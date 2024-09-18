أسرار حاول فلاديمير بوتن إخفاءها

إن أفضل الأكاذيب تحتوي على الحقيقة، كما يقال. ولا يوجد سوى عدد قليل من زعماء العالم يجسدون هذه المقولة بشكل أفضل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. لقد أصبح حكمه الذي دام 25 عامًا – وهو الأطول منذ جوزيف ستالين – محاطًا بالمعلومات المضللة، والمعلومات الخاطئة، ونصف الحقائق، والحقائق المحجبة، والتشتيت، والانحرافات، لدرجة أنه من المستحيل عمليًا معرفة ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، وخاصة بالنسبة للمواطنين الروس. وهذا أيضًا جزء من اللعبة. ولكن في بعض الأحيان، تتسرب المعلومات هنا وهناك، وترى الأسرار النور.
من المرجح أننا لن نعرف الحقيقة أبدًا بشأن بعض الأسئلة المتعلقة ببوتين. على سبيل المثال، أثار هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين في مايو 2023 الحديث عن حدث كاذب عندما ألقى المسؤولون الروس باللوم على أوكرانيا وزعموا أنه كان محاولة لاغتيال الرئيس الروسي. كفرد، كان هناك الكثير من الحديث عن صحة بوتن ومعاركه المحتملة مع مرض باركنسون والسرطان. مثل هذه الأسرار، إذا كانت صحيحة، فمن غير المرجح أن يتم الكشف عنها في أي وقت في المستقبل القريب. ولا، ليس من المبالغة الاعتقاد بأن القرارات التي تتخذها الدولة الروسية لا يمكن أن تحدث دون إذن بوتن. يمكننا التحدث عنها في نفس الوقت.
ولكن بعض الأسرار التي تم الكشف عنها لا تحتاج إلى تفكير. على سبيل المثال، يتلاعب بوتن بوسائل الإعلام الروسية للسيطرة على نتائج الانتخابات. كما يعمل على تقويض جهود الحرب الأوكرانية وروح العصر الأوروبية من خلال الدعاية. حتى أن روسيا تدخلت في الانتخابات الأمريكية. وهناك أسرار أخرى تم الكشف عنها أقل وضوحًا وحتى مضحكة بعض الشيء، مثل المنتجع الصحي والحمام التركي في قطار الأشباح الخاص ببوتن.
قطار الأشباح الخاص به مع سيارة العناية الشخصية
قد نبدأ بفقرة كوميدية إلى حد ما لأن كل فقرة أخرى في هذه المقالة ليست مضحكة على الإطلاق. على سبيل المثال: “قطار الشبح” السري الذي يمتلكه بوتن. لا، إنه لا يركبه أثناء احتساء الشاي مع أشباح القرن التاسع عشر ــ بل سمي بهذا الاسم لأنه يشبه الشبح وهو يركب خطوط السكك الحديدية في روسيا دون أي ذكر في جداول القطارات الرسمية. كان قطار الشبح الذي يمتلكه بوتن سراً مكشوفاً لسنوات، لدرجة أنه استخدمه لاستضافة مسؤولين عن النقل ونشر صوراً لاجتماعات على متنه، كما ذكرت شبكة سي إن إن. ولكن التفاصيل المتعلقة بتصميم القطار ومرافقه ظلت طي الكتمان حتى وقت قريب. وقد وصلت إلينا هذه التفاصيل عن طريق المنشق والضابط السابق في هيئة الحماية الفيدرالية الروسية جليب كاراكولوف. وقد سلم نتائجه إلى مركز الملفات، وهو موقع مخصص لكشف الأنشطة الإجرامية في الحكومة الروسية.
والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن وثائق قطار الأشباح الذي لم يعد سرياً تكشف عن سلسلة من أربع غرف تركز على الصحة واللياقة البدنية والمظهر. وهذا يعني أربع غرف في عربة قطار واحدة من أصل 20 عربة إجمالية. وتحتوي عربة التجميل ــ كما نسميها ــ على مرحاض عام وغرفة غسيل وتغيير ملابس وصالة ألعاب رياضية (تم تحديثها بآلات رفع الأثقال من شركة هويست الأميركية) وغرفة تدليك وعناية بالبشرة مزودة بأدوات مثل “آلة الترددات الراديوية” لشد الجلد وحمام تركي مبلط وسبا بخار مع مرحاض مجاور. وتعمل الغرف على قمع أجهزة التنصت، ويأتي القطار نفسه مزوداً بقباب اتصال لاسلكية على السطح.
