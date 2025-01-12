أرينا سابالينكا تعلن اعتزالها مع انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 2025

أرينا سابالينكا تفكر في التقاعد.

كشفت المصنفة الأولى عالميًا في مقطع فيديو تم نشره مباشرة قبل بدء سعيها لتحقيق ثلاثية في بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2025، أنها تريد إنجاب الأطفال عاجلاً وليس آجلاً، وفي سن 26 عامًا، قد يعني ذلك التقاعد مبكرًا ربما عن كثيرين. مُتوقع.

“كوني رياضيًا محترفًا، أشعر وكأنني على وشك التقاعد، هل تصدق ذلك؟” وقالت سابالينكا، التي ستبلغ من العمر 27 عامًا في مايو، لتلفزيون أستراليا المفتوحة. “يتقاعد الناس في سن الثلاثين تقريبًا.”

ثم سُئلت الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى متى ترغب في الاعتزال.

وأجابت سابالينكا: “لا أعرف، إنه سؤال صعب”. “آمل أن يكون لدي عائلة. أنا أحب الأطفال، أريد أن يكون لدي أطفال. لا أريد أن أنجب طفلي الأول عندما أبلغ 35 عامًا. من وجهة نظري، أريد حقًا أن أنجب طفلًا ثم أعود. ثم أريد لطفلي أن يرى مدى الجهد الذي يجب أن تبذله في الحياة للحصول على الأشياء.

وبدأت سابالينكا، التي فازت ببطولة أستراليا المفتوحة في العامين الماضيين، بطولة أستراليا المفتوحة 2025 يوم الأحد بفوزها 6-3 و6-2 على الأمريكية سلون ستيفنز.

وستواجه جيسيكا بوزاس مانيرو في الجولة الثانية.

ووصلت سابالينكا إلى مكانة النخبة في هذه الرياضة عندما فازت بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة قبل عامين، وفازت ببطولة أمريكا المفتوحة قبل أربعة أشهر بعد عام من سقوطها في النهائي.

وكشفت في وقت سابق من هذا العام أنها على علاقة مع جورجيوس فرانجوليس.

تم العثور على صديقها السابق، كونستانتين كولتسوف، لاعب NHL السابق، ميتًا في منتجع سانت ريجيس بال هاربور في مارس، فيما قال رجال الشرطة إنه انتحار واضح بعد أن قفز من شرفة الفندق.

وقالت سابالينكا إن الاثنين لم يعودا زوجين وقت وفاة كولتسوف.