أرفف TRINITY من Costco هي المفضلة لدى المعجبين لمعالجة فوضى المرآب. وهنا لماذا

عندما تبحث عن طرق لترتيب وتنظيم أدوات المرآب وغيرها من المعدات، فإن الرفوف هي خيار شائع. سواء اخترت أرفف مثبتة على الحائط، أو قائمة بذاتها، أو قابلة للتعديل، يمكنك إزالة الفوضى من أرضية المرآب والاستفادة من المساحة الرأسية المتوفرة لتخزين العناصر ذات الأحجام المختلفة.
إذا كنت تتطلع إلى شراء مجموعة من الأرفف وتوفير بعض المال في هذه العملية، فإن كوستكو هي مكان جيد للبدء، حيث أنها غالبًا ما تقدم منتجات بخصم كبير عما هو موجود في متاجر المنافسين. تقدم كوستكو أرفف تخزين تحافظ على تنظيم المرآب الخاص بك بأحجام مختلفة. إحدى العلامات التجارية لأرفف التخزين الموجودة في كوستكو بأعداد كبيرة هي TRINITY.
تتمتع أرفف جراج TRINITY بتقييمات ممتازة من آراء العملاء على موقع كوستكو الإلكتروني، مما يجعل هذه العلامة التجارية مفضلة لدى المعجبين. ذكر العديد من مراجعي العملاء على موقع كوستكو الإلكتروني أن إدراج العجلات على الرفوف يمثل فائدة كبيرة. قال أحد مراجعي كوستكو: “لديك القدرة على نقلها للتنظيف (أو) لإعادة ترتيبها، كل ذلك دون الحاجة إلى تفريغها في كل مرة”. بعد تركيب الرفوف، تمكن نفس المراجع من نقل العناصر التي كانت موجودة سابقًا في وحدة تخزين مرة أخرى إلى المرآب نظرًا لحجم المساحة الوظيفية التي توفرها.
توفر أرفف TRINITY ثباتًا للأشياء ذات الأحجام المختلفة
تحمل كوستكو عدة أحجام مختلفة من أرفف جراج TRINITY، بحيث يمكن للعملاء بسهولة العثور على الحجم المثالي لاحتياجاتهم الفردية. أحد أضيق الرفوف التي تمتلكها كوستكو هو TRINITY EcoStorage 5-Tier Rack مقابل 100 دولار. يبلغ ارتفاعها الإجمالي (مع العجلات) 56.5 بوصة. يبلغ قياس العرض والعمق 18 بوصة. يشتمل الرفان على سلال سلكية قابلة للإزالة يمكن أن تدعم كل منها 25 رطلاً، بينما يتم تثبيت الثلاثة الأخرى في مكانها ويمكن أن تدعم كل منها 75 رطلاً. على الرغم من أن الوحدة صغيرة، إلا أن “العجلات شديدة التحمل، والهيكل متين”، كما قال أحد مراجعي عملاء كوستكو. “إن وجود اثنين من الرفوف عبارة عن سلال ذات أدراج يعد بمثابة مكافأة.” استخدم عميل آخر الوحدة الأصغر لتتناسب بين الوحدات الأكبر المثبتة بالفعل في المرآب.
إذا لم تكن مهتمًا ببناء أرفف تخزين مرآب للخدمة الشاقة، فإن كوستكو تقدم رف أرفف سلكية عالي التحمل من TRINITY ذو 5 طبقات لإدارة أغراضك الضخمة. سعر الوحدة 240 دولارًا. يبلغ طولها 77 بوصة، مع العجلات، بينما يبلغ عمق الرفوف 24 بوصة وطولها 60 بوصة. يمكن للأرفف السلكية الخمسة أن تدعم ما يصل إلى 800 رطل من الوزن. يمكنك أيضًا ضبط ارتفاع الرفوف بزيادات قدرها 1 بوصة للتأكد من قدرتها على استيعاب العناصر التي تريد تخزينها. قال أحد المراجعين من العملاء على موقع كوستكو: “سعيد جدًا بالوحدة وكذلك المرآب الفوضوي الخاص بي، والذي أصبح الآن أنيقًا مثل الدبوس”.
أعرب بعض العملاء عن تقديرهم لسهولة التسليم من كوستكو
تتوفر جميع خيارات تخزين مرآب TRINITY كمنتجات عبر الإنترنت فقط، مما يعني أنه لا يمكنك العثور عليها في المتجر. ومع ذلك، تقدم كوستكو شحنًا مجانيًا لهذه المنتجات. ستستمتع أيضًا بضمان الرضا بنسبة 100% من Costco عند التسوق عبر الإنترنت، حتى تتمكن بسهولة من إرجاع المنتجات التي لا تريدها. إذا لم تكن راضيًا عن عملية الشراء، فيمكنك إرجاع المنتج إلى مستودع كوستكو المحلي أو طلب ملصق شحن الإرجاع من خلال حسابك عبر الإنترنت.
قال أحد مراجعي عملاء كوستكو إن خيار التسليم جعل كل شيء سهلاً. قال المراجع: “سعر رائع (و) تم تسليمه إلى بابنا مع شحن مجاني، وسوف أشتريه مرة أخرى”. بالنظر إلى أن بعض منتجات رفوف TRINITY الأكبر حجمًا تزن 97 رطلاً، فإن تسليمها بدلاً من استلامها من مستودع كوستكو يمكن أن يبسط عملية شرائها، خاصة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين سيشترون وحدات رفوف متعددة ويحاولون نقلها إلى المنزل في سيارة شخصية.
أعرب أحد مراجعي عملاء كوستكو عن تقديره لاستلام بعض قطع الغيار في الصندوق لتغطية أي عناصر مفقودة، وذكر العديد منهم أن التجميع كان سهلاً. مع الراحة الإضافية للتسليم مباشرة إلى منزلك والبناء البسيط، من الواضح أن الاستثمار في هذه الرفوف هو إحدى الطرق الخالية من المتاعب لترقية تنظيم المرآب الخاص بك.