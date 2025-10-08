أساطير الروك الذين أنهوا حياتهم المهنية بسبب مشاكل صحية

ظل عازف الجيتار والمغني وكاتب الأغاني الإنجليزي ديف ماسون حاضرًا بشكل مستمر في مشهد موسيقى الروك منذ الستينيات، بعد أن صنع اسمه لأول مرة كعضو في حركة المرور. في عام 1969، ترك الفرقة ليبدأ مسيرته الفردية، حيث قام بالتسجيل والتجول بشكل مستمر خلال مسيرة مهنية استمرت ستة عقود مثيرة للإعجاب. أصدر ثلاثة ألبومات ذهبية وألبومًا واحدًا بلاتينيًا، ولعب على بعض من أكبر ألبومات موسيقى الروك على الإطلاق، بما في ذلك “Beggar’s Banquet” لفرقة The Rolling Stones و”Electric Ladyland” لفرقة The Jimi Hendrix Experience.

مثل العديد من أساطير موسيقى الروك الكلاسيكية، جعل ماسون الموسيقى مهنة طوال حياته العملية، واستمر في العزف حتى عصر كان فيه العديد من أولئك الذين يعملون في وظائف أكثر تقليدية قد تقاعدوا منذ فترة طويلة. ومع ذلك، في سبتمبر 2025، أصدر ًا حزينًا بأن أيام لعبه لم تعد موجودة. اضطر عازف الجيتار إلى إلغاء جولته المستمرة “Traffic Jam 2024” في سبتمبر 2024 بسبب تشخيص إصابته بشكوى خطيرة في القلب. لسوء الحظ، أصيب أيضًا بعدوى خطيرة أثناء تعافيه، ويبدو أن صحة ميسون لن تتحسن بشكل ملحوظ للسماح له بالقيام بجولة مرة أخرى. اعترف ماسون بأنه أُجبر على “إسدال الستار على 60 عامًا رائعًا من موسيقى الروك أند رول وإيذان نهاية حقبة مهمة في تاريخ الموسيقى” (عبر Instagram).

لكن ماسون ليس أسطورة موسيقى الروك الوحيدة التي اضطرت إلى توديع المسرح بسبب مشاكل صحية. إليكم ثلاثة فنانين آخرين انتهت مسيرتهم المهنية في السنوات الأخيرة.