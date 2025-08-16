أسرع وأسهل طريقة لتلقيح كمية كبيرة من الطماطم

ضع فرشاة الطلاء وابتعد عن مسحة القطن ، لأن كل ما تعتقد أنك تعرفه عن الطماطم التي تلوح باليد على وشك التغيير. إذا كنت بحاجة إلى تلقيح العشرات وعشرات نباتات الطماطم ولم يكن لديك وقت لمثل هذا الهراء الحساس ، فقد تم تكييف طريقة دغدغة الطماطم لإشراك منفاخ أوراق. قد يبدو الأمر متطرفًا ، وربما عدوانيًا بعض الشيء ، للبدء في تفجير نباتات الطماطم الخاصة بك ، لكنه في الواقع يحاكي جزءًا مهمًا جدًا من التلقيح. عندما تهبط بعض أنواع النحل على زهور الطماطم ، يخلق صراخها ترددًا محددًا للغاية لا يمكن أن تتكاثر الحشرات الأخرى.
على عكس النباتات المثمرة الأخرى مثل الخيار أو الاسكواش ، فإن الطماطم لها أزهار “مثالية” ، مما يعني أنها تحتوي على أجزاء من الذكور والإناث. مفتاح التلقيح الطماطم لا ينقل حبوب اللقاح من الجزء الذكر إلى الجزء الأنثوي ؛ إنها تجعل حبوب اللقاح تخرج من Anthers ، والتي عادة ما تحتاج إلى القليل من التحريض البدني. لقد أدرك بعض البستانيين أن تدفق الهواء الخاضع للرقابة من مخبأ الأوراق يقوم بعمل رائع في تكرار هذه الاهتزازات النحل ، مما يطلق حبوب اللقاح التي يمكن أن تقع بعد ذلك على الأجزاء الإناث اللزجة. هذا هو السبب في أن جذب النحل أمر مهم للغاية عند زراعة الطماطم. في حين أن هناك العديد من المزايا لتنمية النباتات في الدفيئة ، فإن نباتات الطماطم ستكافح غالبًا في البيئات بدون النحل.
جعل طريقة منفاخ الأوراق تعمل لتحقيق أقصى نتائج
سيؤدي الحصول على هذه التقنية للعمل من أجلك إلى التفكير والجهد الصغير ، خاصة إذا كنت ترغب في ضمان النتائج. ابدأ بوضع منفاخ الأوراق على أدنى إعداد ممكن ؛ خلاف ذلك ، فإنك تخاطر بإيذاء نباتات الطماطم الخاصة بك أكثر من مساعدتها. إذا كان لديك الكثير من النباتات ، فقم بالسير ببطء أمام كل واحد مع منفاخ الأوراق ، مما يمنحهم كل من الاهتمام. من المفيد بشكل خاص القيام بذلك بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً عندما يكون حبوب اللقاح أكثر قابلية للحياة. سترغب في تجنب الصباح الباكر إذا كان نديًا أو يومًا ممطرًا حقًا ، حيث لن يتم نقل حبوب اللقاح الرطب بسهولة.
يمكنك أيضًا تعزيز التلقيح الطبيعي من خلال زراعة الطماطم إلى جانب النباتات المصاحبة مثل Borage ، وهي عشب مغنطيس مغناطيسي تحب الطماطم أن تزرع بجوارها. وبهذه الطريقة ، لديك نظام نسخ احتياطي صغير للطبيعة لأي نباتات الطماطم التي فاتتك في بعثتك التي تهب الأوراق. قد تكون بعض الطرق البديلة أفضل إذا كان لديك محصول أصغر. يمكن أن تعمل فرشاة أسنان كهربائية على الزهور لبضع ثوانٍ أو تنقر الزهور بإصبعك على تنقل حبوب اللقاح. المفتاح هو الاتساق والالتزام – بمجرد خروج هذه الزهور ، تريد أن تمنحهم اهتمامًا وعلاجًا يوميًا لضمان حصولك على أكبر قدر ممكن من الفاكهة.