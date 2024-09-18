أسرار حاول فلاديمير بوتن إخفاءها

إن أفضل الأكاذيب تحتوي على الحقيقة، كما يقال. ولا يوجد سوى عدد قليل من زعماء العالم يجسدون هذه المقولة بشكل أفضل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. لقد أصبح حكمه الذي دام 25 عامًا – وهو الأطول منذ جوزيف ستالين – محاطًا بالمعلومات المضللة، والمعلومات الخاطئة، ونصف الحقائق، والحقائق المحجبة، والتشتيت، والانحرافات، لدرجة أنه من المستحيل عمليًا معرفة ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وخاصة بالنسبة للمواطنين الروس. وهذا أيضًا جزء من اللعبة. ولكن في بعض الأحيان، تتسرب المعلومات هنا وهناك، وترى الأسرار النور.

من المرجح أننا لن نعرف الحقيقة أبدًا بشأن بعض الأسئلة المتعلقة ببوتين. على سبيل المثال، أثار هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين في مايو 2023 الحديث عن حدث كاذب عندما ألقى المسؤولون الروس باللوم على أوكرانيا وزعموا أنه كان محاولة لاغتيال الرئيس الروسي. كفرد، كان هناك الكثير من الحديث عن صحة بوتن ومعاركه المحتملة مع مرض باركنسون والسرطان. مثل هذه الأسرار، إذا كانت صحيحة، فمن غير المرجح أن يتم الكشف عنها في أي وقت في المستقبل القريب. ولا، ليس من المبالغة الاعتقاد بأن القرارات التي تتخذها الدولة الروسية لا يمكن أن تحدث دون إذن بوتن. يمكننا التحدث عنها في نفس الوقت.

ولكن بعض الأسرار التي تم الكشف عنها لا تحتاج إلى تفكير. على سبيل المثال، يتلاعب بوتن بوسائل الإعلام الروسية للسيطرة على نتائج الانتخابات. كما يعمل على تقويض جهود الحرب الأوكرانية وروح العصر الأوروبية من خلال الدعاية. حتى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية. وهناك أسرار أخرى تم الكشف عنها أقل وضوحًا وحتى مضحكة بعض الشيء، مثل المنتجع الصحي والحمام التركي في قطار الأشباح الخاص ببوتن.