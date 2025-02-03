أسماء Mike Holmes من HGTV الترقية الصديقة للبيئة التي ستجذب المزيد من المشترين

واحدة من أول الأشياء التي يقوم بها مثبتات الألواح الشمسية التي يقومون بها هي التحقق من سقفك. لماذا؟ لأنه إذا كنت ستقوم بتثبيت نظام لوحة شمسي ، كبير أو صغير ، يجب أن يكون سقفك في حالة أفضل. إذا كان سقفك يقترب من نهاية عمره ، فمن الجيد استبداله. نظرًا لأن الألواح الشمسية تدوم عمومًا حوالي 30 عامًا ، فإن هذا يضمن أن أصحاب المنازل الجدد لن يضطروا إلى إزالة النظام لتثبيت سقف جديد.

إذا كان سقفك سيستمر في نفس الوقت مثل الألواح الشمسية الجديدة ، فيجب أن تكون على ما يرام للوصول إلى مثبت لوحة شمسية محلية. تأكد من مطالبة شبكتك بالإحالات للعثور على أفضل شركة لك والتحقق من مراجعاتها. بمجرد العثور على مثبت ذي سمعة طيبة ، تأكد من أنها مرخصة ومؤمنة للعمل في منطقتك.

إذا كنت بحاجة إلى سقف جديد ، فإن سؤالًا رائعًا لطرحه على مقاول التسقيف هو نوع التسقيف الذي يوصيونه يجب أن تحصل عليه إذا كنت ترقية إلى نظام لوحة الطاقة الشمسية. يدعو مايك هولمز إلى أن الأسطح المعدنية تعمل بشكل جيد مع الألواح الشمسية. تحقق من ضمان سقفك الجديد للتأكد من أنه يغطي عمر الألواح الشمسية لحماية إضافية. يقدم كل سقف ضمانًا مختلفًا ، لذا اختر الشخص الذي يجعلك تشعر بالراحة الأكثر راحة ، وإذا كنت تخطط لبيع منزلك قريبًا ، فتأكد من أنه قابل للتحويل.