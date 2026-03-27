أريزونا تتغلب أخيرًا على عقبة Sweet 16 بفوزها على أركنساس

سان خوسيه ، كاليفورنيا – تجاوزت أريزونا أخيرًا عقبة Sweet 16 تحت قيادة المدرب تومي لويد ، حيث حصلت على 23 نقطة من برايدن بوريس وجهد هجومي مهيمن في فوز 109-88 على أركنساس في نصف نهائي المنطقة الغربية من بطولة NCAA ليلة الخميس.

أضاف زميله الجديد كوا بيت 21 نقطة وإيفان خارشينكوف 15 نقطة ليفوز Wildcats المصنف الأول (35-2) بمباراته الثانية عشرة على التوالي بشكل عام ليعادل الرقم القياسي المدرسي للانتصارات في موسم واحد ويتقدم إلى Elite Eight للمرة الأولى منذ عام 2015.

وستلعب أريزونا مع بوردو المصنف الثاني مساء السبت للحصول على مكان في النهائي الرابع. فاز فريق Boilermakers على تكساس 79-77 في المباراة الأولى.

سجل كل من Jaden Bradley و Motiejus Krivas و Tobe Awaka 14 نقطة حيث أصبحت أريزونا أول فريق في تاريخ بطولة NCAA حيث سجل ستة لاعبين 14 نقطة على الأقل في المباراة الواحدة.

فاز لويد برقم قياسي بلغ 147 مباراة في مواسمه الخمسة الأولى كمدرب رئيسي، لكنه لم يتمكن من تحقيق النجاح في البطولة قبل هذا الموسم. خسرت أريزونا ثلاث مرات في Sweet 16 ومرة ​​واحدة في الجولة الأولى باعتبارها المصنفة رقم 2 في المواسم الأربعة الأولى لـ Lloyd.

لكن Wildcats قد توغلت في بطولة هذا العام خارج بضع لحظات متوترة في الجولة الثانية ضد ولاية يوتا، متفوقة على المعارضة بـ 67 نقطة في ثلاثة انتصارات مكونة من رقمين.

سجل الطالب الجديد داريوس أكوف جونيور 28 نقطة لأركانساس المصنف الرابع (28-9) فيما قد تكون المباراة الجامعية الأخيرة للطالب الجديد الموهوب الذي سجل 88 نقطة في ثلاث مباريات بالبطولة. لكنه لم يحصل على ما يكفي من المساعدة ضد Wildcats الأعمق.

تفاقم الإحباط لدى فريق Razorbacks في الشوط الثاني عندما تعرض كل من Nick Pringle والمدرب John Calipari لأخطاء فنية وتم طرد بيلي ريتشموند بعد حصوله على خطأ صارخ 2 بسبب دفع Kharchenkov.

وصل فريق Razorbacks إلى Sweet 16 للمرة الخامسة في ستة مواسم، لكنه فشل مرة أخرى ولا يزال يسعى إلى ظهوره الأول في Final Four منذ عام 1995.

كان أداء أريزونا خاليًا من العيوب تقريبًا في الشوط الأول الهجومي، حيث سدد 64٪ من الملعب، وقام بـ 15 من 17 رمية حرة وحماية الكرة بشكل جيد ضد دفاع Razorbacks.

ساعد ذلك في تعزيز تقدم Wildcats بنتيجة 54-43 حيث تعادلوا في المركز الخامس من حيث عدد النقاط المسجلة في النصف الأول من مباراة Sweet 16.

قامت أريزونا ببناء الفارق إلى 18 في وقت مبكر من الشوط الثاني من خلال لعب بوريس من ثلاث نقاط مما أسعد مدرب ووريورز ونجم Wildcats السابق ستيف كير، ولم تهدد أركنساس أبدًا بقية الطريق.