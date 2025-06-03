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قد لا ندرك ذلك ، لكننا نقضي جزءًا كبيرًا من الوقت في المنزل يحدق في البلاط في حماماتنا. أثناء الاستحمام اليومي ، روتين للعناية بالبشرة الليلية ، أو وقت الاستحمام للأطفال ، غالبًا ما نلتقط لمحات من المربعات الخزفية أو الخزف التي قد تبدو – من خلال أي خيار نشط خاص بنا – إما لطيف أو قديم. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمستأجرين ، الذين من المتوقع أن يحافظوا على الحمام كما كان في بداية عقد الإيجار وعادة ما لا يُسمح لهم بإجراء تغييرات دائمة. هذا يمكن أن يصر على الأعصاب مع مرور الوقت ، ويميل المستأجرون اليوم إلى البقاء في نفس الوحدات لفترات أطول. ليست هناك حاجة لليأس ، رغم ذلك ؛ يمكن للمستأجرين ترقية الحمام عن طريق التمسك بالطرق التي يمكن التراجع عنها قبل يوم الانتقال ، والتي يمكن أن تشمل حتى وظائف الطلاء. تخطي التمهيدي هو أسهل اختراق لجعل طلاء البلاط الحمام صديق للمستأجرين.
قد يشعر هذا الاختراق بديهية ، لكن ثق بنا. يتم وصف البلاط القشرة واللازهاء التي تأتي في تصميمات وتصميمات مختلفة كوسيلة سهلة لإضافة شخصية من خلال التستر على البلاط الحالي ، ولكن هناك بالفعل الكثير من العمل الخفي المتورط إذا كنت تخطط لاستخدامها في الحمام. سيتعرضون لتراكم الرطوبة التي يمكن أن تتسبب في نمو العفن حولهم ، وهناك فرصة للمادة اللاصقة يمكن أن تربط بقوة بالبلاط الأساسي وجعلها صعبة إزالتها ، وهو عكس ما تريده في مساحة تأجير. حتى الملصقات التي تصنع لتكون مقاومة للمياه لا تزال بحاجة إلى أن تكون مغلفة بمقاومة للماء للدروع من الأضرار ، مما يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان تحول الحمام الصديق للميزانية يستحق التكلفة.
كيف ترسم بلاط الحمام المستأجر مع عدم وجود تمهيدي
عادةً ما يكون تطبيق التمهيدي هو الخطوة التي يجب اتخاذها قبل تطبيق الطلاء على البلاط في المواقف التي يُقصد بها الطلاء البقاء إلى أجل غير مسمى ، لذلك بالنسبة لهذا الاختراق ، تذكر عدم القيام بذلك! يساعد Primer الطلاء على الالتزام بالأسطح ، وهي جودة ترغب في الحد منها في المساحات التي يجب إزالتها في وقت لاحق. بدلاً من ذلك ، قم بإعداد البلاط بتنظيف شامل ، وابدأ بتنظيف طبقة الطلاء الأولى من الطلاء على البلاط إما بأسطوانة أو فرشاة ، مما يضيف معاطف من الطلاء حسب الحاجة.
إنها لفكرة جيدة أن تبحث عن طلاء مقاوم للرطوبة والعفن في هذه المنطقة ، والتي يمكن أن تصبح باخرة بشكل متكرر. تتضمن هذه الخيارات أحيانًا “Bath” أو “الحمام” بالاسم. عندما يحين الوقت لإزالة الطلاء ، فإن الكشط اللطيف والحرارة سيكونون أصدقائك. يعد Seekone Heat Gun خيارًا ميسور التكلفة يمكنك الاستمرار في استخدامه في الحمام الحالي وقادمك التالي. يجب أن يكون الاحتفاظ بها بالقرب من البلاط تخفيف الطلاء والبدء في الكشف عن البلاط الأصلي. من هناك ، يمكنك كشط الطلاء بعناية بسكين فائدة بلاستيكية.
على الرغم من أن هذا الاختراق يدعو إلى التخلص من خطوة التمهيدي ، تأكد من اتباع أفضل الممارسات الأخرى أثناء العمل على تحويل حمامك بمظهر بلاط مطلي. يتضمن ذلك وضع شريط الرسام على الجص بين البلاط ، أو في أي مكان لا تريد أن ينتهي به الطلاء. من الأهمية بمكان تجنب انسكابات الطلاء أو الرش في الإيجار ، لذلك حماية سطح الاستحمام والأرضيات بألواح الغبار أو القماش. أيضا ، اترك المنطقة جافة لمدة أسبوع حتى يتمكن الطلاء من علاج.