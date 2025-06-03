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قد لا ندرك ذلك ، لكننا نقضي جزءًا كبيرًا من الوقت في المنزل يحدق في البلاط في حماماتنا. أثناء الاستحمام اليومي ، روتين للعناية بالبشرة الليلية ، أو وقت الاستحمام للأطفال ، غالبًا ما نلتقط لمحات من المربعات الخزفية أو الخزف التي قد تبدو – من خلال أي خيار نشط خاص بنا – إما لطيف أو قديم. هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمستأجرين ، الذين من المتوقع أن يحافظوا على الحمام كما كان في بداية عقد الإيجار وعادة ما لا يُسمح لهم بإجراء تغييرات دائمة. هذا يمكن أن يصر على الأعصاب مع مرور الوقت ، ويميل المستأجرون اليوم إلى البقاء في نفس الوحدات لفترات أطول. ليست هناك حاجة لليأس ، رغم ذلك ؛ يمكن للمستأجرين ترقية الحمام عن طريق التمسك بالطرق التي يمكن التراجع عنها قبل يوم الانتقال ، والتي يمكن أن تشمل حتى وظائف الطلاء. تخطي التمهيدي هو أسهل اختراق لجعل طلاء البلاط الحمام صديق للمستأجرين.

قد يشعر هذا الاختراق بديهية ، لكن ثق بنا. يتم وصف البلاط القشرة واللازهاء التي تأتي في تصميمات وتصميمات مختلفة كوسيلة سهلة لإضافة شخصية من خلال التستر على البلاط الحالي ، ولكن هناك بالفعل الكثير من العمل الخفي المتورط إذا كنت تخطط لاستخدامها في الحمام. سيتعرضون لتراكم الرطوبة التي يمكن أن تتسبب في نمو العفن حولهم ، وهناك فرصة للمادة اللاصقة يمكن أن تربط بقوة بالبلاط الأساسي وجعلها صعبة إزالتها ، وهو عكس ما تريده في مساحة تأجير. حتى الملصقات التي تصنع لتكون مقاومة للمياه لا تزال بحاجة إلى أن تكون مغلفة بمقاومة للماء للدروع من الأضرار ، مما يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان تحول الحمام الصديق للميزانية يستحق التكلفة.