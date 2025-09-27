أساسيات المطبخ التي يمكن أن تساعد في مكافحة بقع الشحوم المستمرة

الشحوم لديه وسيلة للتشبث لفترة أطول مما ينبغي. سواء أكان علامات عنيدة على أسطح المواقد ، أو فيلم Slick الذي لا يترك أبدًا صواني الخبز ، أو هذا التصحيح اللامع على باكسبلاش الذي يسخر من كل انتقاد من الإسفنج ، غالبًا ما يبدو أن الشحوم تنظيفًا لا نهاية لها. لحسن الحظ ، قد تكون الإجابة الأكثر موثوقية بالفعل في مطبخك. تعبئة الخل والقهوة من قوة مفاجئة لإزالة بقع الشحوم العنيدة بمكونين منزليين بسيطين.
جزء من قوتهم يكمن في كيفية استكمال بعضهم البعض. تحتوي قهوة القهوة على نسيج شجاع يعمل بمثابة فرك لطيف. هذا يساعد على إزالة البقايا العنيدة تتشبث بالأواني والمقالي وأسطح كونترتوب. الخل يعمل بشكل مختلف. حموضةها المعتدلة تنهار الرواسب الزيتية التي تجعل الشحوم صعبة للغاية. عند الجمع ، تسبب هذه المكونات تفاعل الفقاعات الخفيفة التي تساعد على تخفيف الأوساخ. في المطبخ الذي يشعر فيه الشحوم لا يهزم ، قد يكون هذا الاقتران البسيط والعملي هو حلك الجديد.
كيفية تنظيف الشحوم مع الخل والقهوة
ابدأ بخلط 1 كوب من الخل الأبيض مع ملعقة كبيرة من أراضي القهوة. يُحرَّك المزيج حتى يتم إذابة الأرض تمامًا ، ثم يُسكب الخليط في زجاجة رش نظيفة ورش مباشرة على بقع دهنية في المطبخ. دع هذا الجلوس لبضع دقائق حتى يتمتع الخل بفرصة كسر الشحوم. ثم ، أمسك بإسفنجة ناعمة أو فرشاة مطبخ صغيرة وقم بتركيب المنطقة بلطف. سوف تساعد حبيبة القهوة في بقع من الأوساخ في حين أن الخل يذوب الفيلم الزيتي تحته.
يمكنك أيضًا التنظيف باستخدام هذه المكونات عن طريق تطبيق أراضي القهوة مباشرة على السطح الذي ترغب في إلغاء العرض. يرش المنطقة بنصف فنجان من القهوة ، ثم صب ببطء نصف كوب من الخل الأبيض في الأعلى. اترك الخليط إلى الفقاعة لمدة 5 إلى 10 دقائق. سواء كنت تستخدم هذا التحرير والسرد كخف أو تطبيقه على البقع الدهنية مباشرة ، شطفه بالماء الدافئ بمجرد الانتهاء من التنظيف لغسل أي بقايا. سوف تترك مع سطح يبدو أنظف ويشعر أقل بقع.
الأشياء التي يجب ألا تنظيفها مع الخل والقهوة
في متناول يدي هذا الخل ومزيج القهوة ، فهو ليس منظفًا واحدًا يناسب الجميع. على الرغم من أن الخل يمكن أن يكون أداة تنظيف متعددة الاستخدامات ، إلا أنها حمضية ، وعادة ما تحتوي على حوالي 5-6 ٪ من حمض الأسيتيك. هذا قوي بما يكفي لقطع الشحوم ، ولكنه قوي أيضًا بما يكفي لإلحاق الضرر ببعض الأسطح. عند استخدامها على الحجر الطبيعي مثل الرخام أو الجرانيت ، يمكن للحموضة أن تحفر السطح وتملأ النهاية المصقولة. أحواض الحديد الزهر هي أخرى لا تتخلى. الخل الذي يلمس سطحه لفترة طويلة قد يجرد طبقة التوابل التي تمنع الطعام من الالتصاق ، وبمجرد انتهاء ذلك ، لن يكون الصدأ بعيدًا عن الركب.
أراضي القهوة تأتي مع تحذيراتهم الخاصة. نسيجهم الكاشط هو ما يجعلهم رائعين للتنظيف ، لكن نفس القلق يمكن أن يعمل ضدك. على أحواض غير لاصقة ، يمكن أن يخدش الطلاء الذي يمنع الطعام من الانزلاق. حتى الأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ قد تنتهي مع علامات مرئية إذا تم فرك شيء كاشف ، مثل القهوة ، بقوة كبيرة. في حين أن أراضي القهوة والخل ممتازة لإزالة الشحوم من باكسبلاش ، وعدادات ، وأبواب الفرن ، وغيرها من الأسطح الصلبة ، فإنها تدفع أن تكون انتقائية. إن معرفة مكان استخدام هذا الحل ، وأين لا يجب ذلك ، تبقي هذه المكونات اليومية فعالة دون التسبب في تلف ستندم لاحقًا.