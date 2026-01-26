أساسيات أداة التقليم الشتوية لمناظر طبيعية مزدهرة في فصلي الربيع والصيف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
يعد التقليم أحد أهم مهام البستنة. فهو يتيح لك إزالة الأخشاب القديمة والميتة والتالفة والضعيفة التي قد تسبب مشاكل خطيرة للنباتات. وعندما يتعلق الأمر بالتقليم، يتفق الخبراء على أن أواخر الشتاء هو أفضل وقت. تكون معظم الأشجار والشجيرات في حالة سبات خلال هذا الوقت، وقد تساقط الكثير منها أوراقها أيضًا. وهذا يجعل هيكل النبات سهل الرؤية ويسهل اتخاذ قرارات القطع. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقليم في الشتاء يضع ضغطًا أقل على النبات. ومع ذلك، التوقيت ليس هو الشيء الوحيد الذي يهم هنا. أنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة أيضًا. وعندما يتعلق الأمر بتقليم الشجيرات والأشجار في الشتاء، تشمل بعض الأدوات الأساسية مقصات التقليم، والمقصات، والمناشير اليدوية، ومقصات التحوط، والقفازات القوية، ومشط أوراق الشجر أو مشعل النار الصلب.
عندما يتم التقليم بشكل صحيح، فإن التقليم في الشتاء باستخدام الأدوات المناسبة يمكن أن يعزز صحة النبات ومظهره. وذلك لأنه يتماشى مع دورة النمو الطبيعي للنبات، وهذا يسمح للأشجار والشجيرات بالاستجابة بسرعة والشفاء بشكل أفضل. ومع ذلك، فإن الحيلة هي معرفة ما يجب قطعه، وما يجب الاحتفاظ به، والأدوات التي يجب استخدامها، وذلك عندما يكون تذكر قاعدة D الثلاثة وقاعدة C الثلاثة مفيدًا. في الأساس، ما تريده هو التخلص من الفروع التي قد تمثل مشكلة لنمو النبات في المستقبل بأي شكل من الأشكال. قم بذلك بشكل صحيح، وسوف تكافئك نباتاتك بحديقة مزدهرة في الربيع ومناظر طبيعية خضراء مورقة في الصيف القادم.
الأدوات الأساسية لتقليم النباتات في الشتاء
الأداة الأولى وربما الأكثر أهمية التي تحتاجها عند تقليم نباتاتك هي مقصات التقليم القديمة الجيدة. أنها تأتي أساسا في شكلين. أحدهما هو القص الالتفافي، الذي يعمل مثل المقص وهو الأفضل لقطع الفروع الحية. والآخر هو مقص السندان، وهو ذو سطح مستو وهو أفضل لتقليم الأخشاب الميتة أو الأكثر صلابة. ولكن ما تشترك فيه جميع مقصات التقليم هو أنها مصممة في المقام الأول للتعامل مع الفروع التي يبلغ سمكها حوالي ½ بوصة إلى ¾ بوصة. لا يُنصح باستخدامها على السيقان أو الفروع الكبيرة، لأنها لا يمكن أن تلحق الضرر بالأداة فحسب، بل تسبب أيضًا إصابة النباتات وجروحها التي يمكن أن تكون بمثابة مواقع دخول للآفات والأمراض.
لا تقلق، رغم ذلك. وهنا يأتي دور المقصات. تشبه المقصات المقصات ولكن لها مقابض أطول بكثير. إنها لا تعمل على توسيع نطاق التقليم فحسب، بل تسمح لك أيضًا بقطع السيقان التي يبلغ قطرها حوالي 1½ بوصة. ومع ذلك، قد تكون بعض الأنواع قادرة على قطع الخشب السميك أيضًا. فقط تأكد من عدم تخطي شحذ المقصات قبل وصول موسم التقليم.
وأخيرًا، هناك المناشير. إذا كان لديك جذعًا أو فرعًا سميكًا جدًا بحيث لا يمكن قصه، فهذا هو المكان الذي يمكن أن تساعدك فيه المناشير. وكما هو الحال مع المقصات، فإنها تأتي أيضًا في شكلين: المناشير اليدوية والمناشير العمودية. يمكنك اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك، أو كليهما، حيث أنهما لا يكلفان الكثير. توصيتنا هي منشار REXBETI القابل للطي ومنشار القطب اليدوي VEVOR. إنها خفيفة الوزن وقوية، ويمكنك الحصول عليها مقابل حوالي 100 دولار.
أدوات التقليم الشتوية للسلامة والكفاءة
في بعض فصول الشتاء، قد لا تحتاج إلى قطع أي فروع أو سيقان على الإطلاق. قد يكون كل ما تحتاجه هو تشكيل بسيط وتوبياري، وهنا ستحتاج إلى أداة مثل مقصات التحوط بدلاً من مناشير التقليم والمقصات والمقصات. تعتبر مقصات التحوط رائعة للحفاظ على الشجيرات والأشجار الصغيرة مرتبة، بالإضافة إلى إضافة خطوط واضحة ونظيفة إلى المناظر الطبيعية والنباتات الخاصة بك. فقط تأكد من التحقق من محاذاة الشفرة وضيق المحور والتعامل مع الراحة بعناية عند شراء مقص التحوط. تؤثر راحة وجودة الأداة بشكل مباشر على مدى كفاءة التقليم.
وعندما يتعلق الأمر بالراحة، فقد يكون من الجيد أيضًا الاستثمار في بعض القفازات عالية الجودة. لن تحمي أصابعك من درجات الحرارة المتجمدة والهواء البارد بالخارج فحسب، بل ستحمي يديك أيضًا من البثور والأشواك والجروح. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعمل على تحسين الإمساك والتحكم في الأدوات في الظروف الباردة. فقط تأكد من أن تلك التي تشتريها مصنوعة من مواد قوية وملائمة بشكل مريح. أيضًا، نقاط إضافية إذا كانت مقاومة للماء أيضًا.
وأخيرًا، ستحتاج أيضًا إلى بعض المكابس عالية الجودة. لا يكتمل التقليم الشتوي إلا إذا تخلصت أيضًا من “قصاصات” الأغصان والأوراق التي قطعتها للتو. وعندما يتعلق الأمر بالمكابس، هناك نوعان رئيسيان. مشط الأوراق، كما يوحي الاسم، يمكن أن يساعدك على إزالة الأوراق أو الأغصان الصغيرة، ومشط الحديقة، والتي عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ وتستخدم لنقل الفروع الكبيرة وكتل الأغصان والخشب من الفناء.