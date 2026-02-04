أساطير موسيقى الروك الكلاسيكية من السبعينيات الذين عادوا بعد عقود من الزمن ليقدموا عروضهم الأصلية

مثل الموسيقى نفسها، وصلت عروض موسيقى الروك إلى آفاق جديدة في السبعينيات. بينما لعبت الفرق الموسيقية بعضًا من أكبر الحفلات الموسيقية على الإطلاق، استمرت تكنولوجيا الموسيقى والمسرح في التطور. الفنانون الذين بدأوا في الستينيات وصلوا إلى مستوى خاص بهم، وطالب الأطفال الذين نشأوا على إلفيس وفرقة البيتلز بتسليط الضوء. لا شك أن الفرق الموسيقية في ذلك العقد، من إيروسميث إلى زيبلين، قدمت عروضًا أسطورية حددت مسيرتها المهنية. ولكن على الرغم من أن موسيقى الروك أند رول غير معروفة بعروضها الثانية، فقد اختفت بعض أساطير موسيقى الروك الكلاسيكية في السبعينيات لعقود من الزمن، لتعود إلى الظهور أقوى من أي وقت مضى. بعد فترة طويلة من صنع أسمائهم، وجدت أعمال مثل The Eagles وBlack Sabbath وCher حياة جديدة على المسرح، بل وتفوقت على عروضهم الأصلية.
اجتمع عدد لا يحصى من فرق السبعينيات بعد فترة طويلة من صعودهم الأولي للاستفادة من حنين المعجبين (وحنينهم الخاص). عادلة بما فيه الكفاية. لكن من النادر أن يصل الفنان إلى مستوى جديد أثناء عودته، ومن النادر أيضًا أن يقدم أداءً أفضل مما كان عليه من قبل. عندما قمنا بتجميع قائمتنا لأساطير موسيقى الروك الكلاسيكية الذين تصدروا عروضهم في السبعينيات بعد سنوات، حرصنا على تضمين مجموعة من الأساليب الموسيقية التي تعكس تنوع موسيقى الروك في ذلك العقد. في نهاية المطاف، حققت هذه الأساطير المستحيل تقريبًا: لقد هربوا من ظلال تراثهم وأعادوا تعريف كيف سيتم تذكرهم في المستقبل إلى الأبد.
النسور تحلق من جديد
هيمنت فرقة The Eagles على موجات الأثير في السبعينيات والتقطت صوتًا مميزًا لكاليفورنيا من خلال صخورها الناعمة ذات النغمات الريفية. تأسست عام 1971، مهدت أغنية الفرقة وألبومها الأسطوري “فندق كاليفورنيا” عام 1976، الطريق للجولة اللاحقة، التي عززت مكانة المجموعة كرمز لموسيقى الروك الكلاسيكية. ولكن بحلول نهاية العقد، نشأ التوتر بين أعضاء الفرقة. وصلت الأمور إلى ذروتها خلال حفل موسيقي خيري في لونج بيتش، كاليفورنيا، في عام 1980، عندما هدد عازفا الجيتار جلين فراي ودون فيلدر بعضهما البعض بين الأغاني. كما أفاد كاتب الأغاني الأمريكي، بعد فترة وجيزة، أخبر هينلي أحد المراسلين أن الفرقة لن يتم إصلاحها إلا “عندما يتجمد الجحيم”.
بعد مرور أربعة عشر عامًا، لا بد أن درجات الحرارة قد انخفضت لأن النسور – فراي، وفيلدر، وعازف الدرامز دون هينلي، وعازف الجيتار جو والش، وعازف القيثارة تيموثي بي شميت – اجتمعوا مجددًا. في عام 1994، سجلت الفرقة ألبومًا حيًا بعنوان “Hell Freezes Over”، وصورت ألبومًا خاصًا لقناة MTV قبل الشروع في جولة حول العالم. استحوذ هذا الألبوم والعروض اللاحقة على موسيقيين يبثون حياة جديدة في أغانيهم في السبعينيات. وكما أشار فراي في الفيلم الوثائقي “تاريخ النسور”، “أعرف عندما عدت للعزف في الفرقة في عام 1994، كنت موسيقيًا أفضل بكثير، وكنت عازفًا ومغنيًا أكثر ثقة”. أكبر سنًا وأكثر حكمة وثقة بالنفس، جعل النسور كلاسيكيات مثل “Take It Easy” و”Witchy Woman” تبدو أفضل من أي وقت مضى.
