أسهل الطرق لنشر أجلونيما للحصول على إمداد لا نهاية له من النباتات الحمراء الغريبة

في حين أن النباتات الموجودة في الحديقة يمكن أن تسعدنا بأزهارها الملونة الرائعة، يمكن للنباتات المنزلية أن تضيف حيوية إلى الداخل بأوراق الشجر الملونة. هذا هو الحال مع أجلونيما، المعروف أيضًا باسم دائم الخضرة الصينية، والذي يحتوي على أوراق حمراء مذهلة وهو نبات داخلي جميل ومتنوع يزدهر في الغرف الرطبة. هناك أيضًا أصناف ذات ألوان فضية أو بيضاء أو وردية لإضافة المزيد من التنوع إلى شاشتك الداخلية. ولكن إذا كنت تعشق هذه النباتات الغريبة ذات الأوراق الحمراء، فيمكنك بسهولة نشر أجلونيما بكمية لا نهاية لها عن طريق أخذ قصاصات الجذع ووضعها في الماء أو في خليط إكثار. يعتبر هذا أسهل طريقة لنشر هذا النبات بالذات. لبدء مجموعتك، ابحث عن أصناف مثل “Red Emerald”، و”Red Gold”، و”Red Ruby”، و”Red Zircon”.
هذا هو أحد تلك الأنواع الداخلية التي ستبدأ في النمو قليلاً بمرور الوقت، حيث تنمو السيقان بشكل أطول وتموت الأوراق في الأسفل. بمجرد حدوث ذلك، فهذا هو الوقت المثالي لقص تلك السيقان النحيلة واستخدامها لإنشاء نباتات جديدة. وهذه العملية لا يمكن أن تكون أسهل. تريد أن يبلغ طول كل ساق بأوراق في الأعلى حوالي 4 إلى 6 بوصات. قم بقطع هذه السيقان أسفل العقدة مباشرة وقم بتنظيف أي بقايا أوراق أو أوراق شجر فضفاضة من قاعدة كل واحدة. يجب أن تحصل في النهاية على ما يشبه الجذع النظيف مع وجود عقد أو انتفاخات حول القاعدة وثلاث إلى خمس أوراق في الأعلى.
نشر اجلونيما في الماء أو التربة
بالنسبة لطريقة الماء، أحضر بعض الجرار الزجاجية أو الزجاجات أو المزهريات واملأها بالماء. تعتبر الزجاجات أو المزهريات ذات العنق الضيق مثالية لذلك لأنك ستتمكن من غمر قاعدة الساق مع إبقاء الأوراق خارج الماء. ضع قطعًا في كل حاوية. ضعها في مكان دافئ به الكثير من الضوء، مثل حافة النافذة. تذكري تغيير الماء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحفاظ على نظافته. سيستغرق تكوين الجذور بضعة أسابيع، وبمجرد أن يصل طولها إلى حوالي 1 إلى 2 بوصة، يمكنك زرع أجلونيما في وعاء باستخدام وسط النمو المفضل لديك.
بدلًا من ذلك، يمكنك جمع بعض الأصص الصغيرة وملئها بالتربة أو خليط التكاثر المفضل لديك. خذ كل قطعة واغمس القاعدة في بعض هرمونات التجذير إذا كان لديك. سيساعد ذلك على تحفيز تكوين الجذور بشكل أسرع. اصنعي ثقبًا في وسط كل وعاء باستخدام المثقاب أو قلم الرصاص وأدخلي ساق القطع. قم بتثبيت التربة حول القطع بحيث تكون لطيفة وآمنة. سقي المزيج وضعي الأصيص في نفس المكان الدافئ مع إضاءة كافية، لكن تجنبي أشعة الشمس المباشرة. رش قصاصاتك بانتظام حتى تتاح للجذور فرصة للنمو، وهو ما قد يستغرق بضعة أسابيع قصيرة فقط، ومن المرجح أن تجد أن هذه الطريقة ستنتج نباتات ذات جذور جديدة بشكل أسرع قليلاً من استخدام الماء. نظرًا لسهولة نشر هذه النباتات، فقد ترغب في إعطاء القليل منها لعائلتك وأصدقائك لأنها يمكن أن تجلب الحظ والحظ السعيد وفقًا لفنغ شوي.