أرفف TRINITY من Costco هي المفضلة لدى المعجبين لمعالجة فوضى المرآب. وهنا لماذا

عندما تبحث عن طرق لترتيب وتنظيم أدوات المرآب وغيرها من المعدات، فإن الرفوف هي خيار شائع. سواء اخترت أرفف مثبتة على الحائط، أو قائمة بذاتها، أو قابلة للتعديل، يمكنك إزالة الفوضى من أرضية المرآب والاستفادة من المساحة الرأسية المتوفرة لتخزين العناصر ذات الأحجام المختلفة.

إذا كنت تتطلع إلى شراء مجموعة من الأرفف وتوفير بعض المال في هذه العملية، فإن كوستكو هي مكان جيد للبدء، حيث أنها غالبًا ما تقدم منتجات بخصم كبير عما هو موجود في متاجر المنافسين. تقدم كوستكو أرفف تخزين تحافظ على تنظيم المرآب الخاص بك بأحجام مختلفة. إحدى العلامات التجارية لأرفف التخزين الموجودة في كوستكو بأعداد كبيرة هي TRINITY.

تتمتع أرفف جراج TRINITY بتقييمات ممتازة من آراء العملاء على موقع كوستكو الإلكتروني، مما يجعل هذه العلامة التجارية مفضلة لدى المعجبين. ذكر العديد من مراجعي العملاء على موقع كوستكو الإلكتروني أن إدراج العجلات على الرفوف يمثل فائدة كبيرة. قال أحد مراجعي كوستكو: “لديك القدرة على نقلها للتنظيف (أو) لإعادة ترتيبها، كل ذلك دون الحاجة إلى تفريغها في كل مرة”. بعد تركيب الرفوف، تمكن نفس المراجع من نقل العناصر التي كانت موجودة سابقًا في وحدة تخزين مرة أخرى إلى المرآب نظرًا لحجم المساحة الوظيفية التي توفرها.