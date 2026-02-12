أساسيات الحديقة التي يمكنك توفيرها في شهر فبراير في الوقت المناسب لفصل الربيع

يحب العديد من الأشخاص الذهاب في رحلات اقتصادية للبحث عن أدوات منزلية مناسبة للميزانية أو ديكور منزلي عتيق أو حتى ملابس ذات علامات تجارية. ولكن هل تعلم أن متاجر التوفير يمكن أن تكون أيضًا أماكن رائعة للعثور على أدوات الحدائق وديكور الفناء؟ يعد شهر فبراير في الواقع وقتًا رائعًا للعثور على مستلزمات الحديقة الأساسية هذه نظرًا لأن العديد من الأشخاص يقومون بالتخلص من أدواتهم القديمة وأدوات الحديقة لإفساح المجال لأدوات جديدة. يمكنك العثور على أكثر من مجرد أدوات مستعملة أيضًا. إنها فكرة جيدة أن تراقب المزارعون وتماثيل الحديقة والسلال، نظرًا لوجود العديد من الطرق الإبداعية لإعادة استخدام السلال المُدخرة لاستخدامها في الحديقة. يعد متجر التوفير بمثابة كنز حقيقي من العناصر التي يمكنك استخدامها للبستنة هذا الربيع بأسعار رائعة حقًا.
يعد توفير العناصر في هذا الوقت من العام للبدء في حديقتك الربيعية استراتيجية ذكية حقًا. مع اقتراب موسم الأعياد من نهايته مؤخرًا، يتخلص بعض الأشخاص من أدوات البستنة الجيدة تمامًا مع بقاء قدر كبير من الاستخدام فيها بعد إهدائهم أدوات جديدة في عيد الميلاد. مع القليل من البراعة، هناك أيضًا العديد من الأدوات المنزلية الشائعة التي يمكنك إعادة استخدامها في الحديقة كديكور أو للمساعدة في أعمال الحديقة. لن يكون الحصول على مستلزمات حديقتك الأساسية من متجر التوفير صديقًا للميزانية فحسب، بل إنه أيضًا صديق للبيئة، ويمكن أن تكون أدوات الحدائق المستخدمة آمنة ومتينة تمامًا مثل شراء أدوات جديدة إذا كنت تعرف ما الذي تبحث عنه. يجب أن تتذكر أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر بالتسوق التوفيري، فإن بداية الأسبوع هي أفضل وقت للتحقق من المتاجر لأن الموظفين أضافوا جميع تبرعات نهاية الأسبوع إلى الرفوف.
ما الذي تبحث عنه في متجر التوفير للبستنة الربيعية
عند البحث عن أدوات البستنة في متجر التوفير، ركز على العناصر التي في حالة جيدة بالطبع، وعلى الأدوات التي لا تحتوي على الكثير من الأجزاء المتحركة التي يمكن أن تخفي العيوب أو نقاط الضعف. إذا وجدت مقصات حديقة لصفقة في متجر التوفير، أو مقصات، فابحث عنها للتأكد من أن المقابض ليست على وشك الكسر، وأن نقاط المفصلات واللحامات سليمة، وأن الشفرات ليست متكسرة، وأنها ليست صدئة للغاية. من الأسهل قليلاً تحديد ما إذا كانت المجارف والمجارف وأوعية الري والمكابس لا تزال في حالة جيدة. الشيء الأكثر أهمية هو إلقاء نظرة على مقابض العناصر، والتأكد من أنها ليست شديدة التآكل.
اعتمادًا على متجر التوفير الخاص بك، قد تجد أيضًا بعض أدوات الحدائق التي تعمل بالبطارية مثل أكلة الأعشاب أو أدوات الحواف أو المناشير الكهربائية اللاسلكية. إذا أمكن، قم بإحضار صديق لديه خبرة كبيرة في معدات الطاقة الخارجية ليقوم بفحص هذه الأنواع من العناصر قبل شرائها.
أضف القليل من النزوة إلى حديقتك من خلال التماثيل المُقتصدة وأجراس الرياح والتماثيل الخارجية؛ قد تكون محظوظًا أيضًا وتجد حوضًا للطيور أو وحدة تغذية. يمكن شراء قفازات البستنة والأحذية المقاومة للماء والأهم من ذلك قبعات الشمس والبستنة بشكل مباشر. إن البحث عن عناصر البستنة في متجر التوفير المحلي الخاص بك قبل شراء أي شيء جديد يستحق وقتك تمامًا، وذلك لتوفير المال على الأساسيات والاحتفاظ بالأدوات مع وجود الكثير من الحياة المتبقية فيها خارج مكب النفايات.