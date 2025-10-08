أساطير الروك الذين أنهوا حياتهم المهنية بسبب مشاكل صحية

ظل عازف الجيتار والمغني وكاتب الأغاني الإنجليزي ديف ماسون حاضرًا بشكل مستمر في مشهد موسيقى الروك منذ الستينيات، بعد أن صنع اسمه لأول مرة كعضو في حركة المرور. في عام 1969، ترك الفرقة ليبدأ مسيرته الفردية، حيث قام بالتسجيل والتجول بشكل مستمر خلال مسيرة مهنية استمرت ستة عقود مثيرة للإعجاب. أصدر ثلاثة ألبومات ذهبية وألبومًا واحدًا بلاتينيًا، ولعب على بعض من أكبر ألبومات موسيقى الروك على الإطلاق، بما في ذلك “Beggar’s Banquet” لفرقة The Rolling Stones و”Electric Ladyland” لفرقة The Jimi Hendrix Experience.
مثل العديد من أساطير موسيقى الروك الكلاسيكية، جعل ماسون الموسيقى مهنة طوال حياته العملية، واستمر في العزف حتى عصر كان فيه العديد من أولئك الذين يعملون في وظائف أكثر تقليدية قد تقاعدوا منذ فترة طويلة. ومع ذلك، في سبتمبر 2025، أصدر ًا حزينًا بأن أيام لعبه لم تعد موجودة. اضطر عازف الجيتار إلى إلغاء جولته المستمرة “Traffic Jam 2024” في سبتمبر 2024 بسبب تشخيص إصابته بشكوى خطيرة في القلب. لسوء الحظ، أصيب أيضًا بعدوى خطيرة أثناء تعافيه، ويبدو أن صحة ميسون لن تتحسن بشكل ملحوظ للسماح له بالقيام بجولة مرة أخرى. اعترف ماسون بأنه أُجبر على “إسدال الستار على 60 عامًا رائعًا من موسيقى الروك أند رول وإيذان نهاية حقبة مهمة في تاريخ الموسيقى” (عبر Instagram).
لكن ماسون ليس أسطورة موسيقى الروك الوحيدة التي اضطرت إلى توديع المسرح بسبب مشاكل صحية. إليكم ثلاثة فنانين آخرين انتهت مسيرتهم المهنية في السنوات الأخيرة.
فيل كولينز
كان عازف الدرامز والمغني وكاتب الأغاني البريطاني فيل كولينز نجمًا كبيرًا في موسيقى البوب خلال الثمانينيات، حيث حقق التوازن بين مسيرته الفردية المزدهرة التي ضمت 13 أغنية فردية من أفضل 10 أغاني في الولايات المتحدة مع عضويته في فرقة جينيسيس، التي عزف فيها على الطبول وقدم غناءًا رئيسيًا بعد أن حل محل بيتر غابرييل في عام 1974. وقد حافظ على كلا المشروعين الموسيقيين حتى القرن الحادي والعشرين، واستمر في إنتاج الألبومات والعروض الحية.
ومع ذلك، لم يعد هذا هو الحال في السنوات الأخيرة، حيث تعني المشكلات الصحية التي يعاني منها كولينز أن حياته المهنية قد انتهت الآن. بعد تعرضه لإصابة كبيرة في العمود الفقري في عام 2007 أدت إلى تلف فقرات الرقبة وتلف الأعصاب، أصبح كولينز غير قادر على العزف على الطبول. ترك كولينز هذا الجزء من الأداء لابنه نيك في عروضه الحية الأخيرة، وظل جالسًا لإلقاء غناءه.
أعلن كولينز تقاعده علنًا في عام 2022، وفي يوليو 2025، انتشرت شائعات مفادها أن صحة الرجل البالغ من العمر 74 عامًا قد اتخذت منعطفًا نحو الأسوأ وأنه يتلقى رعاية المسنين. إلا أن فريق كولينز نفى ذلك في بيان أدلى به لصحيفة الإندبندنت.