يعود Ozzy إلى Black Sabbath كرجل حديدي
بينما كان لدى Black Sabbath مطربون رئيسيون آخرون خلال مسيرة الفرقة التي استمرت لعدة عقود، إلا أنها مع Ozzy Osbourne في المقدمة شكلت ورسمت مسارًا جديدًا لموسيقى الروك. عززت ألبومات أوائل السبعينيات “Paranoid” و”Sabbath Bloody Sabbath” و”Vol. 4″ مكانة المجموعة كرواد وأيقونات لموسيقى الهيفي ميتال. قضى أوزبورن معظم العقد على الطريق، وأعمال أوزبورن الغريبة على المسرح وأعمال توني إيومي الجريئة ولكن الموهوبة على الجيتار جعلت العروض الحية مادة أسطورية. لكن الجولات السياحية – ونمط الحياة المفرط الذي صاحبها – أثرت على الفرقة. بسبب تجاوزاته وتعاطي الكحول والمخدرات غير المنضبط، تم استبعاد أوزبورن من الوحدة في أبريل 1979.
استمر Black Sabbath في الثمانينيات – وعلى الأخص مع روني جيمس ديو على رأس الفريق – ومع تركيز أوزبورن على مسيرته الفردية، تلاشت الآمال في لم الشمل. ومع ذلك، بعد ما يقرب من عقدين من خروج أوزبورن في عام 1997، اجتمعت التشكيلة الأصلية في عرضين في NEC Arena في موطنهم الأصلي برمنغهام، إنجلترا. تم التقاط كليهما في الألبوم المباشر “Reunion” لعام 1998، ويبدو أن الفرقة أثقل من أي وقت مضى، حيث تغمرها ثقل قوتها. عند هذه النقطة، لم يعد أداء أوزبورن عاليًا أو مخمورًا، مما يجعل أداءه أكثر قوة. يرتفع أداء المجموعة لأغنية “War Pigs” (الأغنية الأولى من “Paranoid”) عندما يتبادل أوزبورن الآيات مع جمهور من الآلاف من المعجبين المسعورين. سيتم إصلاح تشكيلة Black Sabbath الأصلية بشكل دوري في السنوات التالية، وكان آخرها للعرض النهائي في 5 يوليو 2025، قبل أيام فقط من وفاة أوزبورن عن عمر يناهز 76 عامًا.
شير يتحدى الاعتقاد ويفعل ذلك مرة أخرى
شير في صحبة نادرة لأنها عادت عدة مرات. ظهرت في الأصل على الساحة في أواخر الستينيات كجزء من الثنائي الشعبي Sonny & Cher، وبدأت مسيرة مهنية ناجحة للغاية منفردة في السبعينيات. بعد تسجيلها رقم 1 في ألبوم “Gypsies, Tramps, and Thieves” عام 1971 وألبوم “Half Breed” عام 1974، أوقفت مسيرتها الموسيقية مؤقتًا في منتصف العقد قبل أن تعود للمرة الأولى مع ألبوم “Take Me Home” المليء بالديسكو عام 1979. مع عرض مسرحي باهظ وحضور شير الذي لا يمكن إنكاره على المسرح، تضمنت الجولة العالمية لدعم الألبوم إقامة طويلة الأمد في قصر قيصر في لاس فيغاس، نيفادا.
بعد أخذ استراحة أخرى للتركيز على التمثيل في منتصف الثمانينيات، عادت شير لتعمل للمرة الثانية مع أغاني الروك الناعمة مثل أغنية “If I Can Turn Back Time”. ومع ذلك، مع إصدار ألبوم “Believe” عام 1999 والأغنية المنفردة الناجحة التي تحمل اسم Auto-Tune، أصبحت أغنية “Do You Believe” للمغني “Do You Believe؟” أضافت الجولة فصولاً جديدة إلى حياتها المهنية المليئة بالقصص بالفعل. خلف الأداء القوي لأغانيها وأغانيها، وضع العرض المسرحي معيارًا جديدًا لموسيقى البوب والروك. لقد كان ذلك النوع من المشهد ذو الألوان الزاهية والمذهل بصريًا الذي لم يتمكن أحد سواها من القيام به. في عمر 53 عامًا وبعد عقود من تألقها لأول مرة، استحوذت شير على الأضواء مرة أخرى.
