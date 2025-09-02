أسهل طريقة لإخفاء القمامة القبيحة في الفناء الخاص بك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
لمجرد أن هناك شيئًا ما ضرورة ، فهذا لا يعني أنك تريد تذكيره باستمرار. علبة القمامة في الهواء الطلق هي واحدة من العناصر القبيحة ، ولكنها ضرورية للغاية ، التي يتعين عليك التعلم معها. مع بعض التخطيط ، يمكنك إخفاءه بعيدًا عن الأنظار. ولكن إذا كنت لا ترغب في استخدام إصلاح أنيق لإخفاء علب القمامة في الهواء الطلق القبيحة وزيادة جاذبية كبح باستخدام سياج خصوصية مصممة خصيصًا ، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق. تعتبر الشاشة القابلة للطي خيارًا سريعًا وسهلًا لإخفاء أشياء مثل علب القمامة في الفناء. لا تتطلب هذه الشاشات ، التي تستخدم غالبًا كمقاطع للغرفة أو الفضاء ، التثبيت الصعب ، ويمكن تخصيصها لمساحة محددة ، وقد تتم إزالتها إذا انتقلت من مقر إقامتك الحالية.
يعد تثبيت شاشة قابلة للطي للتستر على علبة القمامة حلًا سهلاً. أولاً ، ستحتاج إلى العثور على شاشة قابلة للطي تخفي علبك. فكر في قياس صناديق القمامة الخاصة بك قبل الاستثمار في شاشة قابلة للطي جديدة لضمان اختيار واحد هذا هو الملاءمة الصحيحة. يمكنك إما إعادة عرض شاشة طي داخلية أو شراء واحدة للاستخدام في الهواء الطلق. الشاشات المصممة للاستخدام في الهواء الطلق مثل مقسم قسم منتجات Proman Products مقابل 98.99 دولارًا ، تتميز أرجل وأقمشة متينة والتي ستتوقف عند تعرضها باستمرار للعناصر.
بغض النظر عن الشاشة التي تستخدمها ، كن على دراية بالمكان الذي ستضع فيه القمامة والشاشة. لن تسقط شاشة أثقل بسهولة في مهب الريح ، ولكن إذا كانت ثقيلة للغاية ، فلن تتمكن من نقلها للوصول إلى علب القمامة الخاصة بك. مع بعض الشاشات القابلة للطي ، يمكنك مشاركة الساقين لتجنبها لتجنب هذا الإزعاج.
كيفية إعادة استخدام شاشة قابلة للطي للاستخدام في الهواء الطلق
يمكنك إعادة عرض أي نوع من الشاشة القابلة للطي لإخفاء علبة القمامة الخاصة بك ، حتى تلك المقصودة للاستخدام الداخلي ، ولكن كن حذرًا من استخدام بعض المواد في الهواء الطلق. بمرور الوقت ، قد تتلاشى الشاشة المصممة للاستخدام الداخلي فقط أو تتفكك عند تعرضها للمطر والثلوج وأشعة الشمس. يتم التعامل مع أفضل المواد الخشبية أو الألومنيوم المطلي. لعمل شاشة خصوصية خشبية مخصصة للداخلية ، استخدم ملاءمة أفضل للهواء الطلق ، فكر في إضافة طلاء خارجي أو مانعة للتسرب. ثم يمكنك استخدامه لحماية القمامة الخاصة بك دون القلق بشأنها تنهار في وقت لاحق. هناك طرق أكثر مذهلة لدراجة الغرفة القديم أو القديم ، ولكن هذا الخيار بسيط وسهل ، ويساعد على تحسين مظهر الفناء الخاص بك.
تعتبر الشاشة القابلة للطي مثالية أيضًا لأصحاب المنازل الذين قد لا يرغبون في ترك شاشة دائمة. إذا كان من المحتمل أن تبتعد عن منزلك الحالي ، فيمكنك بسهولة تناول شاشة قابلة للطي معك لاستخدامها في مقر إقامتك الجديدة. إنها أيضًا مثالية للأشخاص الذين يستأجرون منزلهم. بدلاً من إجراء تغيير في الممتلكات التي يمكن أن تجعلك في مشكلة ، يمكن أن تنزل الشاشات القابلة للطي دون أن تترك وراءها علامة. لا تحتاج إلى التخطيط لتكاليف التثبيت لشاشة دائمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشاشة القابلة للطي المنقولة تجعل من السهل نقل القمامة أو تنظيف علب القمامة الخارجية في جدول زمني.