أسطح عمل خضراء جميلة ستضفي على حمامك لمسة فريدة

لا تزال الألوان الترابية المستوحاة من الطبيعة رائجة في الحمامات، حيث يفضل العديد من الأشخاص اللون الأخضر لعام 2024. عند تحديد نوع مادة اليشم الأخضر التي ستستخدمها لطاولة حمامك، قم بإجراء بحث دقيق لتحديد النوع الأنسب لاحتياجاتك، حيث أن لكل منها إيجابياتها وسلبياتها. على سبيل المثال، إذا كان لديك مساحة في ميزانيتك لأسطح عمل حجرية، فإن الجرانيت يُقدَّر لمتانته الشاملة، وخاصة مقاومته للحرارة، مما يجعله مثاليًا لوضع الأدوات الساخنة مثل مكواة التجعيد أو مكواة فرد الشعر. ومع ذلك، فهو ليس مقاومًا للماء تمامًا، ويتطلب إحكام الغلق بانتظام لحمايته – وهو ما قد يكون مكلفًا. من ناحية أخرى، الكوارتز غير مسامي وسهل التنظيف ولكنه عرضة للتلف بسبب الحرارة. ضع في اعتبارك عدة خيارات بأسعار مختلفة، بما في ذلك لوح العقيق هذا من حجر اليشم الأخضر مع عروق رائعة من Artistic Tile مقابل 160 دولارًا للقدم المربع.

لا يزال بإمكان أي شخص لديه ميزانية محدودة الاستمتاع بأسطح عمل باللون الأخضر اليشمي في حمامه باستخدام ورق لاصق رخامي مقاوم للماء باللون الأخضر اليشمي. يمكن طلب هذا الخيار الأنيق المصنوع من الرخام والذي يمكن تقشيره ولصقه من أمازون بأقل من دولار واحد للقدم المربع. كما أنه مثالي للمستأجرين الذين يحاولون الحصول على المظهر. عندما يتعلق الأمر بتصميم سطح حمامك باللون الأخضر اليشمي، فكر في جعله نجم الغرفة. يتناسب اللون بشكل جيد مع القطع الذهبية، مثل هذه المرآة من H&M Home مقابل 60 دولارًا، والألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والرمادي.