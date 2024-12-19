أسطورة نيكس كارميلو أنتوني يقترب من قاعة مشاهير كرة السلة

رياضة
أسطورة نيكس كارميلو أنتوني يقترب من قاعة مشاهير كرة السلة

مينيابوليس – يقترب كارميلو أنتوني بخطوة واحدة من قاعة المشاهير.

كان نيك السابق من بين المرشحين لأول مرة الذين تم الإعلان عنهم يوم الخميس لفئة نايسميث لعام 2025، لينضم إلى وجه مألوف آخر، أماري ستودماير، بالإضافة إلى دوايت هوارد ومارك جاسول.

أنتوني، وهو مواطن من بروكلين، هو قفل لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين في الفصل، ويحتل المركز العاشر في قائمة الهدافين على الإطلاق مع أكثر من 28000 نقطة وشارك في 10 مباريات كل النجوم.

على الرغم من قضائه ستة مواسم ونصف فقط في نيويورك، إلا أن أنتوني يحتل المركز السادس في التهديف في تاريخ نيكس.

ربما يكون أفضل نيك منذ باتريك إيوينج – على الأقل حتى انتهاء مسيرة جالين برونسون – لكنه لم يتقدم أبدًا بعد الجولة الثانية من التصفيات مع الامتياز.

كانت مواسم أنتوني الرائعة الأخرى في دنفر، حيث حصل على المركز الثالث بشكل عام في عام 2003.

وفقًا لـ Front Office Sports، كان أنتوني يضغط من أجل عقد محلل تلفزيوني مع دخول الصفقة الإعلامية الجديدة لـ NBA حيز التنفيذ في الموسم المقبل ودمج NBC و Amazon في تغطية الألعاب الوطنية.

كما تم ترشيح أساطير كرة السلة للسيدات سو بيرد، نجمة المسيح الملك السابقة في كوينز، ومايا مور.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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