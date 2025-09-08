أسباب سخيفة قام المشجعون بمقاضاة الموسيقيين المفضلين لديهم

الموسيقيين ومعجبيهم لديهم علاقة تكافلية. من نواح كثيرة ، يعتمد كلاهما على بعضهما البعض للحصول على دعم من نوع ما. ولكن في كثير من الأحيان يتحول المشجعون ضد الموسيقيين. قد يكون الأمر بسيطًا مثل Booting the Band ، بينما في بعض الحالات القصوى ، يشارك المحامون. عندما يتعلق الأمر بالدعاوى القضائية ، اتخذ المشجعون إجراءات قانونية ضد الموسيقيين المفضلين لديهم لبعض الأسباب التافهة إلى حد ما.

في بعض الأحيان يكون لدى الموسيقيين أيام سيئة مثل بقيةنا. ولكن في أكثر من مناسبة ، رفع المشجعون الذين تم تجهيزهم دعاوى قضائية بشأن أشياء مثل الأداء السيئ بشكل خاص (كما في حالة العقيدة) أو الفشل في الارتقاء إلى مستوى توقعات المشجعين (التي حدثت للأداة). ثم كانت هناك بعض البدلات الغريبة ، بما في ذلك واحدة ضد جوستين بيبر لفقدان السمع بسبب جماهير الصراخ. كان هناك أيضًا الوقت الذي تسير فيه امرأة تحمل اسم بيلي جان جاكسون الذي رفع دعوى قضائية ضد ملك البوب ​​، مايكل جاكسون ، مقابل مليار دولار ، مدعيا أنها كانت زوجته السرية.