أساسيات أداة التقليم الشتوية لمناظر طبيعية مزدهرة في فصلي الربيع والصيف

الأداة الأولى وربما الأكثر أهمية التي تحتاجها عند تقليم نباتاتك هي مقصات التقليم القديمة الجيدة. أنها تأتي أساسا في شكلين. أحدهما هو القص الالتفافي، الذي يعمل مثل المقص وهو الأفضل لقطع الفروع الحية. والآخر هو مقص السندان، وهو ذو سطح مستو وهو أفضل لتقليم الأخشاب الميتة أو الأكثر صلابة. ولكن ما تشترك فيه جميع مقصات التقليم هو أنها مصممة في المقام الأول للتعامل مع الفروع التي يبلغ سمكها حوالي ½ بوصة إلى ¾ بوصة. لا يُنصح باستخدامها على السيقان أو الفروع الكبيرة، لأنها لا يمكن أن تلحق الضرر بالأداة فحسب، بل تسبب أيضًا إصابة النباتات وجروحها التي يمكن أن تكون بمثابة مواقع دخول للآفات والأمراض.

لا تقلق، رغم ذلك. وهنا يأتي دور المقصات. تشبه المقصات المقصات ولكن لها مقابض أطول بكثير. إنها لا تعمل على توسيع نطاق التقليم فحسب، بل تسمح لك أيضًا بقطع السيقان التي يبلغ قطرها حوالي 1½ بوصة. ومع ذلك، قد تكون بعض الأنواع قادرة على قطع الخشب السميك أيضًا. فقط تأكد من عدم تخطي شحذ المقصات قبل وصول موسم التقليم.

وأخيرًا، هناك المناشير. إذا كان لديك جذعًا أو فرعًا سميكًا جدًا بحيث لا يمكن قصه، فهذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه المناشير. وكما هو الحال مع المقصات، فإنها تأتي أيضًا في شكلين: المناشير اليدوية والمناشير العمودية. يمكنك اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك، أو كليهما، حيث أنهما لا يكلفان الكثير. توصيتنا هي منشار REXBETI القابل للطي ومنشار القطب اليدوي VEVOR. إنها خفيفة الوزن وقوية، ويمكنك الحصول عليها مقابل حوالي 100 دولار.