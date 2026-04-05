أسطورة UFC جون جونز في مواجهة ساخنة على الطريق

لا يستطيع جون جونز البقاء بعيدًا عن الأخبار.

تم القبض على لاعب MMA الموهوب والمثير للجدل على حد سواء بالفيديو وهو يواجه رجلاً آخر في مسقط رأسه في ألبوكيركي، نيو مكسيكو.

ويقول الرجل، بريان بلتران، إنه “كاد أن يصدمه ثلاث مرات” بشاحنة جونز.

قال بلتران لجونز في مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت: “أنت تقريبًا تضربني يا أخي”.

تحذير: لغة رسومية

ترك جونز سيارته ليواجه السائق قائلاً: “عليك أن تهدأ يا أخي. عليك أن تسترخي يا أخي”، ثم قلبه جانباً.

وعرض بلتران رواية مطولة للحادث على صفحته على إنستغرام، والتي أثارت ضجة منذ ظهور المواجهة على الإنترنت.

كتب على IG: “لقد قمت بتسريع سيارتي نحوه في المرة الأولى التي كاد أن يحدث فيها ذلك، لكنه ما زال يصدمني مرتين تقريبًا بعد ذلك، لذا قمت بقلبه ثم شرع في التوقف في منتصف الطريق عائداً إلى نفس موقف السيارات”.

“في الليلة التي سبقت انسحاب رجل آخر في شاحنة أمامي، كان هذا مزعجًا جدًا بالنظر إلى أنها كانت المرة الثانية التي لا يتمكن فيها رجل في شاحنة من القيادة … أعتقد أن هؤلاء هم سائقو ABQ لكي تبقى آمنًا.”

وأشار بلتران أيضًا إلى أنه يعرف أن الرجل الذي يواجهه هو بطل UFC السابق.

“راجع للشغل أعرف أنه جون (هكذا) جونز، لم أكن أعرف من هو عندما قلبته ولكن بالتأكيد أدركت من كان سريعًا!” قال مع رمز تعبيري يضحك. “لا توجد كراهية أو مشاعر قاسية تجاه صديقي جون ولكن أعتقد أنه قد يحتاج إلى أخذ بعض دروس القيادة لأنه اقترب منه (هكذا) عدة مرات😅. آمل قريبًا أن أقوم بعمل فيديو آخر حيث يمكننا أن نتصافح و”سحق لحم البقر”😂😂 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه”

لم ينشر جونز عن الحادث علنًا حتى هذه اللحظة، وبالطبع من غير المعروف ما إذا كان سيهتم بالقيام بذلك.

كتب بلتران أيضًا فقرة تتناول مختلف المعلقين في إشاراته.

وكتب: “جميعكم مع لحم جون في أفواهكم، استرخوا، فالأمر ليس بهذه العمق”. “أعلم أنه كان بطلاً للعالم، ولا، لا أعتقد أنني أستطيع التغلب عليه في قتال. ولكن كما قلت، يجب أن يكون أكثر حذرًا. كونك مشهورًا أو مدربًا لا يهم عندما يتعلق الأمر بشخص يضغط على الزناد. أي شيء يمكن أن يحدث. وكما قلت، أنا لا أتحمل ولم أحاول أي شيء، لذلك أنا لست شخصًا يدعو للقلق.”

كان جونز، بطبيعة الحال، في الأخبار مؤخرًا بسبب خلافه العلني مع الرئيس التنفيذي لـ UFC دانا وايت فيما يتعلق باستبعاده من بطاقة البيت الأبيض، تاركًا مستقبل MMA الخاص به في الهواء بينما يواصل إعادة التأهيل من إصابة في الفخذ.

كان لجونز نصيبه من القضايا القانونية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمركبات.

تم القبض على بطل UFC السابق للوزن الخفيف والوزن الثقيل في مارس 2020 بعد أن سمع رجال الشرطة طلقات نارية ووجدوه في مقعد السائق في السيارة. لقد فشل في اختبار الكحول وتم القبض عليه بأربع تهم، بما في ذلك DWI. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، أقر بأنه مذنب أمام DWI بينما تم إسقاط التهم الأخرى. لقد تجنب عقوبة السجن.

تلقى جونز المراقبة بعد اعترافه بالذنب لمغادرة مكان الحادث الذي أدى إلى إصابة امرأة حامل في عام 2015.