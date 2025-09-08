أسباب سخيفة قام المشجعون بمقاضاة الموسيقيين المفضلين لديهم

الموسيقيين ومعجبيهم لديهم علاقة تكافلية. من نواح كثيرة ، يعتمد كلاهما على بعضهما البعض للحصول على دعم من نوع ما. ولكن في كثير من الأحيان يتحول المشجعون ضد الموسيقيين. قد يكون الأمر بسيطًا مثل Booting the Band ، بينما في بعض الحالات القصوى ، يشارك المحامون. عندما يتعلق الأمر بالدعاوى القضائية ، اتخذ المشجعون إجراءات قانونية ضد الموسيقيين المفضلين لديهم لبعض الأسباب التافهة إلى حد ما.
في بعض الأحيان يكون لدى الموسيقيين أيام سيئة مثل بقيةنا. ولكن في أكثر من مناسبة ، رفع المشجعون الذين تم تجهيزهم دعاوى قضائية بشأن أشياء مثل الأداء السيئ بشكل خاص (كما في حالة العقيدة) أو الفشل في الارتقاء إلى مستوى توقعات المشجعين (التي حدثت للأداة). ثم كانت هناك بعض البدلات الغريبة ، بما في ذلك واحدة ضد جوستين بيبر لفقدان السمع بسبب جماهير الصراخ. كان هناك أيضًا الوقت الذي تسير فيه امرأة تحمل اسم بيلي جان جاكسون الذي رفع دعوى قضائية ضد ملك البوب ، مايكل جاكسون ، مقابل مليار دولار ، مدعيا أنها كانت زوجته السرية.
عرض عقيدة سيء للغاية تم رفع دعوى قضائية
لطالما كان لدى Creed ، التي تشكلت في تالاهاسي ، فلوريدا في عام 1994 ، كارهينهم – تم التصويت على أسوأ فرقة في التسعينيات. لم يمنعهم ذلك من بيع ملايين السجلات وتذاكر الحفلات الموسيقية ، ولكن في عام 2003 ، قام أربعة من المعجبين بمقاضاة Creed للحصول على أداء سيء للغاية بالقرب من شيكاغو. رفع رواد الحفلات الموسيقية ، فيليب ولينددا بيرنز وويندي وتشاد كوسو ، دعوى قضائية بقيمة مليوني دولار تزعم أن المغني الرئيسي سكوت ستاب كان “في حالة سكر و/أو تعثر لدرجة أنه لم يتمكن من غناء كلمات أغنية عقيدة واحدة” خلال العرض في ديسمبر 2002 ، لكل أخبار MTV. كما بدا أنه يمر ، واستمر في مغادرة المسرح ، وتدحرج على الأرض ، كما زعمت الدعوى. من جانبه ، نفى ستاب أنه كان في حالة سكر خلال الحفل.
اعتذرت الفرقة عن الأداء السيئ في رسالة بريد إلكتروني إلى جماهيرها ، مستشهدين جدول الرحلات الصارمة كسبب لسلوك Stapp. كما ذكرت MTV News ، قالوا إنه يجب على المشجعين “أخذ العزاء” في معرفة أنهم شهدوا “الأكثر تميزًا بين جميع عروض العقيدة”. ومع ذلك ، خاضت الفرقة الدعوى ، ورفضها قاضي إلينوي بعد بضعة أشهر.
جوستين بيبر (المزعوم) مشجعي الأذن
في عام 2012 ، رفعت امرأة من أوريغون دعوى قضائية ضد نجم البوب جوستين بيبر ، شركة سجله ، مروج ، وأصحاب مكان للحفلات الموسيقية بعد حضوره عرض بيبر في بورتلاند قبل عامين مع ابنتها. زعمت ستايسي ويلسون بيتس أنها تعرضت لضعف السمع الدائم في كلتا الأذنين ، ولكن ليس بسبب الموسيقى بصوت عالٍ للغاية. يبدو أن صراخ مشجعي نجم البوب ، يدعى بيليبرز ، الذين تسببوا في الضرر. كانت تطلب 9.2 مليون دولار.
