أسكتت سابرينا إيونيسكو لاعبة Liberty بواسطة ارسالا ساحقا في خسارة المباراة الثالثة

حصلت سابرينا إيونيسكو على ما أرادته في أول مباراتين في بروكلين، لكنها تريد أن يبقى ما حدث ليلة الجمعة في لاس فيغاس في فيغاس.

كان حارس كل النجوم محاطًا بالمدافعين المنافسين وتحمل ليلة إطلاق نار خشنة، وسجل أربع نقاط فقط في خسارة ليبرتي 95-81 على الطريق في المباراة الثالثة أمام الأصوص.

حصلت Ionescu على متوسط ​​​​24.5 نقطة خلال أول أربع مباريات فاصلة لها – بما في ذلك 24 نقطة في فوز اللعبة 2 في هذه السلسلة – لكنها لم تتمكن من التغلب على تعقبها في أول خسارة لـ Liberty في فترة ما بعد الموسم.

لقد أخطأت 6 من 7 محاولات تسديد ميدانية، وارتكبت خمس دورانات وانتهت بـ -23 في 30 دقيقة.

وقالت مدربة ليبرتي ساندي برونديلو: “لقد كانت تلعب بشكل رائع، لذا بالطبع يريدون أن يجعلوا الأمر صعبًا عليها، وأعتقد أنهم فعلوا ذلك”. “عليها أن تستمر في الثقة بها. سنعيد الكرة إليها ونسدد (التسديدات) المفتوحة. لقد فاتتها بعض المباريات المفتوحة التي عادة ما تقوم بها، لكن في بعض الأحيان تعمل الفرق على تسريع وتيرة تقدمك.

قالت تشيلسي جراي، حارسة الأصوص، إن المفتاح ضد إيونيسكو كان “اهتمامنا بالتفاصيل عند الالتقاط والتأكد من أنها ليست مرتاحة”.

وبالمثل قالت مدربة فيغاس بيكي هامون إن الأمر يتعلق “بمحاولة جعل سابرينا غير مرتاحة ومحاولة عدم السماح لها بالانحدار” وفي الطلاء.

وأضاف هامون عندما سئل عن تقييم مدى نجاح ذلك: “عمل رائع للغاية”.

في الواقع، تم إغلاق Ionescu وإغلاقه خلال الأرباع الثلاثة الأولى.

لم تسجل إلا بعد تسع دقائق متبقية من المباراة.

قال برونديلو: “ستكون بخير”. “إنها منافسة، وستتعامل مع الأمر بجدية وستكون جاهزة للعب في المباراة التالية (يوم الأحد)”.