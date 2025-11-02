أساطير موسيقى الروك في السبعينيات التي نتوقعها ستودع الموسيقى في عام 2026

نحن جميعًا نعرف دورة تقاعد فرقة الشيخوخة الآن، أليس كذلك؟ إنها، أ) الإعلان عن التقاعد، ب) القيام بجولة وداع، ج) الإعلان عن العودة، د) القيام بجولة العودة، و، هـ) التكرار. ما هي أفضل طريقة لإثارة الإثارة، ومبيعات التذاكر، ومبيعات السلع، ومبيعات التسجيلات (للمتعصبين الذين ما زالوا يشترون التسجيلات)، وما إلى ذلك. فعلت KISS هذا، كما فعلت الكثير من الأعمال الأخرى على مر العقود، مثل The Who، Cream، Lynyrd Skynyrd، Slayer، Motley Crüe، Black Sabbath، وOzzy Osbourne، وآخرهم لن نسمعهم يغنون مرة أخرى. ولكن في عام 2026، يبدو أن بعض الموسيقيين من السبعينيات قد يستقيلون بشكل دائم. ربما.

نحن نركز على السبعينيات لأنه، لنكن صادقين، هذه أيضًا الفئة العمرية لأعضاء الفرقة الأصلية من ذلك العقد: السبعينيات. لنأخذ على سبيل المثال فرقة الروك AC/DC، التي تشكلت عام 1973 في سيدني، أستراليا. يبلغ عمر المغني بريان جونسون وأنجوس يونج الذي يرتدي ملابس المدرسة 78 و70 عامًا على التوالي، حتى كتابة هذه السطور. يتوسل إليهم بعض المعجبين بالتوقف بسبب فشل صوت جونسون، لكن الفرقة لا تزال تتجول وتفيض بالطاقة. يبلغ عمر المغني الرئيسي يهوذا بريست روب هالفورد 74 عامًا، وقد سحق تمامًا أداء Hellfest الأخير لعام 2025، والنوتات العالية وكل شيء (لم يتم التطرق إليه، قد نضيف). ولا يبدو من المحتمل أنه سيتقاعد قريبًا أيضًا.

ومع ذلك، فقد سئم موسيقيون آخرون من السبعينيات ما يكفي من هذا المال وهم على استعداد لتعليق قبعاتهم. أعلن لو جرام، صاحب الشهرة الأجنبية، أن عام 2026 سيكون عامه الموسيقي الأخير، كما فعل عازف الروك الأسترالي روز تاتو. حالات التقاعد الأخرى ليست واضحة، ولكن على الأقل في البطاقات لعام 2026، بما في ذلك Eagles وThe Who (نعم، مرة أخرى)، وربما حتى Queen.