه الرفوف ليتم تركيبها في زاوية الغرفة. وبصرف النظر عن مظهرها اللامع، فهي تتمتع أيضًا بجاذبية بصرية مثيرة للاهتمام لأنها غير مدعومة بأقواس رفوف. بالطبع، نظرًا لأن هذا عبارة عن DIY، يمكنك إقران الرف الخاص بك بمجموعة من الأقواس القوية وتثبيته في مكان آخر غير الزاوية – فقط تأكد من أن تضع في اعتبارك أن البلاط يضيف وزنًا إلى الرف. يمكنك شراء المواد الخاصة بك من متجر الأجهزة أو طلبها عبر الإنترنت. لبناء الإطار، قم بشراء قطعة من الخشب الرقائقي بسمك ½ بوصة وشريط فرو مقاس 2 × 2 بوصة. ستحتاج بعد ذلك إلى غراء الخشب، ومسامير مقاس بوصة واحدة، وشريط قياس، ومجموعة براغي مقاس 4 بوصات، ومنشار طاولة، وغراء فسيفساء، وجص بلاط مختلط مسبقًا، ومكشطة طلاء، ولفائف مناديل ورقية، وقاطعة صندوق، ومستوى، وألواح بلاط. اعتمادًا على حجم الرف الذي اخترت بناءه، ستختلف قياسات كل قطعة من المواد.
كيفية بناء رف الفسيفساء الخاص بك
بالنسبة لهذا الوصف، سيكون حجم الرف 10 بوصات في 8 بوصات؛ يمكنك ضبط هذه الأبعاد لتناسب احتياجاتك. قطع قطعتين من الخشب الرقائقي لتلك الأبعاد. بعد ذلك، قم بقص إحدى ألواح الفراء بطول 10 بوصات وألصقها على طول حافة إحدى الألواح. ثم قم بقطع ثلاثة ألواح شريطية بطول 6 بوصات لكل منها. قم بلصق واحدة على طول إحدى الحواف مقاس 8 بوصات، ثم قم بلصق الثانية في المنتصف، ثم قم بلصق الثالثة على بعد 2 بوصة من حافة الحافة الأخرى مقاس 8 بوصات. ثم ضع القطعة الثانية من الخشب الرقائقي في الأعلى، بشكل مثالي مع الإطار، ثم ثبت القطعتين على شرائط الفراء. قم بقص ألواح السيراميك لتتناسب مع أبعاد الجزء العلوي والسفلي من الرف، والجانبين اللذين لن يلمسا الحائط. ثم قم بتأمين صفائح البلاط بغراء الفسيفساء واتركها تجف لمدة يوم تقريبًا.
اغرف بعضًا من جص البلاط المخلوط مسبقًا ثم وزعه على البلاط، ثم قم بتدليكه بعناية في الفجوات. قبل أن يجف الجص، افرك البلاط بقطعة قماش مبللة أو منشفة ورقية حتى لا يجف الجبس على البلاط. اترك الجص حتى يجف لبضعة أيام قبل المتابعة.
قطع قطعتين من ألواح الفراء مقاس 4 بوصات. اختر مكانًا في الزاوية حيث يمكنك تعليق الرف الخاص بك. حدد خطًا مستويًا على كل جدار، ثم قم بربط الأجزاء مقاس 4 بوصة على طول هذه الخطوط. تأكد من تثبيتها على المفاصل لتحقيق الاستقرار. على جوانب الرف غير المغطاة بالسيراميك، سترى فجوات حيث يمكن تركيب شرائح الألواح بشكل مريح. ما عليك سوى تحريك الرف إلى مكانه. هناك الكثير من أفكار الرفوف الأخرى التي ستجعل منزلك أكثر عملية، بما في ذلك رف جداري عائم طويل يمكنك صنعه بنفسك.