أساسيات المطبخ غير المتوقعة التي ستترك حوض البورسلين الخاص بك نظيفًا ومتألقًا

إذا كان حوض المطبخ الخزفي الخاص بك يبدو أسوأ قليلاً من حيث التآكل، فلا داعي للقلق. يُعرف البورسلين بمتانته، ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تظهر عليه علامات جرجر رمادية من مقالي الحديد الزهر، أو حلقات القهوة، أو طبقة باهتة ناجمة عن معادن الماء العسر. أشياء كهذه يمكن أن تجعل الحوض الذي تم تنظيفه من الناحية الفنية لا يزال يبدو متسخًا، ولا أحد يريد ذلك. في حين أن بعض أصحاب المنازل يلجأون إلى مواد التبييض أو أجهزة التنظيف الكاشطة، فإن هذه الخيارات ليست ضرورية دائمًا. في الواقع، يمكن لهذه الطرق أن تؤدي إلى تجريد الطبقة الزجاجية الواقية للخزف بمرور الوقت، مما يجعلها تبدو أسوأ. في حين أن هناك الكثير من النصائح لتنظيف حوض البورسلين، فإن استعادة لمعانه يمكن أن تكون بسيطة مثل الوصول إلى شيء موجود بالفعل في رف التوابل الخاص بك: كريم التارتار.

كريم التارتار، المعروف علميًا باسم ثنائي طرطرات البوتاسيوم، هو أحد المواد غير المرغوب فيها للتنظيف في جميع أنحاء منزلك. إنه منتج ثانوي لصناعة النبيذ مثالي للتنظيف لأنه يحتوي على حموضة خفيفة وملمس كاشط فائق الدقة. ويصبح أكثر فعالية عند دمجه مع الخل الأبيض، وهو عنصر أساسي آخر في المطبخ ومحبوب للتنظيف. يعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل بالإضافة إلى كريم التارتار أمرًا رائعًا لتنظيف حوض البورسلين. يساعد التفاعل الكيميائي المعتدل بين الاثنين على إزالة البقع السطحية دون الإضرار بطبقة الحوض.

يوفر هذا المعجون الموجود في مخزن المؤن بديلاً غير سام وصديق للبيئة لأجهزة التنظيف الكيميائية القاسية. إنه جذاب بشكل خاص لأنه يقدم نتائج ملحوظة بتكلفة منخفضة للغاية ويستعيد اللمعان بسرعة.