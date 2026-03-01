أسهل الطرق لنشر أجلونيما للحصول على إمداد لا نهاية له من النباتات الحمراء الغريبة

في حين أن النباتات الموجودة في الحديقة يمكن أن تسعدنا بأزهارها الملونة الرائعة، يمكن للنباتات المنزلية أن تضيف حيوية إلى الداخل بأوراق الشجر الملونة. هذا هو الحال مع أجلونيما، المعروف أيضًا باسم دائم الخضرة الصينية، والذي يحتوي على أوراق حمراء مذهلة وهو نبات داخلي جميل ومتنوع يزدهر في الغرف الرطبة. هناك أيضًا أصناف ذات ألوان فضية أو بيضاء أو وردية لإضافة المزيد من التنوع إلى شاشتك الداخلية. ولكن إذا كنت تعشق هذه النباتات الغريبة ذات الأوراق الحمراء، فيمكنك بسهولة نشر أجلونيما بكمية لا نهاية لها عن طريق أخذ قصاصات الجذع ووضعها في الماء أو في خليط إكثار. يعتبر هذا أسهل طريقة لنشر هذا النبات بالذات. لبدء مجموعتك، ابحث عن أصناف مثل “Red Emerald”، و”Red Gold”، و”Red Ruby”، و”Red Zircon”.

هذا هو أحد تلك الأنواع الداخلية التي ستبدأ في النمو قليلاً بمرور الوقت، حيث تنمو السيقان بشكل أطول وتموت الأوراق في الأسفل. بمجرد حدوث ذلك، فهذا هو الوقت المثالي لقص تلك السيقان النحيلة واستخدامها لإنشاء نباتات جديدة. وهذه العملية لا يمكن أن تكون أسهل. تريد أن يبلغ طول كل ساق بأوراق في الأعلى حوالي 4 إلى 6 بوصات. قم بقطع هذه السيقان أسفل العقدة مباشرة وقم بتنظيف أي بقايا أوراق أو أوراق شجر فضفاضة من قاعدة كل واحدة. يجب أن تحصل في النهاية على ما يشبه الجذع النظيف مع وجود عقد أو انتفاخات حول القاعدة وثلاث إلى خمس أوراق في الأعلى.