خلال العرض ، طار بيبر فوق الحشد في جندول على شكل قلب. وفقًا للبدلة (عبر NBC) ، يزعم أن هذا تسبب في “تأثير يشبه الموجة من الصراخ بالإشارة إلى أقسام مختلفة من الساحة ، ثم أخرج الحشد إلى جنون من الصراخ من خلال التلويح بذراعيه باستمرار بحركة سريعة وأعلى”. لقد أسقطت القضية بعد خمسة أشهر ، ليس لأنها اعتقدت أنها تفتقر إلى الجدارة ولكن لأنها لم يكن لديها محام.
يتم مقاضاة الأداة لتكرار أنفسهم
في مارس 2025 ، عقدت أداة الفرقة المعدنية التقدمية أداة في مهرجان الموسيقى الرملية في بونتا كانا ، جمهورية الدومينيكان ، مع وعد بمجموعتين فريدتين. لكن المشجعين أصيبوا بخيبة أمل صغيرة عندما كان هناك بعض التداخل في قوائم مجموعة الفرقة – أربع أغنيات ، على وجه الدقة. خلال العرض الثاني للأداة في 8 مارس ، في الليلة الثانية من المهرجان الذي استمر ثلاثة أيام والذي شمل 10 فرق أخرى ، قام بعض المشجعين بأدوات عندما كرروا “الخوف اللقاح” و “روزتا الحجارة” و “Pneuma” و “Jambi”. لإضافة إهانة للإصابة ، بعد المهرجان ، بدأت مجموعة من المعجبين برئاسة Stas Rusek ، وهي محامية من جورجيا (ومروحة الأدوات) ، في وضع خطط لتقديم دعوى جماعية.
أنفق بعض المعجبين ما يصل إلى 7700 دولار لرؤية الفرقة تؤدي أداءً خلال الحدث الشامل للشامل وشعروا أنهم لم يحصلوا على ما دفعوا مقابله. بعد أيام قليلة ، بدأ Rusek في التصيد للمشجعين الساخطين الآخرين للانضمام إلى بدعته المحتملة ، والتي لم يتقدم بها بعد. بحلول 13 مارس ، شملت الدعوى المحتملة بالفعل 100 شخص آخر شعروا بأن الأداة قد شاركوا في إعلانات خاطئة.
آسف ، السيدة جاكسون
ساعدت فيلم “Billie Jean” الضخم من مايكل جاكسون عام 1983 في دفع ألبومه “Thriller” إلى أعلى المستويات ، حيث بيع أكثر من 40 مليون نسخة بحلول نهاية الثمانينات. الأغنية تدور حول ثقافة المجموعة وادعاءات الأبوة الخاطئة بأن جاكسون وإخوته قد عانوا منه أثناء وجودهم في جاكسون 5. تتضمن الأغنية الخطوط: “بيلي جان ليس حبيبتي / إنها مجرد فتاة تدعي أنني الشخص / لكن الطفل ليس ابني”. جاكسون ، في كتابه “Moonwalk: A Memoir” ، ادعى أنه لم يكن هناك Billie Jean حقيقي. وكتب “الفتاة في الأغنية هي مركب من الأشخاص الذين ابتلينا به على مر السنين”.
ثم في عام 1987 ، رفعت امرأة تستخدم اسم بيلي جان جاكسون دعوى أبوة تدعي أن ملك البوب كانت موسيقى البوب الثلاثة. طلبت 150 مليون دولار في إعالة الطفل. فقدت المرأة ، المولودة لافون بوليس ، الدعوى ، لكن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في المحامي. في عام 2008 ، رفعت دعوى قضائية ضد جاكسون مقابل مليار دولار ، مدعيا أنها متزوجة وأن ابن جاكسون الأصغر ، المعروف باسم البطانية ، كان لها. كان من المفترض أن يكون المبلغ الهائل من المال لدعم الطفل. تم إلقاء هذه الدعوى أيضًا. في غضون ذلك ، تم القبض عليها عدة مرات بتهمة التعدي في مزرعة جاكسون نيفرلاند. تابعت المرأة جاكسون حتى بعد وفاته المفاجئة في عام 2009 ، حيث طلبت حضانة طفل جاكسون. يبدو أن المروحة المنقولة يمكن أن تنتقل من التمثال إلى الإجراءات القانونية في وقت قصير.