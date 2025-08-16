أسرع وأسهل طريقة لتلقيح كمية كبيرة من الطماطم

ضع فرشاة الطلاء وابتعد عن مسحة القطن ، لأن كل ما تعتقد أنك تعرفه عن الطماطم التي تلوح باليد على وشك التغيير. إذا كنت بحاجة إلى تلقيح العشرات وعشرات نباتات الطماطم ولم يكن لديك وقت لمثل هذا الهراء الحساس ، فقد تم تكييف طريقة دغدغة الطماطم لإشراك منفاخ أوراق. قد يبدو الأمر متطرفًا ، وربما عدوانيًا بعض الشيء ، للبدء في تفجير نباتات الطماطم الخاصة بك ، لكنه في الواقع يحاكي جزءًا مهمًا جدًا من التلقيح. عندما تهبط بعض أنواع النحل على زهور الطماطم ، يخلق صراخها ترددًا محددًا للغاية لا يمكن أن تتكاثر الحشرات الأخرى.

على عكس النباتات المثمرة الأخرى مثل الخيار أو الاسكواش ، فإن الطماطم لها أزهار “مثالية” ، مما يعني أنها تحتوي على أجزاء من الذكور والإناث. مفتاح التلقيح الطماطم لا ينقل حبوب اللقاح من الجزء الذكر إلى الجزء الأنثوي ؛ إنها تجعل حبوب اللقاح تخرج من Anthers ، والتي عادة ما تحتاج إلى القليل من التحريض البدني. لقد أدرك بعض البستانيين أن تدفق الهواء الخاضع للرقابة من مخبأ الأوراق يقوم بعمل رائع في تكرار هذه الاهتزازات النحل ، مما يطلق حبوب اللقاح التي يمكن أن تقع بعد ذلك على الأجزاء الإناث اللزجة. هذا هو السبب في أن جذب النحل أمر مهم للغاية عند زراعة الطماطم. في حين أن هناك العديد من المزايا لتنمية النباتات في الدفيئة ، فإن نباتات الطماطم ستكافح غالبًا في البيئات بدون النحل.