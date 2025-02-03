أسماء Mike Holmes من HGTV الترقية الصديقة للبيئة التي ستجذب المزيد من المشترين

هل تفكر في وضع منزلك للبيع؟ ثم ربما تبحث عن طرق لتعزيز قيمة إعادة بيع الممتلكات الخاصة بك. هناك بعض النصائح الشائعة هناك ، مثل زيادة جاذبية منزلك ، أو منحها تنظيفًا جيدًا ، أو الحصول عليها بشكل احترافي. لكن مايك هولمز ، المقاول المحترف ومضيف “Holmes on Homes” من HGTV ، يريد منك أن تفكر في إضافة ميزة صديقة للبيئة يبحث مشتري المساكن اليوم: الألواح الشمسية.
يقول هولمز على موقعه على الإنترنت: “النظر في الألواح الشمسية”. “قد يتردد المشترون في تثبيتهم ، لكن سيتم جذبهم إلى المنازل التي يتم فيها تثبيت الألواح الشمسية بالفعل.” قد لا تساعد إضافة نظام لوحة الطاقة الشمسية منزلك فقط في بيع أسرع ولكن ربما لمزيد من المال. وجدت دراسة أجريت عام 2013 أجرتها Berkeley Lab أن المنازل التي تحتوي على أنظمة الطاقة الشمسية يُعتبر أنها أكثر قيمة لمشتري المنازل المحتملين من أولئك الذين ليس لديهم – والمشترين على استعداد لدفع علاوة نتيجة لذلك.
كم يجب أن تتوقع الدفع لتثبيت الألواح الشمسية
الألواح الشمسية عبارة عن لوحات كبيرة تستخدم الخلايا الكهروضوئية (PV) لجمع الطاقة من الإشعاع الشمسي وتحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام. يمكن استخدام هذه الطاقة على الفور ، أو تخزينها في البطاريات ، أو حتى بيعها مرة أخرى إلى فائدة الطاقة المحلية. عند تثبيته على المنزل ، يمكن أن تقطع الألواح الشمسية أو حتى استبدال استخدام الطاقة الكهربائية في المنزل بالكامل. وهذا يعني أن نظام الطاقة الصديق للبيئة يمكن أن يقلل بشكل كبير من فواتير الأسر المعيشية.
ولكن كم يكلف تثبيت الألواح الشمسية بالفعل؟ اعتبارًا من عام 2025 ، يبلغ المتوسط حوالي 30،000 دولار ، لكن تكلفتك النهائية تعتمد بشكل أساسي على عامل واحد: ما مدى حجم نظام اللوحة الشمسية التي يحتاجها منزلك. إذا كان منزلك يتطلب مزيدًا من الطاقة ، فيجب أن يكون النظام الشمسي أكبر لتلبية تلك الحاجة ، وبالتالي ، من المحتمل أن يكون أكثر تكلفة. لكن العديد من الولايات والحكومة الفيدرالية تقدم اعتمادات ضريبية لجنة الطاقة الشمسية لتوفير المال. إذا كانت الأداة المساعدة المحلية الخاصة بك تقدم Net Metering (NEM) ، فيمكنك أيضًا كسب أرصدة على فاتورة الكهرباء عن طريق إرسال الطاقة غير المستخدمة التي ينشئها نظامك إلى الشبكة.
هل سقفك جاهز للألواح الشمسية؟
واحدة من أول الأشياء التي يقوم بها مثبتات الألواح الشمسية التي يقومون بها هي التحقق من سقفك. لماذا؟ لأنه إذا كنت ستقوم بتثبيت نظام لوحة شمسي ، كبير أو صغير ، يجب أن يكون سقفك في حالة أفضل. إذا كان سقفك يقترب من نهاية عمره ، فمن الجيد استبداله. نظرًا لأن الألواح الشمسية تدوم عمومًا حوالي 30 عامًا ، فإن هذا يضمن أن أصحاب المنازل الجدد لن يضطروا إلى إزالة النظام لتثبيت سقف جديد.
إذا كان سقفك سيستمر في نفس الوقت مثل الألواح الشمسية الجديدة ، فيجب أن تكون على ما يرام للوصول إلى مثبت لوحة شمسية محلية. تأكد من مطالبة شبكتك بالإحالات للعثور على أفضل شركة لك والتحقق من مراجعاتها. بمجرد العثور على مثبت ذي سمعة طيبة ، تأكد من أنها مرخصة ومؤمنة للعمل في منطقتك.
إذا كنت بحاجة إلى سقف جديد ، فإن سؤالًا رائعًا لطرحه على مقاول التسقيف هو نوع التسقيف الذي يوصيونه يجب أن تحصل عليه إذا كنت ترقية إلى نظام لوحة الطاقة الشمسية. يدعو مايك هولمز إلى أن الأسطح المعدنية تعمل بشكل جيد مع الألواح الشمسية. تحقق من ضمان سقفك الجديد للتأكد من أنه يغطي عمر الألواح الشمسية لحماية إضافية. يقدم كل سقف ضمانًا مختلفًا ، لذا اختر الشخص الذي يجعلك تشعر بالراحة الأكثر راحة ، وإذا كنت تخطط لبيع منزلك قريبًا ، فتأكد من أنه قابل للتحويل.