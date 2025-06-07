أرينا سابالينكا تحارب الدموع بعد الخسارة الفرنسية المفتوحة

أرينا سابالينكا ليست واحدة للحفاظ على عواطفها مخفية.

تتيح النجمة البيلاروسية لعبتها الكبيرة التي تقوم بها معظم الحديث ، لكنها قوة صاخبة في المحكمة ، مما جعلها واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة في هذه الرياضة.

في بعض الأحيان ، تكون عواطف Sabalenka أفضل صديق لها ، مما يسمح لها بإنشاء بيئة ساحقة تقريبًا لخصمها.

لكن في أوقات أخرى ، يمكن أن تكون تراجعها ، كما رأينا في 6-7 (5) ، 6-2 ، 6-4 هزيمة إلى American Coco Gauff في نهائي بطولة الفرنسية المفتوحة يوم السبت.

تم إطلاق النار على العالم رقم 1 من مدفع في المباراة ، حيث احتلت الصدارة 4-1 في المجموعة الأولى ، لكنها كانت غير ملتصقة من تلك النقطة ولم تتمكن أبدًا من العودة إلى السيطرة.

في هذه الأثناء ، ظلت Gauff شخصية رواق ، مستفيدة من أداء خصمها المضطرب.

كان لدى Sabalenka 70 أخطاء مذهلة لا تفسد في 30.

كان هذا واضحًا بشكل خاص في المجموعة النهائية ، عندما كسر Sabalenka’s Gauff في إعادة المباراة إلى الشروط المستوية ، فقط لكسر الحب في اللعبة التالية.

كان كل شيء من تلك النقطة إلى الأمام.

لم تدور Sabalenka كلمات في مقابلة ما بعد المباراة في المحكمة فيليب تشاتير.

“بصراحة ، يا شباب” ، قال سابالينكا أثناء قتال الدموع. “كل هذا يؤلمني كثيرا.”

كان Sabalenka قد أسقطت مجموعة واحدة فقط في بطولة الفرنسية المفتوحة التي سبقت هزيمة يوم السبت.

سوف تبقي موقعها على قمة تصنيفات WTA ، مع جوف يجلس في العالم رقم 2.

تمكنت بطل Grand Slam ثلاث مرات من تأليف نفسها في الدقيقة التالية أو نحو ذلك ، حيث تهنئة Gauff وفريقها على فوز جيد ، لكنها انتقلت مرة أخرى عندما التفت إلى فريقها في الحشد قبل تقديم خط ما لا ينسى من عنوان ما بعد المباراة.

“شكراً لفريقي على دعمك. أنا آسف على هذا النهائي الرهيب. على أي حال ، شكرًا لك ، الجميع ، شكرًا لك ، كما هو الحال دائمًا ، سأعود أقوى.”

تم استقبال Sabalenka بتصفيق دافئ طوال العنوان.