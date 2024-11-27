أسطح العمل المذهلة التي تستخدمها جوانا جاينز لإضفاء السطوع على الخزانات المظلمة

مع تلاشي جاذبية المطابخ ذات اللون الأبيض بالكامل وتحول الخزائن السوداء إلى موضة عصرية، قد تكون الخزائن الداكنة على رادارك. تتميز الخزانات الداكنة بتصميم أنيق وجريء، لكنك تخاطر بجعل الغرفة ضيقة ومربكة إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح. هذا لا يعني أنه يجب عليك الابتعاد عن الخزانات ذات اللون الكرزي أو البلوط أو الأزرق الداكن، ولكنه يعني أنه يجب عليك أن تكون متعمدًا بشأن عناصر التصميم الخاصة بالمساحة. على سبيل المثال، تقوم جوانا جاينز، نجمة “Fixer Upper” ومصممة الديكور الداخلي الخبيرة، بسحب الخزانات الداكنة عن طريق إقرانها بأسطح من الرخام الأبيض. يسمح التباين للخزائن المظلمة بالتألق دون أن تطغى على الغرفة.
تم عرض مجموعة الخزائن ذات اللون الداكن والرخام الأبيض في تجديد قلعة Waco في Gaines. أي تصميم مناسب للقلعة يجب أن يكون رائعًا، أليس كذلك؟ قامت بإضفاء السطوع على الخزائن ذات الألوان العميقة في مخزن كبير الخدم والمطبخ الرئيسي بالرخام الأبيض. يكمل العنصران بعضهما البعض بشكل مثالي، وكلاهما يضيف بعدًا للغرفة. نظرًا لأن الألوان الداكنة هي نمط خزانة يعود من جديد، فأنت تريد تصميمها بشكل صحيح للاستمتاع بمظهرها النظيف والملفت للنظر. سواء كان ذلك تصميمًا للمطبخ، أو غرفة الغسيل، أو الحمام، حيث توجد خزائن داكنة، يجب أن تكون أسطح العمل من الرخام الأبيض قريبة.
تعتبر أسطح العمل الرخامية التباين المثالي للخزائن الداكنة
شاركت جوانا جاينز الكشف عن تجديد قلعة واكو في منشور على Instagram، وكتبت: “إن التباين بين الخزائن الداكنة وأسطح العمل الرخامية المشرقة والنوافذ الأصلية يخلق مظهرًا مريحًا ومزاجيًا أحبه.” مع هذا الثنائي، يمكنك الحصول على المظهر الفاخر النابض بالحياة للرخام والشعور الغني والمريح للخزائن الداكنة. يمنع الحجر الأبيض الخزائن من السيطرة على الغرفة ويجعل المساحة تبدو أصغر حجمًا وضيقة. قام جاينز أيضًا بنقل المادة إلى الجدران باستخدام بلاطة رخامية باكسبلاش. تتمتع نجمة ماجنوليا بمظهر مماثل في منزلها. تخلى جاينز عن اتجاه المطبخ الأبيض للجدران والخزائن الخضراء الداكنة الأنيقة. كان الرخام الأبيض هو سطح العمل المفضل لديها لإضاءة الغرفة وتثبيت الظل الجريء.
إذا كنت تريد النمط الأنيق والمريح للخزائن الداكنة دون الشعور الكئيب بالخوف من الأماكن المغلقة، فافعل كمصمم خبير وقم بإقرانها بأسطح من الرخام الأبيض. اللون الأبيض هو لون محايد، لذلك فهو يكمل أي لون خزانة، سواء اخترت اللون الأزرق الداكن الترابي أو الأحمر الداكن الجريء. يمكنك حتى تزييفها والحصول على مظهر أسطح الرخام بميزانية محدودة مع غلاف الفينيل. إن تغطية أسطح العمل الموجودة لديك بغلاف من الفينيل على الطراز الرخامي يضيء الغرفة، ولن تضطر إلى التباهي بالألواح الراقية. في حين أن طاولة جزيرة المطبخ التي تختلف عن أسطح الغرفة تضيف بُعدًا إلى المساحة، بالنسبة لهذا التصميم، فأنت تريد إبقاء جميع العدادات مضيئة ومشرقة، بحيث تعمل معًا لتتناقض مع الخزائن.