قبلة المكياج ووضع المكياج
من خلال مظهر المجموعة الأيقوني الذي يجمع بين الرعب والسحر والصخور الصلبة النشيدية، جسدت Kiss مشهد السبعينيات والإفراط. على ظهور الأغاني الناجحة مثل “Rock and Roll All Nite” لعام 1975 و”Shout It Out Loud” لعام 1976، كانوا من أفضل عازفي الروك في الساحة مع عروض ثقيلة على الأزياء والألعاب النارية والدعائم وآلات الدخان والمكياج. على الرغم من أن الفرقة لم تتوقف أبدًا، إلا أن الأمور كانت فوضوية خلف الكواليس. تم فصل عازف الدرامز الأصلي بيتر كريس في عام 1980، وانفصل عازف الجيتار الرئيسي آيس فريلي في عام 1982. وفي عام 1983، تخلى أعضاء الفرقة عن مكياجهم المميز، وظهروا نظيفين في فيديو موسيقي لأغنية “Lick It Up”.
لكن الأعضاء الأصليين – ومظهرهم الساحر – عادوا بالفعل. تم لم شمل الرباعية الأصلية لأول مرة على خشبة المسرح عندما انضم فريلي وكريس إلى عازف الجيتار والمغني الرئيسي جين سيمونز وعازف الجيتار الإيقاعي بول ستانلي على خشبة المسرح خلال جلسة “MTV Unplugged” في أغسطس 1995. وفي العام التالي، عادت Kiss بتشكيلتها المميزة ومكياجها وعرضها المسرحي. كان المعجبون منتشيين، وأصبحت جولة لم الشمل العالمية هي الأعلى ربحًا في عام 1996. في ديلي نيوز، توهج مراجع الحفل الموسيقي في ماديسون سكوير غاردن، وكتب، “لقد فجرت KISS الكثير من الأشياء في حفلة العودة الخاصة بهم الليلة الماضية.” بعد مرور عشرين عامًا على الساحات المبهرة الأولى، عادت كيس أكثر خشونة وقذارة وأكثر مجدًا من أي وقت مضى.
فليتوود ماك يدفن الفؤوس
في السبعينيات من القرن الماضي، لم تتألق سوى فرق قليلة مثل فرقة الروك الشعبية والريفية فليتوود ماك. في عام 1974، انضم ليندسي باكنغهام وستيفي نيكس إلى ميك فليتوود، وجوناثان ماكفي، وكريستين ماكفي لتشكيل التشكيلة الكلاسيكية للمجموعة، والتي أخذتها إلى آفاق جديدة. مع النجاح الهائل لألبوم “Rumours” (الثاني مع هذه المجموعة)، قامت الفرقة بجولة من فبراير 1977 حتى نهاية العام وحتى عام 1978، حيث وصلت إلى قمة إبداعية وتجارية.
كان صنع “Rumours” مليئًا بالدراما، حيث انفصل كلا الزوجين في الفرقة – نيكس وباكنغهام، وكريستين وجون ماكفي – أثناء الكتابة والتسجيل. من المفهوم أن التوترات نزفت في الكتابة، مما جعل أداء الأعضاء أسطوريًا (تُصنف أغنية “Go Your Own Way” لباكنغهام و”Dreams” لنيكس من بين أقوى أغاني الانفصال). بحلول أوائل الثمانينيات، غادر كل من باكنغهام ونيكس لمتابعة مهن فردية، ويبدو أن النار التي دفعت المجموعة إلى القمة قد استهلكتها.
ومع ذلك، في عام 1997، اجتمعت فرقة فليتوود ماك الكلاسيكية مجددًا للاحتفال بالذكرى العشرين لـ “الشائعات”. مثل فرقة النسور، قامت المجموعة بتصوير عرض خاص على قناة MTV، وسجلت ألبومًا حيًا، وشرعت في جولة حول العالم. عند الاستماع إلى الألبوم، يمكنك أن تسمع أن السنين والتاريخ أضافا ثقلًا إلى مادتهما، وقد حقق نجاحًا باهرًا. لقد انبهر المشجعون بالشرر الذي رأوه على المسرح وجنون الجماهير النشوة. على موقع المعجبين The Nicks Fix، يتذكر أحد رواد الحفل الذي ذهب إلى أحد عروض هارتفورد بولاية كونيتيكت، “لقد كانوا بالتأكيد في ذروتهم”.