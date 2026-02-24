أرفف متجر التوفير العتيق أصبحت شائعة جدًا وشائعة مرة أخرى

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هناك خيارات لا حصر لها من الرفوف المنزلية المتاحة، ولكن هناك نمط كلاسيكي واحد يستحوذ على التصميمات الداخلية المستوحاة من الطراز القديم. إذا كنت تتطلع إلى إضفاء لمسة تقليدية على منزلك، فكر في استخدام رف موفر مع فتحات على شكل قلب. وصف أحد مستخدمي TikTok، @storyhousebyelle، الشعور بالعثور على أرفف خشبية ذات فتحات على شكل قلب بأنه يشبه “الفوز باليانصيب”. وحدات الرفوف التقليدية هذه ذات القواطع الهزلية هي أيضًا ميسورة التكلفة للغاية، حيث يقوم بعض المقتصدين بشراء الرفوف مقابل أقل من دولارين.

إذا كنت تبحث عن طريقة ذكية لتحويل مساحتك باستخدام أرفف عائمة، فقد وافق الإنترنت رسميًا على عودة هذه الأرفف ذات الطراز الريفي إلى الموضة. أصبحت قطعة الديكور المُدخرة هذه شائعة جدًا لدرجة أن مستخدمي TikTok يصورون “عمليات نقل” الرفوف على شكل قلب. تعلن متاجر التوفير المحلية أيضًا عن اختيارها للأثاث على شكل قلب استجابة للطلب. إذا كنت متشوقًا لتجربة هذا الاتجاه ولكنك لا تستطيع العثور على هذه الأرفف اللطيفة في متجر التوفير المحلي الخاص بك، فيمكنك محاولة العثور على أرفف جديدة، مثل أرفف القلب الخشبية Novabright من أمازون بدلاً من ذلك. فقط كن على استعداد لدفع سعر أعلى.