مالكولم يونج
ربما يكون عازف الجيتار الإيقاعي AC/DC مالكولم يونغ قد طغى على خشبة المسرح من قبل شقيقه الذي يرتدي ملابس المدرسة وعازف الجيتار الرئيسي أنجوس، ولكن لا يمكن المبالغة في أهميته بالنسبة للفرقة وطول عمرها. كان عضوًا مؤسسًا للفرقة عندما تشكلت لأول مرة في عام 1973، وكان قوة دافعة على مدار العقود، حيث أبقى الفرقة ثابتة بعد الوفاة الصادمة للمغني الرئيسي بون سكوت، وضمن عدم انحراف الفرقة أبدًا عن مهمتها المتمثلة في عزف موسيقى الروك أند رول المباشرة والثقيلة للجماهير.
ومع ذلك، بدأت مشاكل مالكولم الصحية في وقت مبكر نسبيًا، حيث أجبره إدمان الكحول على أخذ استراحة من إيه سي/دي سي في أواخر الثمانينيات للتعافي. عاد ليكون عضوًا نشطًا في الفرقة خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنه توقف عن الأداء المباشر في عام 2010. وقد تم استبداله في بعض الأحيان على الجيتار الإيقاعي من قبل ابن أخيه، ستيفي، ولكن في عام 2014 فقط أصبحت مشاكله الصحية علنية. وبحسب ما ورد كان مالكولم يعاني من الخرف المبكر، وقد أثر تراجعه بشدة على عائلته وزملائه في الفرقة. كما ذكر أنجوس يونغ في مقابلة في برنامج “60 دقيقة أستراليا”، “أعتقد أن الجزء الأصعب لم يكن الفراق، لأن ذلك كان نوعًا من النهاية، كما تعلم – الارتياح … الانحدار، هذا هو الجزء الصعب، لأنك عرفته، ثم ترى أن ذلك قد اختفى” (عبر Ultimate Classic Rock). توفي مالكولم يونغ في عام 2017 عن عمر يناهز 64 عامًا.
أوزي أوزبورن
كان Ozzy Osbourne واحدًا من أكثر الفنانين المحبوبين في موسيقى الروك، حيث وضعت فرقته Black Sabbath النموذج في كثير من النواحي لنوع موسيقى الميتال بعد أن برز لأول مرة في أوائل السبعينيات. يشتهر بأغانيه الغنية وعالية النبرة والشبحي، كما أن عروضه في الأغاني الكلاسيكية مثل “Paranoid” و”Iron Man” خالدة تمامًا وقد تم تقليدها من قبل العشرات من مغنيي الروك منذ ذلك الحين.
كان أوزبورن معروفًا أيضًا بشخصيته البرية، مع أسلوب حياة ممتع خارج المسرح مما أدى إلى طرده من الفرقة في عام 1979، بعد سنوات من تعاطي المخدرات بكثرة. ومع ذلك، فقد استمتع بمهنة منفردة طوال الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ولم يعود إلى Black Sabbath إلا في عام 1997.
استمرت الفرقة في الأداء بشكل متقطع بعد ذلك – بينما أصبح أوزبورن نجمًا في تلفزيون الواقع بفضل البرنامج الناجح “The Osbournes” – وعلى الرغم من أن أوزبورن كان يسجل ألبومات استوديو ناجحة في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، إلا أن تدهور صحته أحبط محاولاته للقيام بجولة. عانى أوزبورن لفترة طويلة من مرض باركنسون والتهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى إصابة كبيرة في الرقبة بعد السقوط، لكنه أدار عرضًا أخيرًا قبل تقاعده. في 5 يوليو 2025، ترأس أوزبورن وبلاك ساباث مهرجان “العودة إلى البداية”، بدعم من أكبر الأسماء في موسيقى الروك والميتال في حدث خيري ليوم واحد. لقد لقيت استحسانًا من قبل المعجبين والصحافة واعتبرت توديعًا حميمًا للأيقونة. توفي أوزبورن بعد أسابيع قليلة في 22 يوليو، عن عمر يناهز 76 عامًا.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).