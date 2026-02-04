أساطير موسيقى الروك الكلاسيكية من السبعينيات الذين عادوا بعد عقود من الزمن ليقدموا عروضهم الأصلية

مثل الموسيقى نفسها، وصلت عروض موسيقى الروك إلى آفاق جديدة في السبعينيات. بينما لعبت الفرق الموسيقية بعضًا من أكبر الحفلات الموسيقية على الإطلاق، استمرت تكنولوجيا الموسيقى والمسرح في التطور. الفنانون الذين بدأوا في الستينيات وصلوا إلى مستوى خاص بهم، وطالب الأطفال الذين نشأوا على إلفيس وفرقة البيتلز بتسليط الضوء. لا شك أن الفرق الموسيقية في ذلك العقد، من إيروسميث إلى زيبلين، قدمت عروضًا أسطورية حددت مسيرتها المهنية. ولكن على الرغم من أن موسيقى الروك أند رول غير معروفة بعروضها الثانية، فقد اختفت بعض أساطير موسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات لعقود من الزمن، لتعود إلى الظهور أقوى من أي وقت مضى. بعد فترة طويلة من صنع أسمائهم، وجدت أعمال مثل The Eagles وBlack Sabbath وCher حياة جديدة على المسرح، بل وتفوقت على عروضهم الأصلية.

اجتمع عدد لا يحصى من فرق السبعينيات بعد فترة طويلة من صعودهم الأولي للاستفادة من حنين المعجبين (وحنينهم الخاص). عادلة بما فيه الكفاية. لكن من النادر أن يصل الفنان إلى مستوى جديد أثناء عودته، ومن النادر أيضًا أن يقدم أداءً أفضل مما كان عليه من قبل. عندما قمنا بتجميع قائمتنا لأساطير موسيقى الروك الكلاسيكية الذين تصدروا عروضهم في السبعينيات بعد سنوات، حرصنا على تضمين مجموعة من الأساليب الموسيقية التي تعكس تنوع موسيقى الروك في ذلك العقد. في نهاية المطاف، حققت هذه الأساطير المستحيل تقريبًا: لقد هربوا من ظلال تراثهم وأعادوا تعريف كيف سيتم تذكرهم في المستقبل إلى الأبد.