أرفف متجر التوفير العتيق أصبحت شائعة جدًا وشائعة مرة أخرى

هناك خيارات لا حصر لها من الرفوف المنزلية المتاحة، ولكن هناك نمط كلاسيكي واحد يستحوذ على التصميمات الداخلية المستوحاة من الطراز القديم. إذا كنت تتطلع إلى إضفاء لمسة تقليدية على منزلك، فكر في استخدام رف موفر مع فتحات على شكل قلب. وصف أحد مستخدمي TikTok، @storyhousebyelle، الشعور بالعثور على أرفف خشبية ذات فتحات على شكل قلب بأنه يشبه “الفوز باليانصيب”. وحدات الرفوف التقليدية هذه ذات القواطع الهزلية هي أيضًا ميسورة التكلفة للغاية، حيث يقوم بعض المقتصدين بشراء الرفوف مقابل أقل من دولارين.
إذا كنت تبحث عن طريقة ذكية لتحويل مساحتك باستخدام أرفف عائمة، فقد وافق الإنترنت رسميًا على عودة هذه الأرفف ذات الطراز الريفي إلى الموضة. أصبحت قطعة الديكور المُدخرة هذه شائعة جدًا لدرجة أن مستخدمي TikTok يصورون “عمليات نقل” الرفوف على شكل قلب. تعلن متاجر التوفير المحلية أيضًا عن اختيارها للأثاث على شكل قلب استجابة للطلب. إذا كنت متشوقًا لتجربة هذا الاتجاه ولكنك لا تستطيع العثور على هذه الأرفف اللطيفة في متجر التوفير المحلي الخاص بك، فيمكنك محاولة العثور على أرفف جديدة، مثل أرفف القلب الخشبية Novabright من أمازون بدلاً من ذلك. فقط كن على استعداد لدفع سعر أعلى.
كيفية جعل أرفف القلب الرائجة هذه تناسب مساحتك
بالإضافة إلى البحث عن هذه الرفوف في متجر التوفير، يعد منحها ترقية حديثة قليلاً أسلوبًا شائعًا. يمكنك بسهولة مزج الأثاث الخشبي المُعاد تدويره مع طراز المنزل الحديث – مثل أرفف القلب العصرية – مع بعض التعديلات. قامت إحدى مستخدمي TikTok، @amberfashion، برش أرفف قلبها العتيقة باستخدام Rust-Oleum Painter’s Touch في Ivory Bisque، ثم ألصقت ورق الحائط على بعض الأسطح لإضفاء لمسات زهرية مرحة على الأرفف. خيار شائع آخر بسيط هو إزالة صبغة الخشب الداكن الموجودة لإضفاء مظهر أفتح وأكثر إشراقًا.
ومع ذلك، يوضح الخطاب عبر الإنترنت أنه ليس الجميع متفقين على ضرورة تغيير هذه الرفوف. على سبيل المثال، استجاب العديد من المعلقين للرف المُعاد تدويره المطلي بالرش بخيبة أمل لأن التعويذة الأصلية قد تمت تغطيتها. على موقع Reddit، نشرت إحدى المستخدمين صورة لوحدة الرفوف الجديدة ذات شكل قلب مع قوس منحوت، متسائلة عما إذا كان يجب أن يبقى القوس أم يرحل. وحثت غالبية التعليقات الملصق على ترك الرف كما هو. إذا كنت في حيرة من أمرك بين ما إذا كنت تريد إعادة تدوير قطعتك الأثرية أو الحفاظ عليها، فحاول تعليقها في حالتها الأصلية وانظر كيف تشعر قبل إجراء أي تغييرات دائمة. سيعمل بشكل جيد مع ديكور على طراز المنزل الريفي، على الرغم من أنك قد تفضل تحديثه للحصول على مظهر أكثر معاصرة. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لعرضه، فإن اتجاه الأثاث المستوحى من الطراز القديم هذا يعود بقوة.