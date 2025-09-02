أسهل طريقة لإخفاء القمامة القبيحة في الفناء الخاص بك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

لمجرد أن هناك شيئًا ما ضرورة ، فهذا لا يعني أنك تريد تذكيره باستمرار. علبة القمامة في الهواء الطلق هي واحدة من العناصر القبيحة ، ولكنها ضرورية للغاية ، التي يتعين عليك التعلم معها. مع بعض التخطيط ، يمكنك إخفاءه بعيدًا عن الأنظار. ولكن إذا كنت لا ترغب في استخدام إصلاح أنيق لإخفاء علب القمامة في الهواء الطلق القبيحة وزيادة جاذبية كبح باستخدام سياج خصوصية مصممة خصيصًا ، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق. تعتبر الشاشة القابلة للطي خيارًا سريعًا وسهلًا لإخفاء أشياء مثل علب القمامة في الفناء. لا تتطلب هذه الشاشات ، التي تستخدم غالبًا كمقاطع للغرفة أو الفضاء ، التثبيت الصعب ، ويمكن تخصيصها لمساحة محددة ، وقد تتم إزالتها إذا انتقلت من مقر إقامتك الحالية.

يعد تثبيت شاشة قابلة للطي للتستر على علبة القمامة حلًا سهلاً. أولاً ، ستحتاج إلى العثور على شاشة قابلة للطي تخفي علبك. فكر في قياس صناديق القمامة الخاصة بك قبل الاستثمار في شاشة قابلة للطي جديدة لضمان اختيار واحد هذا هو الملاءمة الصحيحة. يمكنك إما إعادة عرض شاشة طي داخلية أو شراء واحدة للاستخدام في الهواء الطلق. الشاشات المصممة للاستخدام في الهواء الطلق مثل مقسم قسم منتجات Proman Products مقابل 98.99 دولارًا ، تتميز أرجل وأقمشة متينة والتي ستتوقف عند تعرضها باستمرار للعناصر.

بغض النظر عن الشاشة التي تستخدمها ، كن على دراية بالمكان الذي ستضع فيه القمامة والشاشة. لن تسقط شاشة أثقل بسهولة في مهب الريح ، ولكن إذا كانت ثقيلة للغاية ، فلن تتمكن من نقلها للوصول إلى علب القمامة الخاصة بك. مع بعض الشاشات القابلة للطي ، يمكنك مشاركة الساقين لتجنبها لتجنب هذا الإزعاج.