أسهل اختراق لتنظيف المزاريب التي تختبئ في مطبخك

اسمع ، لا أحد يحب تنظيف المزاريب ، لكن من المحتم أن تترك الأوراق وغيرها من الحطام يتراكم داخل الحوض دون شاشات أو أغطية. على الرغم من أن بعض الأوراق قد لا تبدو صفقة ضخمة ، فإن إهمال تنظيف المزاريب الخاص بك يضر أكثر مما تعتقد. عند تركه دون رادع لفترة طويلة ، يصبح الحطام المحاصر رطبة وثقيلة ، ويمكن أن يتسبب في كسر المزاريب الخاصة بك ، أو الانفصال عن منزلك ، أو حتى التسبب في تسرب. بالطبع ، إذا كنت تتطلع إلى جعل هذه المهمة سهلة قدر الإمكان ، فهناك بعض الأدوات التي تجعل من السهل مسح الأوراق والحطام بأمان من المزاريب. ومع ذلك ، فإن هذه الأدوات ، مثل رأس EZ Smart Mini Rake Head ، تكلف عادة حوالي 25 إلى 30 دولارًا. لتوفير المال وما زال يتمتع بجميع فوائد أداة تنظيف الحضيض ، يمكنك الوصول بدلاً من ذلك إلى ملعقة المطبخ القديمة.
معظم الملعقة صغيرة بما يكفي لتناسبها داخل الحضيض المتوسط ، مما يجعلها بديلاً مناسبًا. تتفوق أواني المطبخ المفيدة هذه في الحصول على مجموعات ثقيلة من الأوراق وتقليبها بأمان. من المحتمل أن يكون لدى معظم الناس ملعقة قديمة تتجول حول المطبخ بالفعل ، ولكن حتى لو لم تفعل ، يمكن التقاط هذه الأدوات البسيطة في شجرة الدولار المحلية مقابل 1.25 دولار فقط. في كلتا الحالتين ، إنها أداة أرخص بكثير ، لكنها فعالة بنفس القدر.
كيفية استخدام ملعقة لتنظيف المزاريب الخاصة بك
عند اختيار ملعقة لهذا الاختراق ، يعد البلاستيك أو المطاط هو الخيار الأفضل – خاصة إذا كنت ترغب في تجنب خدش المزاريب. ومع ذلك ، فإن المعدن أكثر ثباتًا وقد يكون مفيدًا إذا كنت تتعامل مع الحطام الرطب أو الثقيل بشكل استثنائي. إذا قررت أن الملعقة المعدنية أفضل ، فحاول لف كيس بلاستيكي في النهاية لتجنب خدش المزاريب أكثر من اللازم. في كلتا الحالتين ، للاستفادة من هذه الطريقة ، ما عليك سوى تحريك ملعقةك التي تختارها تحت الأوراق الموجودة في الحضيض ، وسحبها لأعلى ، وتفريغ الحطام من الجانب. في بعض الحالات ، يمكن استخدام زوج من الملقط أو يد قفاز مجتمعة للحصول على مزيد من الحطام بشكل أسرع.
في نهاية المطاف ، هذه الطريقة هي نفسها كما لو كنت قد أنفقت 30 دولارًا على أداة تنظيف الحضيض ، مثل أداة تنظيف Gutter Sense ؛ معظم هذه هي ملاعق ممجدة على أي حال. إذا كان الحطام الموجود في المزاريب جافة وخفيفة الوزن ، فيمكنك تخطي استخدام أداة تمامًا وببساطة سحب الأوراق والعصي الصغيرة بيدك (فقط تأكد من ارتداء قفازات من أجل سلامة إضافية). بعد إزالة الحطام ، حان الوقت لتنظيف المزاريب لجعلها تستمر. للقيام بذلك ، ضع خرطومًا في نهاية الأنابيب لطرد أي الأوساخ المتبقية. إذا لم يتدفق الماء بحرية عبر الأنبوب ، فربما يكون لديك انسداد يجب إزالته. يمكن القيام بذلك مع ثعبان الصرف. أخيرًا ، امنح الجزء الخارجي من المزاريب الخاصة بك مسحًا جيدًا لإزالة الأوساخ والبقع.