تزويره للانتخابات
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 تحت قيادة ميخائيل جورباتشوف، شهدت روسيا وميضًا قصيرًا من شيء يشبه الدولة الديمقراطية قبل أن يصبح فلاديمير بوتن رئيسًا عام 1999. وكما توضح وكالة أسوشيتد برس، فقد خدم فترتين حتى عام 2008، ثم تحول إلى رئيس للوزراء، وأصبح رئيسًا مرة أخرى في عام 2012، وغير فترات الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات، وأقر تعديلاً يسمح له بمواصلة إعادة انتخابه، وأعيد انتخابه لولاية خامسة في عام 2024 في حفل فخم في قصر الكرملين الكبير في موسكو. والصدمة الكبرى: لم يكن هناك أي طريقة لعدم فوزه.
هذه المرة، تأتي الأسرار التي تم الكشف عنها عبر موقع الأخبار الإستوني Delfi، الذي نقل المعلومات إلى منافذ إخبارية أوروبية متعددة مثل France 24 و VSquare. كانت مؤامرة بوتن الانتخابية معقدة، ولكن باختصار، تضمنت حملة ضخمة للتلاعب بالمعلومات على جبهات إعلامية متعددة وبلغت تكلفتها حوالي مليار يورو. تكشف الوثائق عن تفاصيل الميزانية وأجندات الدعاية مثل الثناء على “الأبطال (الروس) المعاصرين الذين يمكن للجميع أن يفخروا بهم”، وحث “القيم التقليدية”، وإنشاء “منظمات بديلة” تسيطر عليها الدولة للسيطرة على الرسائل، وتطوير “محتوى حملة إبداعية” تركز على أشياء مثل الأفلام والمهرجانات الموسيقية. كان الهدف العام هو تجنب تغيير نتائج الانتخابات بشكل مباشر، ولكن “التلاعب بها مسبقًا” لصالح بوتن قدر الإمكان.
حربه الإعلامية الأوروبية
كلما تقدمنا في قائمة أسرار فلاديمير بوتن التي تم الكشف عنها – وبالتالي أسرار الدولة الروسية – كلما زاد احتمال تفكيرك، “هل هناك أي سبب لمثل هذا التدخل المستمر في شؤون الدول الأخرى؟”. توضح مجموعات قليلة من البيانات هذا السؤال بالإضافة إلى ملف مكتب التحقيقات الفيدرالي المكون من 277 صفحة. تم إصدار الوثائق إلى بوليتيكو في سبتمبر 2024، وتوضح حملة التضليل المستمرة في جميع أنحاء العالم من قبل وكالات الاستخبارات الروسية العازمة على زعزعة استقرار التماسك الاجتماعي لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. تسعى هذه الجهود بشكل خاص إلى تقويض الدعم لأوكرانيا. اسم الحملة: Doppelganger.
يصف الملف أن بوتن تلقى تقارير بشأن “مجموعة إعلامية” من “القصص الكاذبة” التي ينتجها المؤثرون في “40 إلى 50 موقعًا إلكترونيًا لكل دولة”. يتألف هؤلاء المؤثرون من “أشخاص متشابهين” يتظاهرون بأنهم مواطنون أجانب – “من فرنسي إلى فرنسي!”، كما ورد في إحدى الملاحظات. تتولى “وكالة التصميم الاجتماعي” الروسية قيادة مثل هذه المشاريع، التي تسعى إلى تجاوز مرشحات الروبوتات واستهداف الأفراد. تندرج هذه الحملات تحت عنوان “العمليات النفسية”، وهي مصممة لاستحضار استجابات “عاطفية” مثل، “الأميركيون مثل هؤلاء الأوغاد!” و، “حقا، لماذا نحتاج إلى مساعدة أوكرانيا؟”. تتضمن هذه الحملات أيضًا إنشاء نسخ مكررة من مواقع إعلامية في بلدان مختلفة، مثل رويترز، ولوموند، ودير شبيجل، ودلفي، وغيرها.
وبشكل عام، كان الهدف هو “تصعيد التوترات الداخلية … من أجل تعزيز مصالح الاتحاد الروسي” و”التأثير على الصراعات الحقيقية وخلق مواقف صراعية بشكل مصطنع”. وكانت ألمانيا وفرنسا هدفاً لحملة خاصة بهما، أطلقا عليها اسم “التحريض على الصراع الدولي”.
التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية
بعد ذلك، لدينا سر اعتاد كثير من الناس على رفضه وزعموا أنه هراء جنوني: التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والوحدة المدنية بشكل عام. كجزء من جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي المرتبطة بحملة التضليل الروسية المذكورة أعلاه في أوروبا، أفاد بوليتيكو في سبتمبر 2024 أن وزارة العدل الأمريكية صادرت 32 موقعًا إلكترونيًا تبدو وكأنها نسخ مكررة من صحيفة واشنطن بوست وفوكس نيوز. كانت تحتوي على معلومات كاذبة تتعلق بأحداث مثل محاولة اغتيال دونالد ترامب في نفس العام. ووفقًا للمنفذ، قال المدعي العام ميريك جارلاند إن هذه المواقع “غذت روايات الحكومة الروسية أو سعت إلى إثارة الانقسام في الولايات المتحدة”. وقال في مؤتمر صحفي: “ليس لدينا أي تسامح مع محاولات الأنظمة الاستبدادية لاستغلال نظامنا الديمقراطي للحكومة”.
في حين تمثل هذه الحملة الصارمة جهدًا حديثًا، فقد أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي جبالًا من المعلومات السرية السابقة المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات عام 2016. وكما أوضحت مجلة تايم في عام 2019، كشفت التحقيقات عن دعاية روسية تم نشرها عبر يوتيوب وإنستغرام وفيسبوك وتويتر وما إلى ذلك. كانت هناك تجمعات وهمية في فلوريدا وبنسلفانيا، واختراقات لحملة هيلاري كلينتون، وتسلل إلى برنامج تسجيل الناخبين (بما في ذلك التغيير المحتمل لبعض معلومات الناخبين)، ومحاولات اختراق للجنة الوطنية الجمهورية، واجتماعات تم ترتيبها بين عملاء روس ودونالد ترامب دون علمه، ومعلومات استخباراتية عن 500000 ناخب سُرقت من قواعد بيانات عبر ولايات متعددة، وأكثر من ذلك بكثير. في عام 2018، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرات فيدرالية بحق 12 ضابط مخابرات روسي متورطين في هذه الجرائم.
منافسيه السياسيين القتلى
إن العنصر الأخير في قائمتنا هو الأكثر إثارة للقلق. وهو أيضًا أحد تلك الأسرار المفتوحة التي أوردتها العديد من المواقع مثل الجزيرة، والغارديان، وواشنطن بوست، وبوليتيكو، ووكالة أسوشيتد برس. وهو أن العديد من المعارضين الروس ماتوا في ظروف غامضة ومن المرجح أنهم تعرضوا للاغتيال.
وتحتفظ مجلة نيوزويك وراديو أوروبا الحرة بقوائم بأسماء أشخاص كهؤلاء يعود تاريخها إلى عام 2003. فهناك رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريجوزين، الذي توفي في حادث تحطم طائرة في عام 2023 بعد أن وجه منظمته شبه العسكرية ضد موسكو. وهناك صحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان أرادوا فضح الفساد الروسي، وقِلة روسية، ومنافسون سياسيون بكوا من أجل الديمقراطية والشفافية. وقد أُطلِق النار على الصحفيين ستانيسلاف ماركيلوف وأناستازيا بابوروفا في موقعين متجاورين في عام 2009. كما أُطلِقَ النار على الصحفية آنا بوليتكوفسكايا في شقتها. كما أُطلِق النار على رئيس الوزراء السابق والمعارض للغزو الروسي لشبه جزيرة القرم بوريس نيمتسوف على جسر. وشرب عميل الأمن السابق والمنشق ألكسندر ليتفينينكو شايًا مخلوطًا بالبولونيوم 210 المشع. وتوفي الصحفي يوري شيكوتشيخين بمرض غامض. وهكذا دواليك.
في الآونة الأخيرة، توفي المعارض السياسي البارز لبوتن أليكسي نافالني خلف القضبان. وذكرت وكالة رويترز أن السلطات أبلغت والدته أنه توفي بسبب “متلازمة الموت المفاجئ”. وذكر موقع روسيا اليوم الذي تراقبه الدولة ــ والذي اتهمته وزارة العدل الأميركية مؤخرا بترويج الدعاية الروسية ــ أن الوفاة كانت بسبب جلطة دموية، نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه. وذكرت السفارة الأميركية في جورجيا أن نافالني تعرض للتسمم بغاز أعصاب في عام 2020 ــ وهو نفس الغاز الذي استخدمته المخابرات العسكرية الروسية لاغتيال العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال في عام 2018.