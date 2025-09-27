أساسيات المطبخ التي يمكن أن تساعد في مكافحة بقع الشحوم المستمرة

الشحوم لديه وسيلة للتشبث لفترة أطول مما ينبغي. سواء أكان علامات عنيدة على أسطح المواقد ، أو فيلم Slick الذي لا يترك أبدًا صواني الخبز ، أو هذا التصحيح اللامع على باكسبلاش الذي يسخر من كل انتقاد من الإسفنج ، غالبًا ما يبدو أن الشحوم تنظيفًا لا نهاية لها. لحسن الحظ ، قد تكون الإجابة الأكثر موثوقية بالفعل في مطبخك. تعبئة الخل والقهوة من قوة مفاجئة لإزالة بقع الشحوم العنيدة بمكونين منزليين بسيطين.

جزء من قوتهم يكمن في كيفية استكمال بعضهم البعض. تحتوي قهوة القهوة على نسيج شجاع يعمل بمثابة فرك لطيف. هذا يساعد على إزالة البقايا العنيدة تتشبث بالأواني والمقالي وأسطح كونترتوب. الخل يعمل بشكل مختلف. حموضةها المعتدلة تنهار الرواسب الزيتية التي تجعل الشحوم صعبة للغاية. عند الجمع ، تسبب هذه المكونات تفاعل الفقاعات الخفيفة التي تساعد على تخفيف الأوساخ. في المطبخ الذي يشعر فيه الشحوم لا يهزم ، قد يكون هذا الاقتران البسيط والعملي هو حلك الجديد.