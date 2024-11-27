أسطح العمل المذهلة التي تستخدمها جوانا جاينز لإضفاء السطوع على الخزانات المظلمة

مع تلاشي جاذبية المطابخ ذات اللون الأبيض بالكامل وتحول الخزائن السوداء إلى موضة عصرية، قد تكون الخزائن الداكنة على رادارك. تتميز الخزانات الداكنة بتصميم أنيق وجريء، لكنك تخاطر بجعل الغرفة ضيقة ومربكة إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح. هذا لا يعني أنه يجب عليك الابتعاد عن الخزانات ذات اللون الكرزي أو البلوط أو الأزرق الداكن، ولكنه يعني أنه يجب عليك أن تكون متعمدًا بشأن عناصر التصميم الخاصة بالمساحة. على سبيل المثال، تقوم جوانا جاينز، نجمة “Fixer Upper” ومصممة الديكور الداخلي الخبيرة، بسحب الخزانات الداكنة عن طريق إقرانها بأسطح من الرخام الأبيض. يسمح التباين للخزائن المظلمة بالتألق دون أن تطغى على الغرفة.

تم عرض مجموعة الخزائن ذات اللون الداكن والرخام الأبيض في تجديد قلعة Waco في Gaines. أي تصميم مناسب للقلعة يجب أن يكون رائعًا، أليس كذلك؟ قامت بإضفاء السطوع على الخزائن ذات الألوان العميقة في مخزن كبير الخدم والمطبخ الرئيسي بالرخام الأبيض. يكمل العنصران بعضهما البعض بشكل مثالي، وكلاهما يضيف بعدًا للغرفة. نظرًا لأن الألوان الداكنة هي نمط خزانة يعود من جديد، فأنت تريد تصميمها بشكل صحيح للاستمتاع بمظهرها النظيف والملفت للنظر. سواء كان ذلك تصميمًا للمطبخ، أو غرفة الغسيل، أو الحمام، حيث توجد خزائن داكنة، يجب أن تكون أسطح العمل من الرخام الأبيض قريبة.